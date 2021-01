Software de triagem da CureMetrix baseado em IA para mamografia recebe aprovação da ANVISA no Brasil

cmTriage - ANVISA Aprovado - Triagem, Sort, Priorizar a lista de trabalho de mamografia

cmTriage™ da CureMetrix® ajuda a triar e priorizar o fluxo de trabalho de mamografia para radiologistas.

o uso do cmTriage demonstra uma melhora significativa nas medidas de desempenho da mamografia, assim como o potencial para redução substancial da carga de trabalho” — Dra. Alyssa Watanabe, Diretora Médica da CureMetrix

LA JOLLA, CA, UNITED STATES, January 27, 2021 / EINPresswire.com / -- A CureMetrix, Inc., uma empresa global de tecnologia de saúde que desenvolve softwares baseados em Inteligência Artificial (IA) para radiologia, agora tem o cmTriage ™, seu software de triagem baseado em IA para mamografia, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O registro obtido junto à ANVISA (81464750075) permite que a CureMetrix comercialize o cmTriage™ para práticas de radiologia no Brasil.O cmTriage é uma ferramenta de otimização de fluxo de trabalho que usa IA para sinalizar casos suspeitos de mamografia na lista de trabalho de radiologia. Em vez de analisar as mamografias na ordem de entrada, o cmTriage auxilia os radiologistas a personalizarem, classificarem e priorizarem rapidamente suas listas de trabalho com base em casos que podem precisar de atenção imediata.O cmTriage também é a primeira solução de triagem baseada em IA aprovada pelo FDA para mamografia nos EUA. Com base em pesquisas recentes, o cmTriage ajuda a agilizar o processo de análise, oferecendo uma leitura até 40% mais rápida de casos normais. Em um estudo recente, foi demonstrado que os radiologistas podem, usando o cmTriage, o qual apresenta sensibilidade de 93%, ter uma redução de 63% da carga de trabalho, sem prejuízo nos diagnósticos de câncer e com uma redução ou eliminação de falsos negativos.A Dra. Alyssa Watanabe, Diretora Médica da CureMetrix, afirma que “o uso do cmTriage demonstra uma melhora significativa nas medidas de desempenho da mamografia, assim como o potencial para redução substancial da carga de trabalho.”Depois de um ano sem precedentes que exigiu que muitas práticas de radiologia fossem alteradas rapidamente para adequar-se às restrições do COVID-19, os radiologistas que usam o cmTriage™ têm o potencial de se recuperar rapidamente. Classificar e priorizar suas cargas de trabalho os ajudará a lidar com um acúmulo de exames de rotina e diagnosticar com mais precisão os pacientes que podem ter mamografias atrasadas por causa da pandemia.“Simplificar as cargas de trabalho não economiza apenas o tempo dos radiologistas”, diz Navid Alipour, diretor executivo da CureMetrix. “De acordo com os dados mais recentes, os primeiros sinais de câncer de mama são perdidos, em média, em cerca de 50 por cento das vezes. O uso de um software de triagem inteligente permite que os radiologistas foquem onde é necessário e identifiquem um maior número de casos de câncer de mama mais cedo, melhorando as taxas de sobrevida de pacientes em todo o mundo. Temos o prazer de oferecer aos médicos no Brasil e às suas pacientes uma ferramenta que aumenta a capacidade dos radiologistas de diagnosticar com mais precisão o câncer de mama e salvar mais vidas, e somos gratos à ANVISA pela ágil revisão do registro do cmTriage.”Detalhes sobre as informações de registro do CMTriage ANVISA podem ser encontrados em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351643747202050/?cnpj=26263959000103 Sobre a CureMetrixOferecendo CAD that Works, a CureMetrix é líder global em inteligência artificial para imagens médicas e está comprometida com o avanço da tecnologia que melhora as taxas de sobrevida ao câncer em todo o mundo. A CureMetrix ajuda o radiologista a melhorar drasticamente a precisão da detecção e classificação de anomalias em mamografia. Nossa missão é salvar vidas e apoiar melhores resultados clínicos e financeiros.A CureMetrix foi recentemente indicada como uma das finalistas no Fast Company’s 2020 Innovation By Design awards, e venceu o 2019 Aunt Minnie awards, homenageando a inovação e excelência no campo da radiologia. Visite www.CureMetrix.com Sobre as Soluções CureMetrixA CureMetrix é a criadora das soluções IA de mamografia cmTriage™ e cmAssistO cmTriage é a primeira solução de triagem baseada em IA aprovada pela FDA para mamografia nos EUA. Estudos mostraram que, com o cmTriage, os radiologistas podem realizar uma redução de até 30% no tempo de leitura da mamografia, apoiando a prática geral para agilizar a carga de trabalho.Em estudos publicados no Journal of Digital Imaging, o IA-CAD da Curemetrix cmAssist demonstrou a capacidade de reduzir falsos positivos em 69% em relação ao CAD tradicional e ajudar os radiologistas a melhorarem suas taxas de detecção de câncer de mama em média 27%, sem aumentar as taxas de recall.