دراسة: دور التواصل الفعال في التغلب على التحديات وتحقيق النمو
DUBAI, UAE, February 15, 2021 /EINPresswire.com/ --
• الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطت الضوء على أهم 4 توجهات للتواصل في مجال ريادة الأعمال
• دراسة أقيمت على50 شخص من التنفيذين في الشرق الأوسط وآسيا نصت بأن التواصل هو الأولوية القصوى للمدراء عند إدارة الأزمات
يلعب الرؤساء التنفيذيون الذين غالباً ما ينظر إليهم بأنهم أكثر إنسانية وأكثر انفتاحاً دوراً رائداً في خلق بيئة عمل أكثر ثقة في مؤسساتهم مما يؤدي إلى اكتساب المزيد من المرونة في العمل. وكلما زاد المدراء التنفيذيون من استماعهم لموظفيهم كلما تألق المدراء الماليين في المؤسسة حيث أنهم سيقضون وقتاً أطول في التواصل مع الفريق ومجلس الإدارة.
جاء ذلك بناءً على دراسة تم إجراؤها من قبل مجموعة "نيو بيرسبكتف ميديا" مع50 من التنفيذين في الشرق الأوسط وآسيا، حيث أظهرت الدراسة بأن التواصل هو الأولوية القصوى للمدراء في إدارة الأزمات.
وتم الكشف عن هذه الاستنتاجات خلال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم تسليط الضوء على أهم 4 توجهات للتواصل في مجال ريادة الأعمال. وقد شاركت في الجلسة د. كارين ريمو الرئيس التنفيذي لـ"نيو بيرسبكتف ميديا".
كما ناقشت الجلسة الأساسيات التي تتخذها المؤسسات والحكومات للتغلب على أي تحديات قد تواجههم، وناقشت د. ريمو أهم 4 توجهات للتواصل والتي ستساعد المؤسسات في تخطي تحديات جائحة كوفيد – 19 والنهوض بصورة أقوى في عام 2021.
1. زيادة "إنسانية" المدراء التنفيذين
أظهرت الدراسة بأن 90٪ من الذين تم إجراء مقابلات معهم أجمعوا على أن أولويتهم في هي استخدام التواصل الفعال في خضكم التحديات الحالية.
وصرحت د. ريمو بأن في وقت هذه الأزمات وخاصة مع تغيير قوانين السفر والحركة الكثيرة، كان الموظفون بحاجة إلى إرشادات وقيادة فعالة من قبل المدراء التنفيذين في الشركة. وقالت: "يتطلع الموظفون إلى سماع رسائل الاستعطاف والاهتمام من قبل المدراء التنفيذين مباشرة. قد لا يملك المدير التنفيذي جميع الإجابات ولكن من خلال التواصل البناء والانفتاح يمكنه ان يكتسب المزيد من الثقة من المؤسسة. تلعب الثقة دوراً كبيراً في نجاح أي مؤسسة مهما كانت ظروفها المالية."
2. إبراز دور المدراء الماليين وخلق تعاون بينهم وبين المدراء الفنيين
كما كشفت الدراسة بأن جميع المدراء الماليين الذين تم مقابلتهم صرحوا بأنهم ظهروا على الساحة بصورة أفضل. وبهذا الشأن، أشارت د. ريمو أنه يجب على المدراء الماليين تطوير قدرات التواصل الخاصة بهم وذلك كي يتأقلموا مع متغيرات عصرنا الحالي.
كما قدمت د. ريمو هذه الإحصائيات خلال مشاركتها في جلسة افتراضية منظمة من قبل معهد التنفيذيين الماليين الفلبيني (FINEX)، والذي يضم اكثر من 600 تنفيذي منهم مدراء تنفيذين ومدراء ماليين من أفضل مؤسسات الدولة التعليمة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما لوحظ من قبل الدراسة التي أجرتها "نيو بيرسبكتف ميديا" بأن المدراء الفنيين قد اصبحوا حلفاء أقوياء للمدراء الماليين في بناء بيئة عمل مرنة مبنية على التأقلم مع العصر الجديد من التكنولوجيا.
وبهذا الخصوص، قالت د، ريمو: "لقد أصبح من الواضح أن التكنولوجيا هي مصدر للإيرادات، وليست مصدر للإنفاق حيث غير الوباء ديناميكيات العمليات التجارية، ووضع الابتكار عبر الإنترنت في طليعة الاستجابات الفورية بالإضافة إلى اعتماد نماذج الأعمال المستقبلية من أجل الازدهار في السنوات القادمة."
3. تسليط الضوء على خلل القيادة في المؤسسات
وأضافت د. ريمو بأن هذه الجائحة عملت على تسليط الضوء على المشاكل التي تتواجد في النموذج العملي للشركة حيث كانت العديد من المؤسسات تعمل قبل الأزمة على هوامش ضئيلة معرضة للخسارة في أي لحظة. وهذه مشكة غالباً ما كان يتم تجاهلها عندما كان الاقتصاد في أعلى مستوياته.
وصرحت د. ريمو بأنه يجب على رواد الأعمال الرجوع إلى نموذج العمل الخاص بمؤسساتهم وتعديله من خلال إضافة المزيد من نقاط القوة، وقالت: "حان الوقت لمراجعة نماذج الأعمال التجارية بدقة وإعادة معايرتها والتركيز على نقاط البيع المميزة وإيصالها إلى عملائك وافراد المجتمع."
4. تعزيز الثقة ضمن المؤسسة
وبهذا الصدد، قالت د. ريمو: "إن التواصل الفعال هو السلاح في مواجهة أي تحدي في الأزمة الراهنة. كما أن الناتج المحلي الإجمالي هو احدى العوامل الرئيسية للاستهلاك، والاستثمار، والإنفاق الحكومي وتعتبر الثقة هي المحرك الرئيسي لجميع هذه العوامل. وإذا أردنا ان تثمر مؤسساتنا وتحقق النمو والازدهار فيجب علينا ان نحفز الثقة في جوهرها ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال التواصل الفعال."
شارك في الجلسة نخبة من خبراء المجال، بما في ذلك سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي لشركة "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، غراهام غريفيث المدير المساعد في مؤسسة "كونترول ريسك"، ماثيو هارن رئيس الهيئة الاستشارية للشرق الأوسط في رابطة أمناء الخزينة للشركات. وستتم إدارة الجلسة من قبل ايلانور راج، مراسل أول في "غلوبال تريد ريفيو GTR".
تفتخر نيو بيرسبكتف ميديا بكونها الشريك الإعلامي لمؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعتبر مجموعة "نيو بيرسبكتف ميديا" إحدى شركات الإعلام، والعلاقات العامة والتسويق الرائدة التي تدعم صناعة التجارة العالمية من خلال بناء الثقة في القطاع باستخدام حلول الاتصال المتنوعة والمبتكرة.
Iman Dawod
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