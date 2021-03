Duallok support Canadian Cannabis brands with Toronto stock of child-resistant packaging available now

Duallok child-resistant packaging Inventory available across USA and Canada Duallok Child-resistant packaging immediate availability across USA and Canada Duallok Immediately available Child-resistant packaging Inventory

Duallok soutient les marques canadiennes de cannabis avec l’inventaire torontois d’emballages pour protéger les enfants disponibles dès maintenant

TORONTO, ONTARIO, CANADA, March 4, 2021 /EINPresswire.com/ -- English Press Release

Marketing Cannabis in Canada is a complex process, and rightly so, but making one step easier to navigate, Duallok have announced the expansion of their child-resistant packaging inventory to Toronto, Canada.

Already available in the USA out of Los Angeles and New Jersey, this new inventory location makes a speedy and safe packaging solution accessible to an even wider geographic. Presenting an immediately available rolling stock of child-resistant packaging in their most popular format, Duallok inventory is suitable for a wide range of products enabling you to move quickly to market.

So how does it work? The Duallok patented double-lock design is certified under the

16 CFR 1700 guidelines for child-resistance, meaning you can take your product to market knowing confidently that you are also keeping kids safe and your brand compliant.

Based In these three prime locations are a large inventory of unbranded black and white packages ready to customize as needed to meet local legislation for vape carts, pre-rolls, edibles and much more.

Once you’ve selected your choice colour and unit quantity, the packs are available for collection or dispatch in just 2-3 working days, a super-fast turnaround, and fit directly into your existing packaging process. No need to provide artwork or prepare labelling, these packs are ready to ship directly to you.

Duallok partners stationed across America and Canada, can also support you with any additional requirements for bespoke internal product fitments or further customizations. It’s a streamlined process with a dedicated project manager ready to help you at every stage.

Accessible to fledgling companies and well-established brands, the minimum order quantity for this solution is just 240 units and is scalable to much higher volumes. If you’re worried about your supply chain, needing a speedy turnaround or looking for a simple and safe solution get in touch and keep things moving.

If you’d like to learn more about Duallok child-resistant inventory available across the USA and Canada, request a free sample and information kit for review on info@burgopak.com.

About Duallok

Duallok is an award-winning child-resistant packaging solution dedicated to the legalised Cannabis market. With a highly creative and experienced collaborative team, together we design to brief, to provide an engaging opening experience to your customers, creating a higher perceived value of your product with clever cardboard engineering, and make your life easier by managing the process right from conception to completion.

Communiqué de presse Français

Temps de lecture : 1 minute34 secondes

La commercialisation du cannabis au Canada est un processus complexe et à juste titre, mais en rendant une étape plus facile à franchir, Duallok a annoncé l’expansion de son inventaire d’emballages pour protéger les enfants à Toronto, au Canada.

Déjà disponible aux États-Unis depuis Los Angeles et le New Jersey, ce nouvel emplacement d’inventaire rend accessible une solution d’emballage rapide et sûre à un territoire encore plus vaste. Présentant un matériel roulant immédiatement disponible d’emballages pour protéger les enfants dans leur format le plus populaire, l’inventaire Duallok convient à une large gamme de produits vous permettant de vous rendre rapidement sur le marché.

Alors, comment cela fonctionne-t-il ? La conception brevetée à double serrure Duallok est certifiée en vertu des lignes directrices 16 CFR 1700 pour prendre en considération la sécurité des enfants, ce qui signifie que vous pouvez mettre votre produit sur le marché en sachant avec confiance que les enfants seront également en sécurité et que votre marque sera conforme.

Un grand inventaire de paquets en noir et blanc sans marque prêts à personnaliser au besoin pour répondre à la législation locale est basé dans ces trois emplacements principaux pour les chariots de tubes, décomptes, applications comestibles et plus encore.

Lorsque vous avez sélectionné votre choix de couleurs et la quantité d’unités, les paquets sont disponibles pour la collecte ou l’expédition en seulement 2 ou 3 jours ouvrables, un délai d’exécution très rapide et s’intègrent directement dans votre processus d’emballage existant. Pas besoin de fournir des illustrations ou de préparer l’étiquetage, ces paquets sont prêts à expédier directement chez vous.

Les partenaires Duallok, établis à travers l’Amérique et le Canada, peuvent également vous soutenir avec toutes les exigences supplémentaires pour des ajustements de produits internes sur mesure ou d’autres personnalisations. Il s’agit d’un processus simplifié avec un chef de projet dédié prêt à vous aider à chaque étape.

Accessible aux entreprises naissantes et aux marques bien établies, la quantité minimale de commande pour cette solution n’est que de 240 unités et est adaptable pour des volumes beaucoup plus élevés. Si vous vous inquiétez pour votre chaîne d’approvisionnement, si vous avez besoin d’un redressement rapide ou si vous cherchez une solution simple et sûre, entrez en contact et faites avancer les choses.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’inventaire pour la sécurité des enfants Duallok disponible aux États-Unis et au Canada,demandez un échantillon gratuit et une trousse d’information pour examen sur info@burgopak.com.

À propos de Duallok

Duallok est une solution d’emballage pour la sécurité des enfants dédiée au marché légalisé du cannabis. Avec une équipe de collaboration hautement créative et expérimentée, nous concevons ensemble pour informer, pour fournir une expérience d’inauguration attrayante pour vos clients, créant une valeur perçue plus élevée de votre produit avec l’ingénierie intelligente

