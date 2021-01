LOS TRES PILOTOS DEL RIEJU TEAM CONSIGUEN SUS MEJORES RESULTADOS Y ESCALAN POSICIONES EN EL DAKAR

Marc Calmet del Rieju Team en la etapa 9 del Dakar's 2021 Oriol Mena del Rieju Team en la etapa 9 del Dakar's 2021 Joan Pedrero del Rieju Team en la etapa 9 del Dakar's 2021

ORIOL MENA CIERRA LA ETAPA 9 EN 14 POSICIÓN, EL VETERANO JOAN PEDRERO EN LA 16 Y MARC CALMET EN LA 34

FIGUERES, GIRONA, SPAIN, January 12, 2021 / EINPresswire.com / -- Excelente etapa protagonizada hoy por los tres pilotos del equipo español Rieju Team. Oriol Mena, Joan Pedrero y Marc Calmet han conseguido sus mejores resultados en la etapa 9, de 579 km, disputada hoy en Neom, con un total de 579 km repartidos entre 109 de enlace y 465 de especial cronometrada.Oriol Mena ha entrado en 14ª posición con un tiempo de 05H 23' 19'', resultado que le permite escalar hasta la 19 de la clasificación general. Su compañero de equipo, Joan Pedrero, ha finalizado en 16ª posición con un tiempo de 05H 29' 51'' y asciende hasta la 18ª de la tabla, situando así a ambos pilotos en el Top20. Por su parte, el rookie del equipo, Marc Calmet, ha registrado su mejor resultado estrenándose en la posición 37 de la general, puesto que le ha merecido su entrada hoy en 34º posición, con un tiempo de 06H 23' 01''.Declaraciones de los 3 pilotos tras la 9ª etapa:Oriol Mena: “Bien, la verdad es que ha sido una etapa muy rompedora, había muchos tipos de terreno. Desde el inicio ha habido muchísimo polvo, he podido contactar enseguida con el grupo que salía delante de mí. Eso me ha causado un poquito de polvo, pero he aprovechado un error de navegación de ellos para pasar y seguir sin polvo. A continuación, he encontrado a Tosha en el suelo, un piloto de casa. He parado a socorrerle, como dice el protocolo, así que han pasado otra vez. Ha sido imposible contactar con ellos con el polvo hasta que otra vez han cometido un error de navegación y lo he sabido aprovechar. Bien, las carreras son así. Hoy en este caso ha habido momentos complicados pero lo importante es que tengo la moto entera, yo estoy entero, he terminado una etapa más. Hoy ha habido muchos abandonos, muchas caídas, era importante terminar y ya falta un día menos”. (Duración: 59 segundos).Joan Pedrero: “Etapa 9. Ha costado un poquito. Hemos salido muy mermados de la caída del domingo. Hoy es el Segundo día, es cuando sale todo el golpe. Y aunque estamos muy fatigados hemos ido de menos a más. Me he encontrado un poquito mejor, la pierna me duele bastante, el dedo y el tobillo también, pero estamos aquí y este team va acabar con todo”. (Duración: 24 segundos).Calmet: “La verdad es que ha sido una etapa muy bonita, con unas vistas espectaculares. Estoy muy contento. He hecho una navegación buena yendo solo toda la etapa y atrapando a otros pilotos. Me ha faltado un poco de velocidad, y al alcanzar a pilotos pierdes visibilidad, pero bueno, estoy muy contento. La especial no era fácil. Lo he encontrado todo y físicamente me encuentro muy bien. ¡Un día más y muy contento!” (Duración: 42 segundos).VIVE LA EXPERIENCIA DESDE DENTRO CON RIEJU (@rieju_oficial)Por primera vez, la organización del Dakar ha permitido que un influencer deportivo traslade todos los detalles de la prueba a los fans del Dakar. Ataviado con varias cámaras GoPro y distintos dispositivos móviles, @willy_foxx desvela el día a día de los pilotos del equipo Rieju Team retransmitiendo desde el campo base escenas cotidianas del Vivac, las caravanas donde viven los pilotos, así como otras curiosidades como son las recónditas gasolineras del desierto, las multas solidarias que impone la organización por exceso de velocidad, los centros logísticos de reposición de neumáticos (CTIS).... Detalles que, hasta ahora, sólo eran accesibles para los que viven la competición desde dentro. Adjuntamos una recopilación de la 1ª semana de Dakar, desde dentro del campo base.