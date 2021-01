LES TROIS PILOTES DE L'ÉQUIPE RIEJU OBTIENNENT LEURS MEILLEURS RÉSULTATS AU 9ÈME JOUR DU DAKAR

Joan Pedrero_Equipe Rieju Marc Calmet_Equipe Rieju Oriol Mena_Equipe Rieju

ORIOL MENA FERME LA PHASE 9 À LA 14ème POSITION, VETERAN JOAN PEDRERO À LA 16ème POSITION ET MARC CALMET À LA 34ème POSITION

FIGUERES, GIRONA, SPAIN, January 13, 2021 / EINPresswire.com / -- L'équipe motocycliste espagnole, le Rieju Team, a réalisé sa meilleure journée sur l'étape 9 du Dakar, disputée en boucle à Neom, avec un total de 579 km répartis entre 109 de liaison et 465 de spéciale chronométrée. Oriol Mena est entré en 14ème position avec un temps de 05H 23'19 '', résultat qui lui a permis de remonter 19ème au classement général. Son coéquipier, Joan Pedrero, a terminé en 16ème position avec un temps de 05H 29'51 '' et s'est hissé à la 18e position, plaçant ainsi les deux coureurs dans le Top20. De son côté, le rookie de l'équipe, Marc Calmet, a enregistré son meilleur résultat en faisant ses débuts en 37ème position au général, après avoir réalisé une honorable 34e place lors de la 9e journée, avec un temps de 06h 23'01 ».Les pilotes étaient satisfaits de ce retour après leur arrivée au camp de base de Dakar:Oriol Mena: «Eh bien, la vérité est que c'était une étape très révolutionnaire, il y avait de nombreux types de terrain. Depuis le début il y a eu beaucoup de poussière, j'ai pu rattrapper immédiatement le groupe qui est sorti devant moi. Cela m'a causé un peu de poussière, mais j'ai profité d'une erreur de navigation de leur part pour passer et continuer sans poussière. Ensuite, j'ai trouvé Tosha au sol, un pilote de la maison. Je me suis arrêté pour l'aider, comme le dit le protocole, alors ils sont repassaient. Il a été impossible de les rattraper avec la poussière jusqu'à ce qu'ils aient à nouveau commis une erreur de navigation et que j'en ai profité. Eh bien, la course est comme ça. Aujourd'hui dans ce cas, il y a eu des moments difficiles mais l'important est que j'ai la moto entière, je suis entier, j'ai terminé une étape de plus. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'abandons, beaucoup de chutes, c'était important de finir et il reste un jour de moins ».Joan Pedrero: «Étape 9. Cela a coûté un peu. Nous sommes sortis très épuisés de la chute de dimanche. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour après la chute, et c’est la que les douleurs se font ressentir. Et bien que nous soyons très fatigués, nous sommes entrain d’améliorer. Je me suis senti un peu mieux, ma jambe me fait très mal, mon doigt et ma cheville aussi, mais nous sommes là et cette équipe va tout finir ». (Durée: 24 secondes).Calmet: «La vérité est que c'était une très belle étape, avec des vues spectaculaires. Je suis trés content. J'ai eu une bonne navigation en parcourant toute l'étape seule et en rattrapant d'autres coureurs. Je manquais un peu de vitesse, et quand tu rattrapes les coureurs tu perds de la visibilité, mais bon, je suis très content. La spéciale n'a pas été facile. J'ai tout trouvé et physiquement je me sens très bien. Encore un jour et très heureux! " (Durée: 42 secondes).VIVEZ L'EXPÉRIENCE DE L'INTÉRIEUR AVEC RIEJU & @WILLY_FOXX (@rieju_oficial)Pour la première fois, l'organisation de Dakar a permis à un influenceur sportif de transmettre tous les détails de l'événement aux fans de Dakar. Habillé de plusieurs caméras GoPro et de différents appareils mobiles, @willy_foxx révèle la vie quotidienne des pilotes de l'équipe Rieju, diffusant des scènes quotidiennes du Bivouac, les caravanes où vivent les pilotes, ainsi que d'autres curiosités comme les stations-service éloignées le désert, les amendes de solidarité infligées par l'organisation pour excès de vitesse, les centres logistiques de remplacement des pneus (CTIS) ... Des détails qui, jusqu'à présent, n'étaient accessibles qu'à ceux qui vivent la concurrence de l'intérieur. Nous joignons une compilation de la 1ère semaine de Dakar, de l'intérieur du camp de base.Rieju diffuse son expérience du Dakar 2021 via ses canaux officiels et publie les résultats quotidiens sur le web: https://www.Rieju.es/