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الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال تشارك في مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري 2021

Her Excellency Dr Rehab Al Ameri, Secretary-General of IHAF

DUBAI, UAE, February 15, 2021 /EINPresswire.com/ --

أعلنت د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال عن مشاركتها في اليوم الثاني من مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أحد أكبر مؤتمرات التمويل التجاري في المنطقة، والذي سينعقد ابتداءً من 15 فبراير.

وبصفتها متحدث رئيسي في المؤتمر، ستتطرق د. رحاب إلى دور الواردات والمنتجات الإسلامية في تعزيز التجارة الحلال بين الدول الإسلامية، والحاجة إلى توحيد ممارسات ومتطلبات الحلال دوليا مما يعزز الجودة والموثوقية في منتجات الحلال على الصعيد العالمي.

كما ستسلط د. رحاب الضوء على دور المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في توسيع الاعتراف متعدد الأطراف بهيئات اعتماد الحلال في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الجودة والموثوقية في منتجات الحلال المعتمدة.

وبهذه المناسبة، قالت د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: "نحن ندرك في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال أن العمل الدؤوب والتعاون الفعال هما أساس تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الحلال. لذلك أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" لإعطائنا الفرصة لنكون جزءاً من هذا الحدث المهم الذي يعد بمثابة منصة يعمل من خلالها المنتدى على دعم نمو وازدهار صناعة الحلال. كما أن مشاركتنا في هذا الحدث العالمي تمثل خطوة مهمة نحو تطوير وتوحيد تجارة الأغذية الحلال عالمياً."

الجدير بالذكر أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يعد أول شبكة دولية لاعتماد الحلال حول العالم ويضم 38 عضواً من 35 دولة من 6 قارات مختلفة.


لحضور الجلسة، يمكنكم التسجيل مجاناً من خلال زيارة https://rb.gy/psxexf

Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 554739253
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الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال تشارك في مؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري 2021

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