Religionen für den Frieden vereint: Internationale Online-Gebetsversammlung

Lama Jigmé Namgyal (Buddhismus) aus Luxemburg nimmt an der Gebetsversammlung für nachhaltigen religiösen Frieden teil Herr Ali Alinc (Die Religion Abrahams) nimmt an der Gebetsversammlung für nachhaltigen religiösen Frieden teil Die Teilnehmer machen eine Herzform als Geste für den Frieden

SEOUL, REPUBLIC OF KOREA , March 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Am 25. Februar, zur Feier der UN World Interfaith Harmony Week (WIHW), veranstalteten HWPL und religiöse Leiter aus Deutschland, Rumänien und Luxemburg eine Online-Gebetsversammlung für nachhaltigen religiösen Frieden.Die World Interfaith Harmony Week (WIHW) wurde 2010 von der UN-Generalversammlung eingeführt, um den Frieden sowie eine gewaltfreie Kultur zu fördern. Es handelt sich um ein jährliches Ereignis mit verschiedenen Programmen und Veranstaltungen, um eine religiöse Harmonie auf weltweiter Ebene zu realisieren.In diesem Zusammenhang veranstaltete die HWPL-Zweigstelle in Incheon (Südkorea) die „Gebetsversammlung für nachhaltigen religiösen Frieden“, um das gegenseitige Verständnis zwischen den Religionen sowie den interreligiösen Austausch zu fördern.Es nahmen etwa 50 Personen an der Veranstaltung teil, darunter 19 religiöse Leiter aus verschiedenen Ländern und Religionen, wie z.B. Buddhismus, Protestantismus, Islam, Hinduismus, Orthodoxie und die Religion Abrahams. Die religiösen Leiter brachten Gebete dar, die stellvertretend für alle Teilnehmer den Wunsch nach religiöser Harmonie und Frieden ausdrückten.Ali Alinc, Stellvertreter der Religion Abrahams in Deutschland, erklärte: „Friedensgebete haben nur Wirkung, wenn wir bereit sind etwas an uns zu ändern, um anderen Menschen in jeder Hinsicht zu Vorbildern zu werden, insbesondere hinsichtlich der Liebe zu unseren Mitmenschen. So lasst uns alle unsere Hände erheben und jetzt gemeinsam beten.“Constantin Cârlan-Ungureanu, Priester der Sfântul Ştefan Kirche in Rumänien sprach in seinem Gebet: „Rette uns vor Viren, die schwere Krankheiten, Pandemien und Angst vor dem Tod verursachen. Reinige den Planeten und den menschlichen Geist vom Coronavirus. So bitten wir dich, Meister, sei uns Menschen ein schneller Helfer und Heiler und in allen Dingen barmherzig!“Imam Alim Safwan von der Zentralmoschee in Timisoara, Rumänien sprach in seinem Gebet: „Unser Herr, erlege uns keine Schuld auf, wenn wir vergessen oder geirrt haben. Unser Herr, lege uns keine Last auf wie die, die Du denen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, belaste uns nicht mit dem, was wir nicht zu tragen vermögen. Verzeihe uns, vergib uns und sei uns gnädig.“„Nachhaltiger religiöser Frieden ist mehr als nur ein temporärer Zustand, in dem keine religiösen Konflikte herrschen. In diesem Zusammenhang verfolgt HWPL das Ziel, durch diese Gebetsversammlung das Fundament für nachhaltigen religiösen Frieden zu legen. Hinter dem aufrichtigen Akt des Gebets jeder Religion befinden sich die Sehnsucht nach Frieden, Harmonie und Solidarität. Diese Gebetsversammlung ist ein Event, bei dem alle Religionen dies bestätigen können, und es wird der Beginn für einen kontinuierlichen Austausch im Namen des Friedens sein“, betonte ein Stellvertreter von HWPL.HWPL ist eine Nichtregierungsorganisation (NRO), die beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) registriert ist. Sie dient als Netzwerk für den Frieden, das Friedensaktivitäten aus verschiedenen Bereichen wie Politik, Recht, Religion, Bildung und Zivilgesellschaft miteinander verbindet.