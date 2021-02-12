Senate Floor Calendar: February 17, 2021

Feb112021Posted in Important Session Info
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021
SENATE CALENDAR 5TH LEGISLATIVE DAY Wednesday, February 17, 2021 Senate Convenes at 11:30 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION: (1) SENATE BILL 92/a STATUS OF SOME FOUND MISSING PERSONS/SJC AMENDED (LOPEZ)
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE: (1) SENATE MEMORIAL 11 JAMES P. WHITE, IN MEMORY (BACA)
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