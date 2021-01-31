حمدان بن راشد يترأس الاجتماع الأول لعام 2021لمجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات
DUBAI, UAE, January 31, 2021 /EINPresswire.com/ --
ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث بدأ سموه بتهنئة أعضاء المجلس على الجهود التي تبذلها الشركة والتي ساهمت بشكل فعال في دعم الصادرات والصناعات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي على الرغم من التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالمي.
وقد أشاد سموه بالدور الكبير الذي لعبته شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم الشركات الإماراتية وتعزيز نموها خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، وبالتالي تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.
كما تم ترشيح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، كنائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وقد وافق الأعضاء على انتخاب معاليه. ورحّب سموه بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد.
وتقدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات السابق، لما قدمه من عطاء وجهود حثيثة ساهمت بشكل فعّال في دعم أنشطة وعمليات الشركة وتحقيق أهدافها، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
وشدد سموه إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تؤكد التزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الشركة تلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الشركات الإماراتية المصدّرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وقال سموه: "نحن نثمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية ابتداءً من المبادرات التي تشمل تعريف الشركات بحلول حماية الائتمان التجاري، وعقد شراكات استراتيجية محلياً ودولياً لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ووصولاً إلى تطوير أدوات مالية ومنتجات تأمينية مبتكرة تساهم في حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بالعمل في مجال التصدير وإعادة التصدير."
وأضاف سموه: "تساهم شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال، حيث أن حلولها التأمينية تعمل على تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي ودعم خططها نحو النمو والتوسع."
من جانبه، أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بجهود شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جدا) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعكس قدرة الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وإعطائها ميزة تنافسية عند العمل في الأسواق الدولية.
وقال معاليه: "نظراً للمكانة الرائدة للاتحاد لائتمان الصادرات في تقديم حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار وقاعدتها الواسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً، فإنها نجحت في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي على الرغم من أنها في عامها الثالث فقط من تأسيسها ورغم تداعيات أزمة كورونا. إننا فخورون حقاً بالإنجازات التي حققتها الشركة في هذه الفترة والتي تؤكد التزامها في السعي نحو التطوير والابتكار المستمر لتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية."
وخلال الاجتماع، تطرق مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى استراتيجية الشركة للعشرة أعوام القادمة ومبادراتها لتقديم المزيد من الدعم للشركات الإماراتية. كما ناقش الاجتماع البيانات المالية للشركة لعام 2019 والبيانات المالية الأولية لعام 2020. كما ناقش الاجتماع تطوير شعار جديد للشركة بشكل يواكب التحول الرقمي، وأكد على قيام الشركة باتباع إجراءات دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الصادر عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلاً لإمارة أبوظبي، سعادة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ممثلاً لإمارة دبي، وسعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، ممثلاً لإمارة عجمان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبيرعلي العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، سيف محمد الشحي، عضو مستقل، عبد الله محمد اليوسف، عضو مستقل، وأحمد راشد أحمد محمد بن فهد، ممثلاً عن فئة الشباب. كما حضر الاجتماع أيضا ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
Vince Ang
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