Creatio sammelt $68M ein, um das Wachstum seiner Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM voranzutreiben

Die Runde ist eine Minderheitsbeteiligung, um Creatios Führungsposition im prognostizierten $187B+ Low-Code-Plattform-Markt auszubauen

BOSTON, MA, USA, February 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Creatio , ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet, gab heute eine Kapitalerhöhung in Höhe von 68 Mio. US-Dollar bekannt, die von Volition Capital, einer US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft, die in wachstumsstarke Unternehmen investiert, angeführt wird, mit Beteiligung von Horizon Capital, einer europäischen Beteiligungsgesellschaft. Bei der Finanzierung handelt es sich um eine Minderheitsbeteiligung, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, wobei die Strategie, das Führungsteam, die Produktvision und das Engagement für den Kundenerfolg von Creatio unverändert bleiben.Seit seiner Gründung hat Creatio ein schnelles organisches Wachstum ohne vorheriges externes Kapital erreicht. Heute liefert das Unternehmen mit einem Team von 600 Mitarbeitern weltweit außergewöhnliche finanzielle Ergebnisse. Diese Investition folgt auf ein schnelles exponentielles Unternehmenswachstum. Trotz der COVID-19-Pandemie war die Retention Rate im Jahr 2020 die höchste in der Geschichte des Unternehmens. Creatio wird die Mittel nutzen, um auf dieser Dynamik aufzubauen und in F&E, die globale Marketing- und Vertriebsexpansion sowie die Unterstützung seines großen Partnernetzwerks in 110 Ländern weltweit zu investieren."Unsere Vision ist eine Welt, in der jeder seine Geschäftsideen in wenigen Minuten automatisieren kann", sagt Katherine Kostereva, CEO und Mitgründerin von Creatio. "Jetzt ist ein entscheidender Zeitpunkt für Digital- und IT-Führungskräfte, um Technologie zu nutzen und ihre Organisationen in ein Low-Code-Unternehmen zu verwandeln. Diese Investition wird es uns ermöglichen, weiter an der Vision zu arbeiten, eine neue Welt zu schaffen, in der jedes Unternehmen seine Geschäftsprozesse schnell und in großem Umfang automatisieren und verändern kann."Creatio wird von führenden Branchenanalysten, darunter Gartner und Forrester, kontinuierlich bewertet. Es wurde in fünf Gartner Magic Quadrants und sieben Forrester Waves aufgenommen und in zwei Gartner Magic Quadrants - für Sales Force Automation und CRM Lead Management - in den Jahren 2019 und 2020 zum Leader ernannt.Nutzung einer bedeutenden MarktchanceDer aufstrebende globale Markt für Low-Code-Entwicklungsplattformen wird bis 2030 voraussichtlich 187 Milliarden US-Dollar erreichen und birgt ein immenses Potenzial für Unternehmen, um wichtige Geschäftsprozesse zu digitalisieren und die Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern neu zu gestalten. Creatio ist gut positioniert, um seinen Führungsanspruch in dieser Kategorie fortzusetzen, und wird die Mittel nutzen, um die Entwicklung des Marktes für Low-Code-Prozessmanagement- und CRM-Lösungen voranzutreiben."Die Marktkategorie der Low-Code-Plattformen für Prozessmanagement und CRM hat ein hervorragendes Wachstumspotenzial", sagte Sean Cantwell, Managing Partner bei Volition Capital. "Das Angebot von Creatio, die umfangreiche Partnerbasis und das Engagement für den Kundenerfolg haben ein beeindruckendes organisches Wachstum und Marktzugkraft ermöglicht. Wir sehen, dass Creatios Führungsposition weiter gestärkt wird, da Unternehmen Low-Code-Lösungen annehmen, die die Lücke in der IT-Bereitstellung schließen und jedes Unternehmen in die Lage versetzen, ein Low-Code-Unternehmen zu werden", fügt Roger Hurwitz, Managing Partner bei Volition Capital, hinzu."Wir freuen uns, neben Volition Capital mit der visionären Mitgründerin und CEO Katherine Kostereva und dem Creatio-Team zusammenzuarbeiten. Creatio hat wirklich alles, um seine ehrgeizigen Expansionspläne zu verwirklichen - ein erstklassiges Team, das sich für seine Kunden einsetzt, eine solide Ausführung und starke Produktinnovationen", fügt Lenna Koszarny, Founding Partner und CEO bei Horizon Capital, hinzu.Besessen vom KundenerfolgDas Engagement des Unternehmens für den Kundenerfolg, einschließlich einer lebenslangen Anleitung für die optimale Nutzung seiner Technologie, hat Creatio einige der besten Kundenbewertungen der Branche und einen Net Promoter Score von 34 eingebracht.Creatio unterstützt mittlere bis große Unternehmen, kundenorientierte und operative Prozesse schnell und in großem Umfang zu automatisieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf 24 vertikale Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Fertigung, professionelle Dienstleistungen und andere. Das Engagement, den Kunden einen Mehrwert zu bieten und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen, hat Creatio den Ruf eines Partners eingebracht, der die Erwartungen stets übertrifft.Umfassende partnerorientierte StrategiePartnerschaften sind zentral für Creatio‘s Vision und spielen eine Schlüsselrolle in der Unternehmensstrategie. Der Go-to-Market-Ansatz konzentriert sich darauf, Kunden direkt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und über ein Vertriebsnetz mit über 700 Partnern in 110 Ländern zu bedienen.Creatio fördert den gegenseitigen Erfolg durch sein Partnerprogramm mit globalen Top-Systemintegratoren und Beratern wie Tata Consultancy Services, Amdocs, Virtusa, Softline, Tech Mahindra und vielen anderen Channel-Partnern weltweit. Das Unternehmen erweitert außerdem zügig sein bereits robustes Marktplatz-Ökosystem mit gebrauchsfertigen Apps, vertikalen Lösungen und Vorlagen, um die Plattform zu erweitern und die Produktivität zu steigern.Über CreatioCreatio ist ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet. Das Unternehmen kombiniert eine intuitive Low-Code-Plattform, Best-in-Class-CRM und ein robustes BPM in einer einzigen Lösung, um Vertrieb, Marketing, Service und Betrieb für mittelständische und große Unternehmen zu beschleunigen. Creatio wird von den wichtigsten Branchenanalysten als Marktführer anerkannt und ist zusammen mit Hunderten von Partnern in 110 Ländern weltweit tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.creatio.com