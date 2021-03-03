Senate Floor Calendar: Wednesday, March 3, 2021
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021
SENATE CALENDAR 11TH LEGISLATIVE DAY Wednesday, March 3, 2021 Senate Convenes at 11:00 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 93/a BROADBAND ACCESS & EXPANSION ACT/SFC AMENDED (PADILLA)
(2) SENATE BILL 272/a MILITARY FAMILY EARLY SCHOOL ENROLLMENT/SEC AMENDED (POPE)
(3) SENATE BILL 111/a HIRE OF NM LICENSED SURVEYOR AND ATTORNEY/SFC AMENDED (LOPEZ)
(4) SENATE BILL 112/a SUSTAINABLE ECONOMY TASK FORCE/SFC AMENDED (STEWART)
(5) SENATE TAX, BUSINESS & TRANSPORTATION COMMITTEE SUB FOR SENATE BILL 84 COMMUNITY SOLAR ACT (STEFANICS/ ROYBAL CABALLERO)
(6) SENATE BILL 106 SURETY BOND FOR DRIVER EDUCATION SCHOOL (SOULES)
(7) SENATE BILL 41/aa SCHOOL FUNDING CHANGES/SEC AMENDED/SFC AMENDED (STEWART)
(8) SENATE BILL 223 CIGARETTE TAX DISTRIBUTIONS (CANDELARIA)
(9) SENATE BILL 29 COST OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS (SOULES)
(10) SENATE BILL 102 DAYLIGHT SAVING TIME (PIRTLE)
(11) SENATE BILL 212/aa INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/SCONC AMENDED/SJC AMENDED (WIRTH)
(12) SENATE BILL 74/a/ec PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/SHPAC AMENDED (BACA)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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