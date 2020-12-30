Florian Kongoli博士 - 里约热内卢荣誉市民
世界上唯一获得这一称号的科学家。
有机会向弗洛里安-孔戈里博士致敬，这不仅是我们的荣幸，也是我们城市的荣誉”MONT ROYAL, QC, CANADA, December 30, 2020 /EINPresswire.com/ -- 巴西里约热内卢市议会一致通过一项特别法令 授予弗洛里安-孔戈里博士里约热内卢荣誉市民称号 以表彰他在可持续发展框架下对科技的重大贡献。
— 里约热内卢市议会（Atila Nunis）
FLOGEN STARS OUTREACH 公司董事长兼 FLOGEN Technologies Inc. 首席执行官Florian Kongoli博士是世界上唯一获此称号的科学家。
“我借此机会祝贺弗洛里安·孔戈里博士获得公正和应得的认可。”里约热内卢市议会主席豪尔赫·费利佩（Jorge Felipe）说。
里约热内卢市议员（Attila Nunis）说："有机会向弗洛里安-孔戈里博士致敬，这不仅是我们的荣幸，也是我们城市的荣誉"
2019年11月26日，市议会在一次专门为孔戈里博士颁奖仪式举行的45分钟的特别全体会议上授予了这一荣誉称号，并在历史上首次以英语举行。弗洛里安-孔戈里博士于2018年11月在里约热内卢举办了 "可持续工业加工峰会"（SIPS 2018），这是一次有7位诺贝尔奖获得者参加的重大活动，创下了纪录。
您可以在这里观看有关Florian Kongoli博士的纪录片：https://youtu.be/9ejLw3Fa94Y, 以及颁奖典礼的完整视频，照片和访谈:
https://www.flogen.org/?p=33&an=2019&m=11
关于:
Florian Kongol博士 是FLOGEN STAR OUTREACH的主席，FLOGEN Technologies Inc.的CEO，以及可持续工业加工峰会（SIPS）的主席。 他是欧洲-地中海艺术与科学学院的当选成员，并被英国《CEO-Monthly》杂志授予 "2017年度环保科技CEO "称号。(简历：: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf )
FLOGEN Stars Outreach (www.flogen.org )，是一家非营利性公司，致力于通过科学和技术实现可持续发展，提高科学和工程在社会中的地位，并适当地表彰科学家和工程师。
FLOGEN Technologies Inc. (www.flogen.com ) 是一家致力于开发新的可持续发展技术并将现有技术转化为可持续发展技术的高科技应用研究机构。
SIPS-持続可能な産業処理サミット（https://www.flogen.org/sips2021/ ）は、科学に焦点を当てた、産業/エンジニアリング指向の学際的な会議です。 毎年SIPS-可持续工业加工峰会（https://www.flogen.org/sips2021/ ） 是一个跨学科会议，重点是科学和工业/工程学。该会议每年在不同的国家举行，来自80个国家的500名学术代表，行业，政府和企业家平均在会议上发表讲话。峰会致力于通过科学技术实现可持续发展，许多诺贝尔奖获得者定期参加。
联络：
Baraa Noueihed
FLOGEN STAR OUTREACH
+1 514-344-8786 ext. 223
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在里约热内卢获得荣誉公民奖之际，以中文录制了有关Florian Kongoli博士的纪录片。：YouTube：https://youtu.be/9ejLw3Fa94Y（12分）