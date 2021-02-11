جامعة الشارقة والاتحاد لائتمان الصادرات توقعان مذكرة تفاهم
DUBAI, UAE, February 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- وقعت جامعة الشارقة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم وذلك من أجل تعزيز مهارات طلبة الجامعة القيادية، وتدريبهم في مجال حماية الائتمان التجاري وتوظيفهم.
(From left to right) Abdalla Al Hosani, Director of Commercial and Distribution at ECI and Massimo Falcioni, CEO of ECI, and (on the screen) Prof. Sherif Sedky, Vice Chancellor for Academic Affairs of UOS and senior officials from UOS, during the signing
وقع المذكرة عن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور شريف صدقي، نائب مدير جامعة الشارقة للشؤون الأكاديمية، ومن جانب الاتحاد لائتمان الصادرات ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
خلال توقيع المذكرة قال الأستاذ الدكتور شريف صدقي: "إن الشراكة مع المؤسسات والشركات الوطنية تعمل على الكشف عن احتياجات سوق العمل وتحديات المستقبل، وبالتالي العمل على تحديث البرامج التي تقدمها الجامعة بشكل مستمر، حتى نضمن تخريج جيل قادر على الدخول في سوق العمل بناء على متطلبات سوق العمل ومهاراتهم التي تواكب احتياجات سوق العمل، وهذه الاتفاقية وغيرها الكثير التي تتعاون الجامعة من خلالها مع شركائها الوطنيين في مختلف المجالات هي ترجمة واضحة للخطة الاستراتيجية الخمسية التي وضعها للجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة (حفظه الله تعالى ورعاه)، لذلك تؤكد هذه الشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا المشترك في تطوير قدرات الطلبة وتعزيز مهاراتهم في قيادة الأعمال، فنحن نسعى إلى غرس ثقافة القيادة في الجامعة وإشراك العقول والمواهب الشابة بالحياة العملية في مراحل مبكرة، وذلك لاكتساب أكبر قدر من المعرفة في مختلف المجالات".
من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "فخورون بعقد هذا التعاون مع جامعة الشارقة والذي من شأنه أن يتيح لطلابها الحصول على المعارف والمهارات والخبرات التي يحتاجونها للتخطيط لمستقبل مهني مزدهر. وإلى جانب التزامنا بدعم الشركات الإماراتية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، فإننا نحرص أيضاً على تعزيز كفاءات الشباب للقيام بأدوار فاعلة في شتى المجالات. وإننا على ثقة من أن هذا التعاون سيساعدنا في تمكين الشباب ليصبحوا قادة المستقبل وليحققوا المزيد من النجاحات لدولة الإمارات العربية المتحدة."
وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان على تأهيل الطلاب وإعطائهم فرصة التدرّب في الاتحاد لائتمان الصادرات، الأمر الذي يعزز قدراتهم وخبراتهم في الحياة العملية، كما ستقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم برامج تدريبية لطلاب جامعة الشارقة قبل التخرج، ومشاركة خبراء الشركة في الفعاليات الأكاديمية كمتحدثين في موضوعات مفيدة للشباب الإماراتي فيما يتعلق بالإدارة والقيادة والتأسيس وآداب العمل. وسيقوم متخصصون من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بإعطاء الطلبة في جامعة الشارقة محاضرات متعلقة بموضوعات مثل المخاطر التجارية والسياسية والائتمان التجاري والتأمين واكتتاب المخاطر.
من جانبها، ستقوم جامعة الشارقة بدعم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تحديد واختيار الطلاب المناسبين من جامعة الشارقة ليتم تعيينهم في الشركة في الشواغر المناسبة. كما ستشكّل لجنة استشارية للبرامج الدراسية لتطوير البرامج اللازمة لتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للعمل في الوظائف المستهدفة من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات في الحاضر والمستقبل.
تحرص شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على تعزيز خبرات موظفيها بشكل مستمر في مجال حماية الائتمان التجاري. لذلك، قامت الشركة بتسجيل عدد من موظفيها في برامج اتحاد أمان المتخصصة، وذلك لمساعدتهم على تحقيق التميز في مجالات التأمين واستراتيجيات الأعمال، تحت إشراف وتدريب خبراء في مجال حماية الائتمان والمجالات الأكاديمية والمالية الأخرى، تعتبر برامج اتحاد أمان ضرورية جداً للمهنيين الذين يسعون وراء إثراء معارفهم وتعزيز خبراتهم في مجالات التمويل وحماية الائتمان، حيث يؤكد تسجيل عدد من موظفي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بهذه البرامج التزامها ببذل كافة الجهود للاستثمار في رأس المال البشري، وبالتالي تحقيق أهدافها المتمثلة في تقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية.
يذكر أن جامعة الشارقة تأسست من قبل رئيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنذ نشأتها تتبنى رؤية عظيمة تتمثل باحتواء الميزات الجوهرية التي تمتلكها الجامعات المرموقة عالمياً، تلك الميزات التي تمكّن المؤسسات من تحقيق التقدم بخطى سريعةً لتتفوق على ما سواها تفوقاً ملحوظاً. وتتسم البرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها تلك الجامعات بكونها شاملة ومتعددة التخصصات. كما أن الجامعة تضم أكثر من 16500 طالباً يحملون أكثر من 100 جنسية مختلفة، وتعتبر مركزاً عالمياً رائداً للتعليم والبحث العلمي والثقافة.
Vince Ang
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