Revised Senate Floor Calendar: February 10, 2021

Feb82021Posted in Important Session Info
STATE OF NEW MEXICO FIFTY-FIFTH LEGISLATURE FIRST SESSION, 2021
SENATE CALENDAR 3rd LEGISLATIVE DAY Wednesday, February 10, 2021 Senate Convenes at 11:30 a.m.
ROLL CALL PRAYER PLEDGE OF ALLEGIANCE READING OF THE JOURNAL INTRODUCTION OF LEGISLATION: A. Bills B. Joint Resolutions C. Resolutions D. Joint Memorials E. Memorials MESSAGES FROM THE HOUSE OF REPRESENTATIVES MESSAGES FROM THE GOVERNOR REPORTS OF STANDING COMMITTEES ANNOUNCEMENTS AND MISCELLANEOUS BUSINESS
THIRD READING OF LEGISLATION:
BUSINESS ON PRESIDENT’S TABLE:
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