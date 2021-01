Especialistas em criptomoeda: O efeito de Biden será limitado para crypto e bitcoin em 2021?

Roundtable

Ontem, o Guiadobitcoin publicou sua primeira mesa redonda de especialistas em criptomoedas, que especulou sobre o futuro do Bitcoin em 2021 e além.

BRASILIA, BRAZIL, January 5, 2021 /EINPresswire.com/ -- Falando com um painel de profissionais do mundo das criptomoedas e tecnologia de blockchain, a mesa redonda discute o impacto da eleição nos Estados Unidos e o que a presidência de Joe Biden pode significar para o Bitcoin.

Os especialistas cobrem uma variedade de tópicos, como o tempo do presidente que está deixando o cargo antes de detalhar as opiniões do painel sobre o papel que a vitória de Joe Biden desempenhou na recente explosão do mercado de criptomoedas.

Os Especialistas

● Evan Harris — Diretor de Comunicações da Government Blockchain Association, uma organização internacional sem fins lucrativos que promove tecnologias de blockchain, capacitando seus membros a colaborar e resolver os desafios do setor público.

● Guy Hirsch — fundou anteriormente duas startups que desenvolveram soluções inovadoras para marcas da Fortune 500. Ele agora lidera a estratégia e as operações como Diretor Executivo da rede social de comércio eToro nos Estados Unidos.

● Mike Ermolaev — trabalhou com várias entidades do setor crypto nos últimos três anos e é cofundador e CCO da Topos Digital Communications Agency, especializada em marketing digital.

● Solomon Brown — promoveu várias startups de blockchain nos últimos anos e agora é chefe de relações públicas da Freewallet, uma carteira de criptomoedas online de várias moedas com uma bolsa integrada.

Divergência de opinião

Este painel provou que, embora o consenso possa ser encontrado no espaço de ativos digitais, também há muito espaço para desacordo, com Brown especulando que "a postura de Biden sobre criptomoeda é mais acolhedora do que a de Trump ...",

Hirsch, por outro lado, sugeriu que outros fatores, como a adoção institucional, eram mais prováveis de serem as causas do aumento.

Isso destaca os muitos fatores que afetam os mercados financeiros e como a análise fundamental pode levar a divergências de opinião e estratégias de negociação.

Discussões em mesa redonda como essa podem ajudar os analistas a considerar mais fatores e pontos de vista para chegar a uma conclusão mais arredondada.

Também houve discussões sobre o impacto da vitória de Biden no recente aumento parabólico do Bitcoin.

Evan Harris discordou dessa ideia, afirmando que os mercados já haviam “... mudado do Presidente Trump ...” e as paralisações, encerramentos e vacinas do COVID-19 teriam tido uma influência muito maior no preço do BTC nas próximas semanas.

EUA vs China

O painel também forneceu insights importantes sobre a falta de desenvolvimento do governo dos EUA, até o momento, na área de moedas digitais do banco central (CBDCs) e como a nova administração terá que entrar no movimento CBDC, ou pode correr o risco de ficar para trás em relação ao resto do mundo.

Mike Ermolaev disse que nos EUA o fardo recai sobre as empresas para inovar em blockchain, mas pensa que “... os EUA serão forçados a tomar mais medidas ...” assim que a China lançar seu CBDC.

Considerando que Evan Harris afirmou que “[não] acha que a administração Biden irá fornecer qualquer mudança significativa de política ou empurrar para um dólar digital”.

Para ver todas as opiniões dos especialistas sobre A discussão completa da mesa redonda pode ser lida no Guiadobitcoin: https://guiadobitcoin.com.br/noticias/especialistas-do-setor-especulam-sobre-o-futuro-do-bitcoin-sob-biden/

escrito por: Alice Leetham