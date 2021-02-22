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Senate Floor Calendar: Wednesday, February 24, 2021

STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021

SENATE CALENDAR 8TH LEGISLATIVE DAY Wednesday, February 24, 2021 Senate Convenes at 11:30 a.m.

ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION:      A. Bills      B. Joint Resolutions      C. Resolutions      D. Joint Memorials      E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION:

(1) SENATE BILL 21/a     RETIREE HEALTH CARE ACT/SHPAC AMENDED     (GONZALES)

(2) SENATE BILL 266     STAGGER CERTAIN JUDICIAL TERMS     (IVEY-SOTO)

(3) SENATE BILL 145/a     AGENCY SUNSET DATES/SHPAC AMENDED     (BURT)

(4) SENATE BILL 131     DISCRETIONARY SCHOOL FUNDING PROGRAM UNITS     (STEWART)

(5) SENATE BILL 64     FEDERALLY INSURED OBLIGATIONS     (RODRIGUEZ)

(6) SENATE BILL 114     MEDICAL AND GERIATRIC PAROLE PROCEDURE     (O’NEILL)

(7) SENATE BILL 70     PUBLIC PROJECT REVOLVING FUND APPROPRIATIONS     (PADILLA)

(8) SENATE BILL 88/ec     PUBLIC PROJECT REVOLVING FUND PROJECTS     (CANDELARIA)

(9) SENATE BILL 20     TRANSPORTATION PROJECT FUND     (GONZALES)

(10) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 71     PATIENTS’ DEBT COLLECTION PROTECTION ACT     (DUHIGG/ARMSTRONG, D.)

(11)SENATE BILL 42/a     INCREASE ED RETIREMENT CONTRIBUTIONS/SFC AMENDED     (STEWART)

(12) SENATE BILL 102     DAYLIGHT SAVING TIME     (PIRTLE)

(13) SENATE BILL 181/a     PAYMENT FLEXIBILITY FOR COURT CONVICTIONS/SJC AMENDED     (CERVANTES)

(14) SENATE BILL 212/aa     INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/SCONC AMENDED/SJC AMENDED     (WIRTH)

 (15) SENATE BILL 74/a/ec            PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/SHPAC AMENDED     (BACA)

 (16) SENATE JOINT MEMORIAL 1/aa     FUND BUREAU OF INDIAN EDUCATION SRC AMENDED/SEC AMENDED     (PINTO)

 (17) SENATE MEMORIAL 1     TASK FORCE TO PROMOTE OUTDOOR CLASSROOM     (HEMPHILL)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

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