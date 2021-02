ESI Technologies acquiert la compétence de VMware Master Services in Digital Workspace

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, February 8, 2021 / EINPresswire.com / -- ESI Technologies annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu avec succès le Master Services Competency de VMware dans le domaine des espaces de travail numériques. Cette compétence démontre qu'ESI Technologies s'engage à aider les organisations à accélérer leur transformation numérique en tirant parti de leurs capacités de prestation de services éprouvées grâce aux technologies avancées de VMware.« Cette réalisation est une démonstration éloquente de notre engagement à long terme à offrir de la valeur à nos clients et démontre notre volonté de fournir les meilleures technologies que les éditeurs de logiciels tels que VMware ont à offrir », a déclaré Patrick Naoum, vice-président exécutif – Stratégie, alliances et solutions clients d’ESI. « Cette compétence de ‘Master Services’ témoigne de l’engagement d’ESI à fournir des solutions VMware de haute qualité. »« Sans le soutien de l'équipe des services professionnels d'ESI, nous n'aurions pas pu respecter le calendrier et les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour la migration de Workspace ONE en mode SaaS. Sans votre dévouement, y compris les nombreuses sessions de collaboration et le soutien de notre équipe de chargés de comptes, nous n'aurions pas réussi. » Nick Mohamed - Police régionale de York.« VMware est heureux de féliciter ESI Technologies pour avoir atteint la compétence Master Services in Digital Workspace. Cet accomplissement montre aux clients que des partenaires tels qu’ESI Technologies sont dédiés, investissent et possèdent une expertise validée dans les technologies VMware avancées, » a déclaré Sandy Hogan, vice-présidente des ventes commerciales mondiales de VMware. « Nous apprécions ESI Technologies en tant que partenaire VMware et leurs efforts pour obtenir cette distinction VMware pour augmenter leurs capacités de prestation de services. »Les compétences de VMware Master Services sont conçues pour aider les partenaires à apporter aux clients des solutions personnalisées et des compétences techniques, avec un succès et une expertise avérés dans un domaine d'activité spécialisé. Ces compétences permettent également aux partenaires de se différencier dans six domaines de solutions spécifiques.Les partenaires de VMware peuvent obtenir les compétences de VMware Master Services dans les domaines suivants :● Gestion et automatisation du cloud - Désigne l'expertise dans la fourniture de solutions et de services de gestion et d'automatisation du cloud VMware, avec une compréhension et une exécution approfondies des principes et des méthodologies de conception de la gestion du cloud.● Cloud Native - Désigne l'expertise organisationnelle des partenaires pour exécuter et gérer les solutions VMware Modern Application. L'obtention de cette compétence valide la compréhension approfondie des partenaires des concepts fondamentaux de Kubernetes et leur compétence en matière de réseau, de sécurité et de gestion du cycle de vie des applications afin de garantir la livraison continue d'applications sur les plateformes basées sur Kubernetes.● Virtualisation des centres de données - Désigne l'expertise dans la fourniture d'environnements VMware vSphere et de services d'infrastructure numérique avec une compréhension approfondie et l'exécution des principes et des méthodologies de conception de la virtualisation des centres de données.● Digital Workspace - Désigne l'expertise organisationnelle des partenaires pour concevoir, fournir et soutenir la gestion continue des applications, des données et des solutions de postes de travail virtuels des clients, qu'ils soient fournis sur site ou dans le cloud. L'acquisition de cette compétence valide la compréhension approfondie et l'exécution par les partenaires des solutions informatiques pour utilisateurs finaux VMware Horizon et VMware Workspace ONE.● Virtualisation de réseau - Désigne l'expertise dans la fourniture d'environnements et de services VMware NSX avec déploiement et optimisation des capacités de l'environnement NSX.● VMware Cloud on AWS - Désigne l'expertise dans le déploiement d'une solution de cloud intégrée qui fournit un service à la demande permettant aux clients d'exécuter des applications dans un environnement VMware Cloud Infrastructure avec accès à une large gamme de services AWS.VMware Partner Connect donne aux partenaires la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins des clients, en rendant plus accessibles les technologies et les services de VMware. Les partenaires bénéficient désormais d'une expérience améliorée qui offre simplicité, choix et innovation, et qui reconnaît et récompense les partenaires en fonction de la valeur qu'ils apportent aux clients.À propos d'ESI TechnologiesDepuis 1994, nous aidons les entreprises canadiennes à accélérer leurs activités en reliant les domaines critiques de la transformation des données à des connaissances exploitables. Notre expertise approfondie, combinée à nos partenaires fournisseurs leaders sur le marché, nous permet de contribuer efficacement au succès de nos clients en tirant parti des solutions les mieux adaptées à leurs défis. site web # # #VMware, vSphere, Workspace ONE, Horizon et NSX sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et noms mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.