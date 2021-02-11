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Senate Floor Calendar: Thursday, February 11, 2021

Feb102021

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STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021

SENATE CALENDAR 5TH LEGISLATIVE DAY Thursday, February 11, 2021 Senate Convenes at 11:30 a.m.

ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION:      A. Bills      B. Joint Resolutions      C. Resolutions      D. Joint Memorials      E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS

THIRD READING OF LEGISLATION: (1) SENATE BILL 10     REPEAL ABORTION BAN     (LOPEZ)

(2) SENATE BILL 27/ec     PRESERVATION OF HOUSING     (RODRIGUEZ)

(3) SENATE BILL 92/a     STATUS OF SOME FOUND MISSING PERSONS/SJC AMENDED     (LOPEZ)

BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:

(1) SENATE MEMORIAL 11     JAMES “JIM” P. WHITE, IN HONOR     (BACA)

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