المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يعزز موثوقية تجارة الحلال العالمية
EINPresswire.com/ -- كجزء من التزامه بتسهيل تجارة الحلال عالمياً، عزّز المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وهو أول شبكة دولية لاعتماد الحلال في العالم، موثوقية تجارة الحلال العالمية، ولا سيما في عام 2020 بعد أن تصدّر أعضاء المنتدى قائمة أكبر مصدّري الأغذية الحلال في العالم.
ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021، والذي يستند إلى دراسة مأخوذة من شركة دينار ستاندرد ومدعومة من قبل مركز دبي للإقتصاد الإسلامي، تضمنت قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة لمنتجات الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بقيمة صادرات بلغت 16.2 مليار دولار؛ الهند عند 14.4 مليار دولار؛ الولايات المتحدة الأمريكية عند 13.8 مليار دولار؛ روسيا عند 11.9 مليار دولار؛ والأرجنتين عند 10.2 مليار دولار.
وتعد جميع هذه الدول أعضاءً للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الأمر الذي يعكس نجاحه في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال في السوق العالمية على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال هو شبكة مستقلة غير حكومية من هيئات الاعتماد والتي تهدف إلى تنسيق ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في العالم. تمكّن المنتدى من ضم 38 عضوا من 35 دولة حول العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سعادة د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: "على الرغم من أن الدول الإسلامية تعتمد على الواردات الإسلامية، إلا أن هناك حاجة ملحّة لاعتماد الحلال في صناعة الأغذية والخدمات اللوجستية. لذلك، يساهم المنتدى في الحفاظ على موثوقية منتجات الحلال من خلال توحيد معايير اعتماد الحلال بين الدول الأعضاء.
وأضافت: "إن أكبر مصدّري المواد الغذائية لدول منظمة التعاون الإسلامي هم ليسوا أعضاءً فيها. لذلك ولتعزيز موثوقية تجارة الحلال وضمان أن المنتجات التي يشتريها المستهلكون هي وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في مختلف البلدان. وبما أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يلعب دورًا رئيسيًا في التنسيق بين أعضائه لتوحيد معايير اعتماد الحلال، فإنه يؤكد التزامه بتسهيل تجارة الحلال على الصعيد العالمي، وبالتالي دعم اقتصادات الدول."
وعلى الرغم من وباء كورونا، التزم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بخدمة تجارة وصناعة الحلال من خلال تقديم الخدمات الداعمة والمبتكرة التي تهدف إلى تبسيط توحيد معايير اعتماد الحلال. وفي عام 2020، ركزت مبادرات المنتدى على تعزيز عضويته على مستوى العالم، وبناء بنية تحتية رقمية قوية، واستخدام الأدوات الأساسية لنشر الوعي حول قطاع الحلال مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بذات الوقت.
ويجدر بالذكر أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال قد قام بترقية عضوية المركز الوطني للاعتماد في كازاخستان إلى فئة الأعضاء كاملي العضوية، ورحّب بانضمام المجلس الكمبودي الوطني للاعتماد (DA-CANC) كأحدث عضو منتسب له.
وعقد المنتدى العديد من الاجتماعات ذات الأهمية بما في ذلك الاجتماع السابع لمجلس الإدارة الذي ناقش تقارير الإنجاز والاستراتيجيات للفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى اجتماع لجنة الاعتراف متعدد الأطراف (MRAC) الذي تطرّق إلى الممارسات المتّبعة في اعتماد الحلال، في ظل القيود والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
بنية تحتية رقمية قوية
وقد سلط المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الضوء على ضرورة تبنّي التحول الرقمي في إجراء تقييمات المطابقة للمساهمة في الاستدامة والاستمرارية. كما أطلق المنتدى مؤخراً النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني الذي يضم تطبيقاً يتضمن تحديثات وبوابات جديدة تفاعلية تسهّل الإجراءات وتعمل على خدمة الأعضاء بشكل أفضل.
وتتضمن البنية التحتية الرقمية الجديدة للمنتدى موقعاً إلكترونياً ديناميكياً، ونظام إدارة الأعضاء الآلي وتطبيقاً ذكياً يمكن لأعضاء المنتدى الوصول إليه من خلال www.ihaforum.ae، مما يتيح استمرار التفاعل والتواصل بين جميع أعضاء المنتدى في وقت واحد.
كما يمكن للأعضاء إجراء جميع متطلباتهم رقميًا بكفاءة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الذي يتيح أيضاً للجهات المعنية التقدم للحصول على عضوية المنتدى عبر الإنترنت بكل سهولة. كما يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد والتطبيق نظام التصويت الآلي والذي يوافق على جميع الطلبات المقدمة، مما يساعد على تسريع عملية العضوية الجديدة وكذلك تلبية الطلبات من الأعضاء الحاليين.
التعاون وتعزيز الوعي حول قطاع الحلال
إن قيود الحركة التي فرضها فيروس كوفيد – 19 بيّنت الحاجة الملحّة لتعزيز سبل التعاون في صناعة الحلال. لذلك، فإن إحدى أبرز مبادرات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال والتي تؤكد التزامه بعقد شراكات استراتيجية من أجل توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال، مشاركته في معرض "جلفود" 2020، وهو أكبر معرض للأغذية والمشروبات في العالم، والذي أقيم في فبراير 2020 في دبي.
وقد نظّم المنتدى ندوة إلكترونية بعنوان: "مستقبل صناعة الحلال" والتي تطرقت لطرق التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الحلال، والتي تضمّنت إجراء تقييمات المطابقة عن بعد.
كما شارك المنتدى في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تعتبر أكبر منتدى للاقتصاد الإسلامي في العالم والذي عقد في يوليو 2020، حيث شدد المنتدى على انتهاز الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع في ظل انتشار فيروس كورونا. وشارك المنتدى أيضاً في المنصة العالمية الخامسة لصناعة الحلال والتي شددت على أهمية تطوير معايير اعتماد الحلال على مستوى عالمي لدعم وتعزيز الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى في ندوة عالمية حول أفضل ممارسات اعتماد الحلال والتي استضافتها السفارة البولندية.
حصاد القيادة الفعّالة
لقد ساهمت الجهود الحثيثة التي تبذلها د. رحاب فرج العامري لقيادة قطاع الحلال في حصولها على جائزة "الإمارات للسيدات لعام 2020" وذلك في معيار- التخطيط الاستراتيجي والمالي - فئة المهنيات.
وجاءت جائزة "الإمارات للسيدات" تقديرا لإسهامات السيدات العاملات اللاتي برعن في مجال عملهن، واحتفاءً بإنجازاتهن وحث الأجيال النسائية الواعدة للكشف عن قدراتهن الكامنة وتعزيز مساهماتهن الفعالة في رقي المؤسسات بالدولة.
وختمت د. رحاب العامري بقولها: "بصفتي الأمين العام للمنتدى الدولي الأول لاعتماد الحلال الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً له، يؤكد حصولي على هذه الجائزة التزامنا في قيادة مسيرة توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال على الصعيد العالمي، وبالتالي تسهيل وتعزيز تجارة الحلال."
Vince Ang
ووفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2020-2021، والذي يستند إلى دراسة مأخوذة من شركة دينار ستاندرد ومدعومة من قبل مركز دبي للإقتصاد الإسلامي، تضمنت قائمة الدول الخمس الأولى المصدّرة لمنتجات الحلال لدول منظمة التعاون الإسلامي، البرازيل بقيمة صادرات بلغت 16.2 مليار دولار؛ الهند عند 14.4 مليار دولار؛ الولايات المتحدة الأمريكية عند 13.8 مليار دولار؛ روسيا عند 11.9 مليار دولار؛ والأرجنتين عند 10.2 مليار دولار.
وتعد جميع هذه الدول أعضاءً للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، الأمر الذي يعكس نجاحه في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال في السوق العالمية على الرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال هو شبكة مستقلة غير حكومية من هيئات الاعتماد والتي تهدف إلى تنسيق ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في العالم. تمكّن المنتدى من ضم 38 عضوا من 35 دولة حول العالم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سعادة د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: "على الرغم من أن الدول الإسلامية تعتمد على الواردات الإسلامية، إلا أن هناك حاجة ملحّة لاعتماد الحلال في صناعة الأغذية والخدمات اللوجستية. لذلك، يساهم المنتدى في الحفاظ على موثوقية منتجات الحلال من خلال توحيد معايير اعتماد الحلال بين الدول الأعضاء.
وأضافت: "إن أكبر مصدّري المواد الغذائية لدول منظمة التعاون الإسلامي هم ليسوا أعضاءً فيها. لذلك ولتعزيز موثوقية تجارة الحلال وضمان أن المنتجات التي يشتريها المستهلكون هي وفقاً للشريعة الإسلامية، يجب توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال في مختلف البلدان. وبما أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يلعب دورًا رئيسيًا في التنسيق بين أعضائه لتوحيد معايير اعتماد الحلال، فإنه يؤكد التزامه بتسهيل تجارة الحلال على الصعيد العالمي، وبالتالي دعم اقتصادات الدول."
وعلى الرغم من وباء كورونا، التزم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بخدمة تجارة وصناعة الحلال من خلال تقديم الخدمات الداعمة والمبتكرة التي تهدف إلى تبسيط توحيد معايير اعتماد الحلال. وفي عام 2020، ركزت مبادرات المنتدى على تعزيز عضويته على مستوى العالم، وبناء بنية تحتية رقمية قوية، واستخدام الأدوات الأساسية لنشر الوعي حول قطاع الحلال مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بذات الوقت.
ويجدر بالذكر أن المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال قد قام بترقية عضوية المركز الوطني للاعتماد في كازاخستان إلى فئة الأعضاء كاملي العضوية، ورحّب بانضمام المجلس الكمبودي الوطني للاعتماد (DA-CANC) كأحدث عضو منتسب له.
وعقد المنتدى العديد من الاجتماعات ذات الأهمية بما في ذلك الاجتماع السابع لمجلس الإدارة الذي ناقش تقارير الإنجاز والاستراتيجيات للفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى اجتماع لجنة الاعتراف متعدد الأطراف (MRAC) الذي تطرّق إلى الممارسات المتّبعة في اعتماد الحلال، في ظل القيود والتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا.
بنية تحتية رقمية قوية
وقد سلط المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال الضوء على ضرورة تبنّي التحول الرقمي في إجراء تقييمات المطابقة للمساهمة في الاستدامة والاستمرارية. كما أطلق المنتدى مؤخراً النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني الذي يضم تطبيقاً يتضمن تحديثات وبوابات جديدة تفاعلية تسهّل الإجراءات وتعمل على خدمة الأعضاء بشكل أفضل.
وتتضمن البنية التحتية الرقمية الجديدة للمنتدى موقعاً إلكترونياً ديناميكياً، ونظام إدارة الأعضاء الآلي وتطبيقاً ذكياً يمكن لأعضاء المنتدى الوصول إليه من خلال www.ihaforum.ae، مما يتيح استمرار التفاعل والتواصل بين جميع أعضاء المنتدى في وقت واحد.
كما يمكن للأعضاء إجراء جميع متطلباتهم رقميًا بكفاءة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الذي يتيح أيضاً للجهات المعنية التقدم للحصول على عضوية المنتدى عبر الإنترنت بكل سهولة. كما يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد والتطبيق نظام التصويت الآلي والذي يوافق على جميع الطلبات المقدمة، مما يساعد على تسريع عملية العضوية الجديدة وكذلك تلبية الطلبات من الأعضاء الحاليين.
التعاون وتعزيز الوعي حول قطاع الحلال
إن قيود الحركة التي فرضها فيروس كوفيد – 19 بيّنت الحاجة الملحّة لتعزيز سبل التعاون في صناعة الحلال. لذلك، فإن إحدى أبرز مبادرات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال والتي تؤكد التزامه بعقد شراكات استراتيجية من أجل توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال، مشاركته في معرض "جلفود" 2020، وهو أكبر معرض للأغذية والمشروبات في العالم، والذي أقيم في فبراير 2020 في دبي.
وقد نظّم المنتدى ندوة إلكترونية بعنوان: "مستقبل صناعة الحلال" والتي تطرقت لطرق التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الحلال، والتي تضمّنت إجراء تقييمات المطابقة عن بعد.
كما شارك المنتدى في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تعتبر أكبر منتدى للاقتصاد الإسلامي في العالم والذي عقد في يوليو 2020، حيث شدد المنتدى على انتهاز الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع في ظل انتشار فيروس كورونا. وشارك المنتدى أيضاً في المنصة العالمية الخامسة لصناعة الحلال والتي شددت على أهمية تطوير معايير اعتماد الحلال على مستوى عالمي لدعم وتعزيز الاقتصاد الإسلامي، بالإضافة إلى مشاركة المنتدى في ندوة عالمية حول أفضل ممارسات اعتماد الحلال والتي استضافتها السفارة البولندية.
حصاد القيادة الفعّالة
لقد ساهمت الجهود الحثيثة التي تبذلها د. رحاب فرج العامري لقيادة قطاع الحلال في حصولها على جائزة "الإمارات للسيدات لعام 2020" وذلك في معيار- التخطيط الاستراتيجي والمالي - فئة المهنيات.
وجاءت جائزة "الإمارات للسيدات" تقديرا لإسهامات السيدات العاملات اللاتي برعن في مجال عملهن، واحتفاءً بإنجازاتهن وحث الأجيال النسائية الواعدة للكشف عن قدراتهن الكامنة وتعزيز مساهماتهن الفعالة في رقي المؤسسات بالدولة.
وختمت د. رحاب العامري بقولها: "بصفتي الأمين العام للمنتدى الدولي الأول لاعتماد الحلال الذي يتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً له، يؤكد حصولي على هذه الجائزة التزامنا في قيادة مسيرة توحيد ممارسات ومعايير اعتماد الحلال على الصعيد العالمي، وبالتالي تسهيل وتعزيز تجارة الحلال."
Vince Ang
New Perspective Media Group
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