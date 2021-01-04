阿联酋是中东第一个大幅提高室内无线网络速度的国家 电信管理局（TRA）为Wi-Fi无线电频谱增加了500 兆赫的6 千兆赫频段

电信管理局（TRA）为Wi-Fi无线电频谱增加了500 兆赫的6 千兆赫频段。

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, January 4, 2021 / EINPresswire.com / -- 根据电信管理局关于加强阿拉伯联合酋长国在通信和信息技术领域的区域和全球领导地位的愿景，该国监管机构为Wi-Fi指定一个额外的500兆赫无线电频谱6兆赫波段（具体为5925-6425兆赫），供室内使用，有效全向辐射功率为250兆瓦。作为信息与通信技术领域的地区领导者，阿联酋电信管理局是世界上最具前瞻性的监管机构之一。随着这一最新的增加，阿联酋已成为中东和北非地区首个在6千兆赫频段增加500兆赫无线电频谱频率的国家，其总频谱约为11.5兆赫（2.4、5、5.8和60兆赫频段），现已可用于无线网络。这将大大提高阿联酋室内无线网络的速度，有助于跟上个人、公司和不同业务部门在日常活动中越来越多地使用无线服务，并适应新的应用程序，从而推动对更快速度和更高可靠性的需求。如今，无线网络是一项重要的投资，它将人们与工作场所、企业、教育和医疗保健联系起来。有趣的是，根据国际电信联盟于2020年6月发布的数据库，阿联酋99%的家庭都有互联网接入，无线网络在用户路由器和家庭中越来越多的电子设备（包括电视、智能家电、游戏机）之间提供连接起着至关重要的作用，以及便携式/移动设备，如智能手机、平板电脑、遥控器、3D体验显示器、笔记本电脑等。最新的（无线网络）标准承诺理论上的峰值数据速度为10千兆比特/秒，并且在拥挤的环境中更好地管理频谱，更快的延迟，提高功率效率和其他各种变化。阿联酋数字政府负责人兼电信管理局总干事哈马德•奥比德•曼索里(Hamad Obaid Al Mansoori)在评论这一决定时说：“COVID-19目前的状况已经证明了在家里拥有可靠的无线网络系统的重要性。无线网络的这种可靠性是由于在远程工作、教育和数据密集型活动（如同时在多个设备上播放多媒体流）中使用互联网的需求不断增加。”哈马德•奥比德•曼索里强调，阿联酋一直致力于加强电信基础设施和国家资源的效率。他补充道：“我们期待着满足阿联酋社会和企业对无线网络日益增长的期望。我们将确保频谱的最佳利用，同时鼓励在无线网络和其他无线技术方面进行创新和投资”。在致力于为“数字阿联酋”做出贡献的过程中，电信管理局编制了2020-2025年的频谱展望，该展望覆盖了为不同新兴无线技术提供可用频谱资源的路线图。增加无线电频谱的决定与“前景” 一致，并通过公众咨询过程让所有利益相关者参与决策。<<<<结束>>>关于电信管理局阿拉伯联合酋长国电信管理局（TRA）是根据2003年第3号法令《电信法》（UAE Federal Law）成立的。电信管理局负责管理阿联酋电信和信息技术行业的各个方面。尽管成立不久，电信管理局却在短时间内实现了预期目标，超出了预期。电信管理局目标源于电信法、电信行政命令和国家电信政策。这些目标确保全州的通信服务安全，并提供更好的服务，包括质量和多样性。它还确保服务质量符合许可方的许可条款，并促进国家电信服务和信息技术的发展。电信管理局负责建立与该行业相关的培训机构，并为持牌运营商之间可能产生的争议寻求解决方案。它还建立和实施一个政策和条例框架。除了促进阿拉伯联合酋长国在现代信息和技术发展方面的领导作用外，还促进了国家在信息和技术领域的领先地位。网站： www.tra.gov.ae