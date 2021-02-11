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الرئيس التنفيذي لشركة نيو بيرسبكتف ميديا تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غلوبال تريد ريفيو GTR

Dr. Karen Remo, CEO and Co-founder of New Perspective Media Group

Speakers at the “A year is a long time – building trade resilience post-2020” on demand roundtable

DUBAI, UAE, February 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- أعلنت د. كارين ريمو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة نيو بيرسبكتف ميديا عن مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أحد أكبر مؤتمرات التمويل التجاري في المنطقة، والذي من المقرر عقده في 15 فبراير القادم.

وسيناقش المؤتمر أهم سبل التصدي للتحديات التي تواجهها الأسواق، مثل التوجه بأن تصبح معظم الوظائف إلكترونية، حماية سلاسل التوريد، توفير الدعم الحكومي، وإضفاء طابع رسمي على التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف. كما ستغطي الجلسة أهم التجارب والدروس التي يمكن تعلمها وذلك لتجنب الأحداث غير المتوقعة مستقبلاً.

يشارك في الجلسة نخبة من خبراء المجال، بما في ذلك سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي لشركة "أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط"، غراهام غريفيث المدير المساعد في مؤسسة "كونترول ريسك"، ماثيو هارن رئيس الهيئة الاستشارية للشرق الأوسط في رابطة أمناء الخزينة للشركات. وستتم إدارة الجلسة من قبل ايلانور راج، مراسل أول في "غلوبال تريد ريفيو GTR".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت د. كارين ريمو: "يسعدني ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا الحدث المهم، والذي سيجمع مرة أخرى خبراء التجارة والتمويل التجاري بهدف تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات. تسعى "نيو بيرسبكتف ميديا" إلى المساهمة في إيجاد طرق ومناهج فعالة في التجارة والتنمية، وخاصة في مرحلة تعافي الاقتصاد من تداعيات كوفيد – 19."

تعتبر هذه المشاركة الثانية على التوالي لـ"كارين ريمو" في المؤتمر، حيث تحدثت في الجلسة الافتتاحية لنسخة العام الماضي عن اهم الممارسات لتنمية الأعمال التجارية والحاجة إلى تحسين مستويات التنوع في العمل كما تطرقت إلى أفضل الطرق للعمل في بيئة تنافسية.

تعتبر مجموعة "نيو بيرسبكتف ميديا" إحدى شركات الإعلام، والعلاقات العامة والتسويق الرائدة التي تدعم صناعة التجارة العالمية من خلال بناء الثقة في القطاع باستخدام حلول الاتصال المتنوعة والمبتكرة. تفتخر المجموعة بكونها الشريك الإعلامي لمؤتمر "غلوبال تريد ريفيو GTR" للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لحضور الجلسة، يمكنكم التسجيل مجاناً من خلال زيارة https://rb.gy/psxexf

Vince Ang
New Perspective Media Group
+971 554739253
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الرئيس التنفيذي لشركة نيو بيرسبكتف ميديا تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غلوبال تريد ريفيو GTR

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, Companies, Conferences & Trade Fairs, World & Regional


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