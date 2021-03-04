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Senate Floor Calendar: Thursday, March 4, 2021

STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021

SENATE CALENDAR 11TH LEGISLATIVE DAY Thursday, March 4, 2021 Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION:      A. Bills      B. Joint Resolutions      C. Resolutions      D. Joint Memorials      E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:

(1) SENATE BILL 106     SURETY BOND FOR DRIVER EDUCATION SCHOOL     (SOULES)

(2) SENATE BILL 77     TWO PLUS TWO PILOT PROJECT     (KERNAN)

(3) SENATE BILL 223     CIGARETTE TAX DISTRIBUTIONS     (CANDELARIA)

(4) SENATE BILL 367/a/ec            CONSTITUTIONAL REVISION COMMISSION/SRC AMENDED     (CERVANTES)

(5) SENATE TAX, BUSINESS & TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 84     COMMUNITY SOLAR ACT     (STEFANICS/ROYBAL CABALLERO)

(6) SENATE BILL 341     LEG. APPROP FOR COMM SCHOOLS FUND     (NEVILLE)

(7) SENATE BILL 41/aa     SCHOOL FUNDING CHANGES/SEC AMENDED/SFC AMENDED     (STEWART)

(8) SENATE BILL 29     COST OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS     (SOULES)

(9) SENATE BILL 72/a/ec     ELECTRIC GENERATION PROJECT REQUIREMENTS/STBTC AMENDED     (NEVILLE)

(10) SENATE BILL 236     INDEPENDENT CARLSBAD COMMUNITY COLLEGE     (KERNAN)

(11) SENATE BILL 271     PURPLE STAR PUBLIC SCHOOL PROGRAM     (POPE)

(12) SENATE BILL 102     DAYLIGHT SAVING TIME     (PIRTLE)

(13) SENATE BILL 212/aa     INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/SCONC AMENDED/SJC AMENDED     (WIRTH)

(14) SENATE BILL 74/a/ec     PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/SHPAC AMENDED     (BACA)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

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