Creatio angaria $68M para aumentar o crescimento e liderança da sua plataforma Low-Code para Gestão de Processos e CRM

A ronda refere-se a um investimento minoritário para alargar a posição de liderança da Creatio no mercado de plataformas Low-Code avaliado em mais de $187B

BOSTON, MA, USA, February 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Creatio , uma empresa global de software que fornece uma plataforma líder de Low-Code para Gestão de Processos e CRM, anunciou hoje um aumento de capital de 68 Milhões de dólares liderado pela Volition Capital, uma empresa de capital de risco baseada nos EUA que investe em empresas de alto crescimento, e com a participação da Horizon Capital, uma private equity que investe na Europa. O financiamento é um investimento minoritário para fomentar o crescimento da empresa, com a estratégia da Creatio, a equipa de liderança, a visão do produto e o compromisso com o sucesso do cliente a manterem-se inalterados.Desde a sua fundação, a Creatio alcançou um rápido crescimento orgânico sem recurso a capital externo. Hoje, a empresa está a apresentar resultados financeiros excecionais com uma equipa de 600 pessoas em todo o mundo. Este investimento vem na sequência do crescimento exponencial da empresa. Apesar da pandemia COVID-19, a sua taxa de retenção líquida em 2020 foi a mais alta da história da empresa. A Creatio utilizará os fundos para aproveitar esta fase para crescer de uma forma mais agressiva e investirá em I&D, expansão global de marketing e vendas, e apoiará a sua vasta rede de parceiros em 110 países em todo o mundo."A nossa visão é um mundo onde todos podem automatizar ideias de negócio em minutos", disse Katherine Kostereva, CEO e cofundadora da Creatio. "Agora é um momento crítico para os líderes digitais e de TI alavancarem a tecnologia e transformarem as suas organizações em empresas Low-Code. Este investimento permitir-nos-á continuar a construir a visão de criar um novo mundo, onde qualquer empresa possa automatizar e alterar os seus processos de negócio à velocidade e à escala."Creatio é consistentemente reconhecida pelos principais analistas da indústria, incluindo Gartner e Forrester. Foi incluída em cinco Quadrantes Mágicos Gartner e sete Forrester Waves, nomeada líder em dois Quadrantes Mágicos Gartner - para Sales Force Automation e CRM Lead Management - em 2019 e 2020.Alavancando numa oportunidade de mercado significativaPrevê-se que o mercado global e emergente de plataformas de desenvolvimento de baixo código (Low-Code) atinja os 187 mil milhões de dólares até 2030 e tenha um enorme potencial para as organizações digitalizarem processos de negócio críticos e reinventarem a forma como se relacionam com clientes, parceiros e colaboradores. A Creatio está bem posicionada para continuar a dominar na sua categoria, e utilizará os fundos para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do mercado de soluções Low-Code para Gestão de Processos e CRM."A categoria de mercado de plataformas de Low-Code para Gestão de Processos e CRM tem um potencial de crescimento excecional", disse Sean Cantwell, Managing Partner da Volition Capital. "A oferta da Creatio, a extensa base de parceiros e o compromisso com o sucesso do cliente permitiram um crescimento orgânico e uma tração ao mercado impressionante. Vemos a posição de liderança da Creatio a ser ainda mais reforçada à medida que as empresas abraçam soluções Low-Code que eliminam a lacuna de entrega das equipas de TI e capacitam qualquer organização a tornar-se uma empresa de baixo código", acrescentou Roger Hurwitz, Managing Partner da Volition Capital."Estamos encantados em fazer esta parceria com a visionária, cofundadora e CEO Katherine Kostereva e a equipa Creatio, ao lado da Volition Capital. A Creatio tem tudo para cumprir os seus ambiciosos planos de expansão – uma equipa de topo comprometida com os seus clientes, uma execução sólida e uma forte inovação de produto", acrescentou Lenna Koszarny, Fundadora e CEO da Horizon Capital.Obcecados com o Sucesso do ClienteO compromisso da empresa com o sucesso do cliente, incluindo a orientação permanente para o uso ideal da sua tecnologia, valeu à Creatio algumas das maiores avaliações de clientes do setor com uma pontuação do indicador Net Promoter Score de 34.A Creatio capacita as grandes empresas para automatizar processos operacionais orientados para o cliente em velocidade e em escala. A empresa foca-se em 24 verticais, incluindo serviços financeiros, indústria, serviços profissionais, entre outros. A sua dedicação em trazer valor aos clientes e a ajudar as organizações a alcançar os seus objetivos de negócio valeu à Creatio uma reputação de um parceiro que excede consistentemente as expectativas.Abraçar uma estratégia orientada para os parceirosAs parcerias são fundamentais para a visão da Creatio e desempenham um papel fundamental na estratégia da empresa. A sua abordagem ao mercado centra-se em servir os clientes diretamente através de escritórios em todo o mundo e através de uma rede de canais com mais de 700 parceiros em 110 países.A Creatio está a impulsionar o sucesso mútuo através do seu programa de parceiros, com os principais integradores e consultores globais do sistema, tais como Tata Consultncy Services, Amdocs, Virtusa, Softline, Tech Mahindra e muitos outros parceiros de canal em todo o mundo. A empresa também está a expandir rapidamente o já robusto ecossistema no seu Marketplace, com aplicações prontas a usar, soluções verticais e modelos para alargar as funcionalidades da plataforma e acelerar a produtividade.Sobre a CreatioA Creatio é uma empresa global de software que fornece uma plataforma líder Low-Code para Gestão de Processos e CRM. A empresa combina uma plataforma intuitiva de Low-Code, um CRM de referência e um BPM robusto numa única solução para acelerar as vendas, marketing, serviços e operações para empresas de média e grande Low-Code para Gestão de Processos e CRM. A Creatio é altamente reconhecida como líder de mercado por analistas da indústria e, juntamente com centenas de parceiros, opera em 110 países em todo o mundo. Mais informações podem ser encontradas em www.creatio.com