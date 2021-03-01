الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال:نجحنا في الحفاظ على موثوقية الحلال في 2020 بالرغم من تداعيات كوفيد– 19
EINPresswire.com/ --
أعلن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بأنه قد نجح في الحفاظ على موثوقية قطاع الحلال ضمن الدول الأعضاء في المنتدى بعام 2020، بالرغم من التحديات التي واجهتها هيئات الاعتماد في إجراء تقييم المطابقة بسبب آثار جائحة كوفيد – 19.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة د. رحاب العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وحديثها في مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد افتراضياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت د. رحاب العامري: "إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تبنّي التحول الرقمي في وقت انقطاع بعض سلاسل الامداد. لقد أثبت الدول الأعضاء في المنتدى قدرتهم على التغلّب على التحديات وتحويلها إلى فرص من خلال مواكبة التغيرات وتبنّي أساليب التحول الرقمي وذلك لضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة والحلال."
يعد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أول شبكة دولية لاعتماد الحلال حول العالم حيث يضم المنتدى 38 عضواً من 35 دولة من 6 قارات مختلفة.
واستجابة لانخفاض معدلات التوظيف، وتدابير التباعد الاجتماعي، وانقطاع سلاسل الامداد، اتجهت هيئات اعتماد الحلال إلى إجراء تقييمات المطابقة رقمياً عن بعد بدلاً من إجرائها في الموقع.
وبهذا الشأن، قالت د. العامري: "لقد أتاحت سرعة مواكبة التحول الرقمي لأعضاء المنتدى مواصلة أعمال تجارة الحلال على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع. كما تصدّر أعضاء المنتدى قائمة أكبر خمس دول مصدّرة لدول منظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس التزام الأعضاء في تعزيز موثوقية تجارة الحلال في السوق العالمية رغم تداعيات جائحة كورونا."
ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021، والذي يستند إلى دراسة أجريت من قبل شركة دينار ستاندرد ومدعومة من قبل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تضمنت قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة لدول منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بقيمة صادرات بلغت 16.2 مليار دولار؛ الهند عند 14.4 مليار دولار؛ الولايات المتحدة الأمريكية عند 13.8 مليار دولار؛ روسيا عند 11.9 مليار دولار؛ والأرجنتين عند 10.2 مليار دولار.
وأكدت د. العامري أن الجائحة سلطت الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الحلال في الاقتصاد العالمي، وخاصة أن المستهلكون أصبحوا أكثر التزاماً بالحصول على منتجات صحية للحفاظ على سلامتهم، مشيرةً إلى أن هذا التوجه إلى التركيز على تحسين الصحة والمناعة أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الحلال."
وأضافت: "لقد دفعتنا الجائحة إلى سرعة تبنّي التحول الرقمي وتوظيف شتى سبل التكنولوجيا الحديثة للتأقلم مع "الواقع الجديد" الذي فرض على تجارة الحلال العديد من القيود. نحن نعتمد الآن على أحدث الحلول المبتكرة لدعم الدول الأعضاء في المنتدى وتسهيل تدفق تجارة الحلال."
يذكر أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال قد أطلق النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني والتي تتضمن تحديثات وبوابات جديدة تفاعلية تحتوي على نظام إدارة أعضاء آلي وتطبيقاً ذكياً.
ويعتبر تطبيق الأعضاء والذي يمكن الوصول إليه من خلال زيارة www.ihaforum.ae أداة لضمان استمرار التواصل والتفاعل بين الدول الأعضاء، والذي من خلاله يمكن لأعضاء المنتدى إجراء جميع متطلباتهم بشكل رقمي. ويشمل الموقع نظام تصويت آلي يوافق على جميع الطلبات مما يساعد على تسريع عملية قبول العضويات الجديدة وإجراء متطلبات الأعضاء الحاليين.
Jan Vincent Ang
أعلن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بأنه قد نجح في الحفاظ على موثوقية قطاع الحلال ضمن الدول الأعضاء في المنتدى بعام 2020، بالرغم من التحديات التي واجهتها هيئات الاعتماد في إجراء تقييم المطابقة بسبب آثار جائحة كوفيد – 19.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة د. رحاب العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وحديثها في مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد افتراضياً.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت د. رحاب العامري: "إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تبنّي التحول الرقمي في وقت انقطاع بعض سلاسل الامداد. لقد أثبت الدول الأعضاء في المنتدى قدرتهم على التغلّب على التحديات وتحويلها إلى فرص من خلال مواكبة التغيرات وتبنّي أساليب التحول الرقمي وذلك لضمان الالتزام بمعايير السلامة والجودة والحلال."
يعد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أول شبكة دولية لاعتماد الحلال حول العالم حيث يضم المنتدى 38 عضواً من 35 دولة من 6 قارات مختلفة.
واستجابة لانخفاض معدلات التوظيف، وتدابير التباعد الاجتماعي، وانقطاع سلاسل الامداد، اتجهت هيئات اعتماد الحلال إلى إجراء تقييمات المطابقة رقمياً عن بعد بدلاً من إجرائها في الموقع.
وبهذا الشأن، قالت د. العامري: "لقد أتاحت سرعة مواكبة التحول الرقمي لأعضاء المنتدى مواصلة أعمال تجارة الحلال على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع. كما تصدّر أعضاء المنتدى قائمة أكبر خمس دول مصدّرة لدول منظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس التزام الأعضاء في تعزيز موثوقية تجارة الحلال في السوق العالمية رغم تداعيات جائحة كورونا."
ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021، والذي يستند إلى دراسة أجريت من قبل شركة دينار ستاندرد ومدعومة من قبل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تضمنت قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة لدول منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بقيمة صادرات بلغت 16.2 مليار دولار؛ الهند عند 14.4 مليار دولار؛ الولايات المتحدة الأمريكية عند 13.8 مليار دولار؛ روسيا عند 11.9 مليار دولار؛ والأرجنتين عند 10.2 مليار دولار.
وأكدت د. العامري أن الجائحة سلطت الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الحلال في الاقتصاد العالمي، وخاصة أن المستهلكون أصبحوا أكثر التزاماً بالحصول على منتجات صحية للحفاظ على سلامتهم، مشيرةً إلى أن هذا التوجه إلى التركيز على تحسين الصحة والمناعة أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الحلال."
وأضافت: "لقد دفعتنا الجائحة إلى سرعة تبنّي التحول الرقمي وتوظيف شتى سبل التكنولوجيا الحديثة للتأقلم مع "الواقع الجديد" الذي فرض على تجارة الحلال العديد من القيود. نحن نعتمد الآن على أحدث الحلول المبتكرة لدعم الدول الأعضاء في المنتدى وتسهيل تدفق تجارة الحلال."
يذكر أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال قد أطلق النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني والتي تتضمن تحديثات وبوابات جديدة تفاعلية تحتوي على نظام إدارة أعضاء آلي وتطبيقاً ذكياً.
ويعتبر تطبيق الأعضاء والذي يمكن الوصول إليه من خلال زيارة www.ihaforum.ae أداة لضمان استمرار التواصل والتفاعل بين الدول الأعضاء، والذي من خلاله يمكن لأعضاء المنتدى إجراء جميع متطلباتهم بشكل رقمي. ويشمل الموقع نظام تصويت آلي يوافق على جميع الطلبات مما يساعد على تسريع عملية قبول العضويات الجديدة وإجراء متطلبات الأعضاء الحاليين.
Jan Vincent Ang
New Perspective Media Group
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