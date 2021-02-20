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قبيل تسليمه المقرر الشهر القادم سفيرة الفلبين لدى الإمارات تقوم بزيارة جناح الفلبين "البانجكوتا" في إكسبو

Her Excellency Ambassador Hjayceelyn Quintana and her delegates with the Expo Dubai 2020 officials during the visit to the Philippines pavilion

A night exterior photo of the Philippines pavilion, “Bangkóta” at the Expo 2020 Dubai

DUBAI, UAE, February 20, 2021 /EINPresswire.com/ --

عبّرت سعادة جاسلين كوينتانا، سفيرة جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن فرحها الشديد خلال زيارتها لموقع بناء الجناح الفليبيني في إكسبو 2020 وهو في مراحله النهائية حيث من المقرر تسليمه الشهر القادم.

وأشادت السفيرة بالجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة الفلبينية بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم مشاركة الفلبين في المعرض، وقالت إن الوزارة ستتوج هذه الجهود بالنجاح نظراً لإدارتها المشروع بكفاءة.

كما سلطت الضوء على الرؤية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات التي عملت على ترسيخ مكانة إكسبو 2020 منصة عالمية رائدة لتبادل المعارف والأفكار، والخبرات، والمنتجات، والخدمات.

وقالت كوينتانا: "نحن على ثقة بالخطى السديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لافتتاح إكسبو دبي في الأول من أكتوبر هذا العام. يعتبر تطور البناء في جميع الأجنحة ومنها الفلبين ذا وتيرة سريعة، الأمر الذي أظهر قدرة دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي رغم التداعيات التي فرضها كوفيد – 19.”

وأضافت: "فخورة بأننا نشهد أن رؤية البانجكوتا تتجسد على شكل بناء متكامل من بعد ما كانت مجرد مخطط. يلعب هذا البناء دوراً كبيراً في جذب الزوار لمعرض إكسبو، إضافة إلى أن يُشعر كافة الفلبينيين بالفخر."

استقبل السفيرة الفلبينية والوفد المرافق لها عدد من مسؤولي إكسبو حيث قاموا بجولة حول جناح الاستدامة "تيرا" والذي يعمل على إعطاء زواره تجربة تفاعلية مع كوكب الأرض.

يؤكد موقع جناح الفلبين في منطقة الاستدامة في إكسبو على أن ثقافة الاستدامة متجذرة في الفلبين عبر آلاف السنين. ويعتبر الجناح المصمم من قبل بودجي للتصميم المعماري الملكي وبرعاية ماريان باستور روسيس والذي تبلغ مساحته 1386 متراً مربعاً، تصويراً لمجتمع واحد متأصل. وشارك في تصميمه العديد من الفنانين الذين ترجموا لغاتهم الفنية لإيصال معلومات حديثة عن الحضارة الفلبينية.

Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 55 473 9253
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قبيل تسليمه المقرر الشهر القادم سفيرة الفلبين لدى الإمارات تقوم بزيارة جناح الفلبين "البانجكوتا" في إكسبو

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