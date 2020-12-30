Florian Kongoli博士 - 里约热内卢荣誉市民 Florian Kongol博士 在位于里约热内卢弗洛里安广场的里约热内卢市议会佩德罗-埃内斯托宫的大门厅里，手持授予他里约热内卢荣誉公民称号的证书。 2020年8月7日、10日、11日，弗洛里安-孔戈里博士在成为里约热内卢荣誉市民之际，出现在纽约时代广场。

世界上唯一获得这一称号的科学家。

有机会向弗洛里安-孔戈里博士致敬，这不仅是我们的荣幸，也是我们城市的荣誉” — 里约热内卢市议会（Atila Nunis）

在里约热内卢获得荣誉公民奖之际，以中文录制了有关Florian Kongoli博士的纪录片。：YouTube：https://youtu.be/9ejLw3Fa94Y（12分）