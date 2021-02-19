Senate Floor Calendar: Friday, February 19, 2021
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021
SENATE CALENDAR 8TH LEGISLATIVE DAY Friday, February 19, 2021 Senate Convenes at 11:30 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
(1) SENATE BILL 137/ec NMFA WATER PROJECTS (CERVANTES/DOW)
(2) SENATE BILL 59 RESERVE FUNDS’ TRANSFERS (STEWART)
(3) SENATE BILL 96/a MATERNAL MORTALITY CASE REVIEWS/SJC AMENDED (RODRIGUEZ)
(4) SENATE BILL 286/aa/ec EMERGENCY CONGRESSIONAL ELECTION PROCEDURE/SRC AMENDED/SJC AMENDED (IVEY-SOTO)
(5) SENATE BILL 122/a NON-PHARMACIST USE OF INSIGNIAS/SJC AMENDED (ORTIZ y PINO)
(6) SENATE BILL 94/a STUDENT ATHLETE ENDORSEMENT ACT/SJC AMENDED (MOORES/MAESTAS)
(7) SENATE BILL 52 EXTENDED UNEMPLOYMENT BENEFITS (O’NEILL)
(8) SENATE BILL 51 CHARTER SCHOOL ENROLLMENT PREFERENCE (HEMPHILL)
(9) SENATE JUDICIARY COMMITTEE SUBSTITUTE FOR SENATE BILL 71 PATIENTS’ DEBT COLLECTION PROTECTION ACT (DUHIGG/ARMSTRONG, D.)
(10) SENATE BILL 21/a RETIREE HEALTH CARE ACT/SHPAC AMENDED (GONZALES)
(11) SENATE BILL 266 STAGGER CERTAIN JUDICIAL TERMS (IVEY-SOTO)
(12) SENATE BILL 102 DAYLIGHT SAVING TIME (PIRTLE)
(13) SENATE BILL 131 DISCRETIONARY SCHOOL FUNDING PROGRAM UNITS (STEWART)
(14) SENATE BILL 64 FEDERALLY INSURED OBLIGATIONS (RODRIGUEZ)
(15) SENATE BILL 114 MEDICAL AND GERIATRIC PAROLE PROCEDURE (O’NEILL)
(16) SENATE BILL 212/aa INTERSTATE STREAM COMMISSION MEMBERS/SCONC AMENDED/SJC AMENDED (WIRTH)
(17) SENATE BILL 74/a/ec PUBLIC HEALTH ORDER TERMINATION & RENEWAL/SHPAC AMENDED (BACA)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE
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