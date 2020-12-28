الفلبين تشارك في إكسبو دبي 2020 وتنجز 87٪ من جناحها
DUBAI, UAE, December 28, 2020 /EINPresswire.com/ --
• تعمل بانجكوتا على تعزيز مبدأ الإستدامة – حيث تتوفر جميع المواد القابلة للتدوير في الأسواق المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة
• تساهم بانجكوتا في ترجمة اهم تطورات الفن، والعمارة والتصميم مما يسلط الضوء على التقدم كأمة بالإضافة إلى قص حكاية الشعب الفلبيني من خلال طرق متطورة وفعالة
• الجناح المصمم من قبل بودجي للتصميم المعماري الملكي وبرعاية ماريان باستور روسيس والذي تبلغ مساحته ١،٣٨٦ متر مربع يمثل الفلبين كشعاب مرجانية متشابكة ليس فقط مع بعضها البعض بل مع العالم كافة
• يهدف الجناح الفلبيني إلى التركيز على أهمية التعاون المشترك او "الباينهان" والذي كان واضحاً من خلال الجهود الجبارة بين الفريق الفلبيني، وفريق الانشاء المتواجد في الإمارات بالإضافة إلى الهيئات متعددة الجنسيات في الفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة
أعلنت الحكومة الفلبينية عن اكتمال 87٪ من إنشاء الجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020، حيث صرحت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية (PDTI) وأمين عام المفوض رامون لوبيز أن "بانجكوتا تسير على الطريق الصحيح لتاريخ تسليمها المقرر في مارس 2021، مع بذل الفرق المشاركة كافة جهودها. يسلط بانجكوتا الضوء أيضًا على شغف الدولة بالاستدامة. مما دفعنا إلى البقاء على إتمام جدول التسليم على المسار الصحيح على الرغم من قيود الحركة المفروضة الناجمة عن وباء كورونا.
كما عبّر لوبيز عن امتنانه لفريق عمل اكسبو لمساعدتهم ومشاركتهم السخية مع الفريق الفلبيني، حيث قال: "أتقدم بجزيل الشكر لفريق عمل اكسبو دبي ٢٠٢٠ على جهدهم الكبير الذي مكننا من بناء جناح الفلبين، حيث ساهمت مساعدتهم في كافة المجالات اللوجستية والإدارية في الدعم التقني وتسهيل كافة إجراءات الدخول والترخيص مما امكننا من تسليم الجناح على الموعد المحدد."
ومن جهته، أكد عمر شحادة، الرئيس التنفيذي لعمليات المشاركات الدولية، على أهمية عمل الفريق في مجال انشاء الجناح مصرحاً: " إن الشغف المطلق للأشخاص الذين يقفون وراء جناح الفلبين جدير بالثناء حقًا، ويشرفني أن أشهد إبداعهم وعملهم الجاد من خلال بانجكوتا. أنا واثق من أن الجالية الفلبينية في الإمارات العربية المتحدة سيفخرون بهويتهم بمجرد أن يشهدوا ما أعده الفريق الفلبيني لهم في معرض إكسبو 2020 القادم.
وأكدت سفيرة الفلبين لدى الإمارات هجايكلين كوينتانا فخرها الشديد في فريق عمل الجناح الفلبيني، وقالت: "اني فخورة جداً بفريق عمل اكسبو 2020 الفلبيني وابداعاتهم المتفانية في سبيل انتاج البانجكوتا مما سيساهم في رفع اسم بلادنا وترك رسالة قوية لمشاركتنا في هذه الفعالية. إنني أتطلع إلى الكشف عن جناحنا الوطني وأنا واثقة من أنه سيخلق فرصًا لا حصر لها للفلبينيين للازدهار والتألق وتعزيز تأثيرهم عبر مختلف القطاعات على مستوى العالم ".
يكرم تصميم جناح البانجكوتا، أو مما يعرف ب "الشعاب المرجانية" في لغة التغالوغ القديمة، الموارد الطبيعية التي تقدمها الفلبين، وتحديداً الطابع المعماري للشعاب المرجانية الأصلية في الأرخبيل.
يعتبر الجناح المصمم من قبل بودجي للتصميم المعماري الملكي وبرعاية ماريان باستور روسيس البالغ من الحجم 1386 متر مربع تصويراً للشعاب المرجانية المتشابكة ليس فقط مع بعضها البعض بل مع العالم اجمع، مما يجعلها مجتمع واحد متأصل.
وأكد أمين عام المفوض لوبيز أن العالم لن يشاهد روعة بانجكوتا فحسب، بل سيتم عرض الجناح أيضًا على الفلبينيين في وطنهم، حيث سيتم نقل الجناح إلى منطقة كلارك فريبورت في بامبانجا بمجرد اختتام معرض إكسبو 2020.
منبع للمعلومات
وفقاً للوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية روسفي جايتوس والمفوض العام المناوب لبانجكوتا، سيظهر الجناح الجالية الفلبينية المنتشرة في انحاء العالم من خلال السفر، والهجرة والتكنولوجي وسيعرض بانجكوتا الفنون المعاصرة، والفن المعماري والتصميم لتقديم امة مترابطة بالثقافة والخيال. سيسلط بانجكوتا الضوء على التطورات المتزايدة للمجتمع من خلال الفن المعاصر الذي يرسم للزوار تجربة فريدة من نوعها مما يساهم في خوضهم رحلة استكشافية لعجائب الفلبين".
سيعرض الجناح الفلبيني ثمان مناطق مختلفة، وهي:
منطقة 1A (البوابة) – مرحباً بكم في الماضي والمستقبل: هاليا مقدمة من دبلي دياز
منطقة 1B (البلازا): مسرحية موسيقية ممزوجة بالطبيعة والثقافة: الصليب الغامض مقدمة من دان راراليو
منطقة 2- الطبيعة هي السلام: جذور الكون مقدمة من قبل لي باجي، وسكوت تواسون، وايفان ساريناس
منطقة 3- الإنسان هو الطبيعة: إناء الوقت مقدمة من باتريك كابرال
منطقة 4 – تنوعات العالم: اللولب مقدمة من بيبي وكوكو اني من B+C
منطقة 5 – هديتنا إلى العالم: من انتاج BBDO Guerrero Inc
منطقة 6 (على طريق الجسر) – منبر الإنتقال: "ليموكون وتيمامانكين" مقدمة من قبل ريل هيلاريو
منطقة 7- التخيلات (الطابق الأول): الماضي الخارق مقدم من قبل ديكستر فرنانديز
منطقة 7 – التخيلات (الطابق الثاني): الآفاق العالية مقدمة من تشارلي كو
منطقة 7 – التخيلات: ملتقى الأجنحة مقدمة من قبل عبدالمري توي ملمو جونيور
منطقة 8- مقهى المانجروف مقدمة من قبل رازونس
أساس الاستدامة
يقع بانجكوتا في منطقة الاستدامة في إكسبو 2020، مما يجسد مساعي الحكومة الفلبينية لتعزيز الاستدامة - حيث يتم الحصول على معظم المواد القابلة للتدوير محليًا.
التعاون بين الفنانون الفلبينيون
يشهد الجناح الفلبيني على ابداع الجالية في كل زاوية من البانجكوتا، مما يعطي الفلبينين هدف للإحتفاء بهويتهم، وتاريخهم ومواهبهم
بالإضافة إلى عمل فريق بودجي للتصميم المعماري الملكي و ماريان باستور روسيس، عمل الفريق الإبداعي الفلبيني على جمع ابرز المواهب القاطنة في الفلبين ودبي لإنتاج هذا الصرح
مصمم الأزياء المعروف الفليبيني القاطن في دبي ايزرا سانتوس هو المصمم الرئيسي لملابس العارضين في الجناح حيث يعمل هو وفريقه على انتاج ملابس مستدامة لفريق عارضيين الجناح والذين سيعكسون الحرفية الفلبينية في المعرض.
المخرج السنمائي وخبيرالبرمجة افيد ليونجروين القاطن في الفلبين وشركته الإلكترونية "روكت شيب" يعتبرا المسؤولان على الفيديوهات الترويجية المبدعة والتي تعرض الشخصية الرئيسية للبانجكوتا اوبي بوي بينما تعمل شركة BBDO Guerrero على إعطاء روح الحياة على فيلم "هديتنا إلى العالم" بتقنية 180 درجة.
في غضون ذلك، تم إنشاء النوتة الموسيقية الرائدة للجناح التي تتخلل مناطق العرض من قبل الفنان الوطني الدكتور رامون باجايون سانتوس مما يدخل زوار الجناح في مشهد صوتي فريد تم إنشاؤه بواسطة الآلات التقليدية الفلبينية ،
ابتكر مطور الألعاب الشاب جيمس بالاباي من شركة ديجيتال ارت شيف لعبة اختبار بانجكوتا التفاعلية، وهي لعبة محمولة تتيح للجمهور الاستمتاع بقصة بانجكوتا في منصة تفاعلية وجذابة.
تشمل تجربة بانجكوتا كوسموبوليتان جو لوكال العالمية! ومحلات ماراهيو التي تكسر الصور النمطية عن المنتجات الفلبينية. ينجذب الزائر إلى الإبداعات التي تدمج الحداثة والتطبيق العملي في منتجات عالمية المستوى جيدة التصميم حيث تنسجم فيها العناصر بين الفائدة والبراعة وتوفر مستويات متعددة المراحل من جدارة المنتج: كبيانات واستثمارات وأشياء مريحة.
بينما جو لوكال! تاخذنا في مغامرة خلابة من خلال المنتجات الحرفية المصممة حصريًا لجناح الفلبين، يعتبر ماراهويو موطن لأروع مجموعة من العلامات التجارية لمصممي الأزياء الفلبينيين.
تجسيد التعاون او الباينهان "روح الفريق"
يعمل الجناح الفلبيني على عرض الهوية الفلبينية والتي تتمحور حول التعاون المشترك ومبدأ "البيانهان"، وهي كلمة فلبينية في لغة التغالوغ والتي تعني "العمل الجماعي" يمكن ربطه بالمجتمع الفلبيني المحلي حيث يمكنك طلب جارك للمساعدة وسوف يقدمها بكل سرور. صرح لوبيز ان هذا كان واضحًا إلى حد كبير من خلال الجهود الجماعية بين الفريق الفلبيني وفريق البناء في إكسبو، فضلاً عن الكيانات الأخرى متعددة الثقافات ومتعددة الجنسيات المشاركة في إنشاء بانجكوتا مما يجعل صدى العمل الجماعي عالمياً.
Vince Ang
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