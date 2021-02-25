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Senate Floor Calendar: Monday, March 1, 2021

STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021

SENATE CALENDAR 9TH LEGISLATIVE DAY Monday, March 1, 2021 Senate Convenes at 11:00 a.m.

ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION:      A. Bills      B. Joint Resolutions      C. Resolutions      D. Joint Memorials      E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:

(1) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 71     PATIENTS’ DEBT COLLECTION PROTECTION ACT     (DUHIGG/ARMSTRONG, D.)

(2) SENATE TAX, BUSINESS & TRANSPORTATION COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE HEALTH & PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 49     USES OF LOCAL ECON DEVELOPMENT FUNDING     (WOODS/CROWDER)

(3) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 75     STATE AGENCY DISCLOSURE OF SENSITIVE INFO     (SEDILLO LOPEZ/GARCÍA, MP)

(4) SENATE BILL 181/a     PAYMENT FLEXIBILITY FOR COURT CONVICTIONS/SJC AMENDED     (CERVANTES)

(5) SENATE BILL 43     FUNDING OF DEMOLITION OF ABANDONED SCHOOLS     (SOULES)

(6) SENATE FINANCE COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 40     K-5 PLUS & EXTENDED LEARNING AT ALL SCHOOLS     (STEWART)

(7) SENATE BILL 223     CIGARETTE TAX DISTRIBUTIONS     (CANDELARIA)

(8) SENATE BILL 29     COST OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS     (SOULES)

(9) SENATE BILL 112/a     SUSTAINABLE ECONOMY TASK FORCE/SFC AMENDED     (STEWART)

(10) SENATE BILL 102     DAYLIGHT SAVING TIME     (PIRTLE)

(11) SENATE BILL 212/aa     INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/SCONC AMENDED/SJC AMENDED     (WIRTH)

(12) SENATE BILL 74/a/ec     PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/SHPAC AMENDED     (BACA)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

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