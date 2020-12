“LOSING ALICE” AVEC AYELET ZURER ARRIVE SUR APPLE TV ET VOS ÉCRANS LE 22 JANVIER 2021”

Losing Alice, avec Ayelet Zurer arrive sur Apple TV, le 22 janvier 2021 Mettant en scène Ayelet Zurer dans le rôle principal d'Alice, Losing Alice est une nouvelle série thriller psychologique Losing Alice» suit l'histoire d'une femme très ambitieuse dans la quarantaine, Alice, interprétée par Ayelet Zurer, qui se prend d’obsession pour une scénariste femme fatale dans la vingtaine, Sophie.

Ayelet Zurer est Alice dans cette nouvelle série thriller psychologique, Losing Alice, centrée sur l'obsession d'une réalisatrice pour une jeune scénariste.

You really want to make sure that you have fun, at the end of the day. If it's not fun, what's the point.” — — Ayelet Zurer

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, December 23, 2020 / EINPresswire.com / -- Communiqué de Presse24/12/2020claire@splashpragency.com(323) 877-8102solene@splashpragency.com(323) 251-6602NOUVELLE ADAPTATION DU FAUST DE GOETHE, “ LOSING ALICE ” AVEC AYELET ZURER ARRIVE SUR VOS ÉCRANS LE 22 JANVIER 2021Mettant en scène Ayelet Zurer dans le rôle principal d'Alice, Losing Alice est une nouvelle série thriller psychologique centrée sur l'obsession d'une réalisatrice pour une jeune scénariste dans le monde du cinéma.Écrite et réalisée par Sigal Avin et inspirée du conte de Faust, «Losing Alice» suit l'histoire d'une femme très ambitieuse dans la quarantaine, Alice, interprétée par Ayelet Zurer, qui se prend d’obsession pour une scénariste femme fatale dans la vingtaine, Sophie, après l’avoir rencontré à bord d’un train. Renonçant à ses principes moraux et à son intégrité, Alice est prête à tout pour la gloire et le succès. Pleine de doute, en questionnement constant sur sa vie, et en manque d'inspiration depuis qu'elle est devenue mère et élève une famille, Alice doit également affronter les problèmes auxquels toutes les femmes sont confrontées à un moment ou un autre - la peur du vieillissement, la jalousie dans son couple, ainsi que la relation très complexe des femmes avec elles-mêmes et leurs pairs.Pour cette nouvelle série actuellement diffusée sur HOT en Israël, Apple a collaboré avec Dori Media.La première a eu lieu au We Are One: A Global Film Festival et faisait partie de la sélection de CANNESSÉRIES.Plus qu’un thriller, cette histoire psychologique propulse l’audience à travers le conscient et l’inconscient de l’esprit d’Alice, et au cœur d’une histoire pavée de rebondissements.La première de «Losing Alice» sera diffusée sur Apple TV le 22 janvier 2021.À propos de Ayelet Zurer:AYELET ZURER a attiré pour la première fois l’attention des spectateurs du monde entier lorsque Steven Spielberg l’a choisie pour incarner l’épouse d’Eric Bana dans le film nommé aux Oscars, MUNICH. Ayelet a ensuite joué aux côtés de Tom Hanks, dans le hit mondial ANGES & DÉMONS, réalisé par Ron Howard, puis plus tard aux côtés de Russell Crowe dans MAN OF STEEL réalisé par Zack Snyder.De son travail sur scène, au Théâtre national Habima, tout en passant par les films et la télévision, Ayelet est l’une des actrices les plus acclamées d’Israël.Son talent unique lui a valu le Prix de l'Académie du cinéma israélien pour son rôle principal en tant que personnage principal dans NINA'S TRAGEDIES et le Prix de la meilleure actrice de l'Académie de la télévision israélienne pour son rôle déchirant dans IN THERAPY (adapté de la série HBO IN TREATMENT). Elle a également été nominée pour son rôle dans SHTISEL (Netflix) et a de nouveau gagné pour son rôle principal dans HOSTAGES retransmis sur Canal +, et pour lequel elle a également remporté le Golden Nymph Award au Monte-Carlo Television Festival. Ayelet a également remporté une nomination pour la meilleure actrice dans un rôle principal aux Lions Tchèques (République Tchèque) pour son rôle dans le film MILADA (Netflix).Ayelet est également apparue dans VANTAGE POINT de Sony, avec Dennis Quaid et William Hurt, et FUGITIVE de Samuel Goldwyn, PIÈCES avec Stephen Dillane, DARLING COMPANION de Lawrence Kasdan, ADAM RESURRECTED de Paul Schrader avec Jeff Goldblum, LAST DAYS IN THE DESERT avec Ewan McGregor. LAST KNIGHTS face à Clive Owen, BEN HUR de MGM et la série à succès MARVEL DAREDEVIL face à Vincent D'Onofrio. Le dernier rôle principal de Ayelet, Alice dans la très attendue mini-série LOSING ALICE, lui a valu un grand succès chez les critiques, sa performance étant saluée comme «brillante», un «tour de force nuancé» et une œuvre d'art. Ayelet est également écrivain et illustratrice. Elle a illustré deux livres pour adultes, SHORTS, nouvelles de Paulo Coelho et le best-seller BADOLINA de Gabi Nitzan. Elle a également publié son livre AS OF NOW qu'elle a écrit et illustré.More information:Ayelet Zurer: https://www.imdb.com/name/nm0957909/ Facebook: https://www.facebook.com/AyeletZurer Instagram: https://www.instagram.com/ayeletzurer/ Twitter: https://twitter.com/TheAyeletZurer For more information about Ayelet Zurer: https://en.wikipedia.org/wiki/Ayelet_Zurer Pour toute demande d'interview exclusive avec Ayelet Zurer, merci de contacter:Media Contact:Claire Arnaud-Aubour claire@splashpragency.com(323) 877-8102 | 06 32 03 34 48Solène Lou Jouan: solene@splashpragency.com(323) 251-6602

NOUVELLE ADAPTATION DU FAUST DE GOETHE, “LOSING ALICE” AVEC AYELET ZURER ARRIVE SUR VOS ÉCRANS LE 22 JANVIER 2021