Crypto experts: zal Biden’s invloed op crypto en Bitcoin in 2021 minimaal zijn?

Roundtable

Cryptostart publiceerde gisteren zijn eerste rondetafelgesprek met diverse cryptogeld experts, waarin over de toekomst van Bitcoin in 2021 gespeculeerd werd.

AMSTERDAM, NOORD HOLLAND, NEDERLAND, January 5, 2021 /EINPresswire.com/ -- In een gesprek met een panel van professionals uit de cryptogeld en blockchain technologie wereld, besprak de rondetafel de impact van de Amerikaanse verkiezingen en wat een Joe Biden presidentschap voor Bitcoin zou kunnen betekenen.

De experts behandelden hierbij een aantal onderwerpen, zoals de ambtsperiode van de vertrekkende president, waarna het panel beschreef wat voor rol Joe Biden’s overwinning in de recente prijsexplosie van de cryptomarkt betekende.

De Experts

● Evan Harris - is de communicatiedirecteur van de Government Blockchain Association, een internationale non-profitorganisatie die blockchain technologieën promoot door haar leden in staat te stellen om samen te werken en zo uitdagingen in de publieke sector op te lossen.

● Guy Hirsch - richtte eerder twee startups op die nieuwe oplossingen voor Fortune 500 brands ontwikkelden. Hij leidt momenteel als de Amerikaanse directeur de strategie plus operaties van het sociale handelsnetwerk eToro.

● Mike Ermolaev - heeft de afgelopen drie jaar met tal van crypto-entiteiten samengewerkt en is de medeoprichter en CCO van de Topos Digital Communications Agency, dat in digitale marketing gespecialiseerd is.

● Solomon Brown - heeft de afgelopen jaren verschillende blockchain startups gepromoot en is nu de Head of PR bij Freewallet, een online crypto wallet met meerdere valuta’s en met een ingebouwde uitwisseling.

Een verschil van mening

Dit panel bewees dat hoewel er eenstemmigheid op het gebied van digitale activa gevonden kan worden, er ook veel ruimte voor onenigheid is, waarbij Brown speculeerde dat “Biden’s standpunt over crypto meer verwelkomend is dan die van Trump…”.

Aan de andere kant suggereerde Hirsch dat andere factoren, zoals een institutionele acceptatie, meer voor de hand lag als de oorzaak van de prijsopleving.

Dit benadrukt de vele factoren die op de financiële markten van invloed zijn en hoe een fundamentele analyse tot verschillen in meningen en handelsstrategieën kan leiden.

Dergelijke rondetafelgesprekken kunnen analisten helpen om meer factoren en standpunten in overweging te nemen om zo tot een volwaardiger conclusie te komen.

Er waren tevens discussies over de impact van de overwinning van Biden op de recente parabolische stijging van Bitcoin.

Evan Harris was het oneens over dit idee en verklaarde dat de markten al “... van president Trump afgestapt waren…” en dat de COVID-19 shutdowns en vaccins in de komende weken een veel grotere invloed op prijs van BTC zouden kunnen hebben.

US versus China

Het panel bood ook belangrijke inzichten in het gebrek van de Amerikaanse regering tot dusver in de ontwikkeling op het gebied van central bank digital currencies (CBDC’s), en dat de nieuwe regering op de CBDC kar moet springen of anders het risico loopt achterop te raken bij de rest van de wereld.

Mike Ermolaev zei dat in de Verenigde Staten de last bij bedrijven ligt om in blockchain te innoveren, maar denkt dat “... de VS tot het ondernemen van meer actie gedwongen zal worden…” zodra China hun CBDC uitrolt.

Evan Harris beweerde daarnaast dat hij “[niet] denkt dat de regering van Biden voor enige zinvolle beleidswijziging zal zorgen of op een digitale dollar zal aandringen”.

Om alle meningen van deze experts te lezen, kan het volledige rondetafelgesprek op Cryptostart gelezen worden: https://cryptostart.nl/nieuws/rondetafelgesprek-hoe-gaat-biden-met-cryptovalutas-om/

Over Cryptostart

Cryptostart heeft zich sinds 2014 100% toegewijd om cryptogeld nieuws naar onze lezers te brengen, om zo ons lezerspubliek te informeren en gepassioneerd te houden over een onderwerp waar we echt in geloven.

geschreven door: Alice Leetham