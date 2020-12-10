المدير التنفيذي لـ "نيو بيرسبيكتف ميديا" تحصد جائزة أفضل رائد أعمال في جلف كابيتال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2020
DUBAI, UAE, December 10, 2020 /EINPresswire.com/ -- حصدت د. كارين ريمو الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة نيو بيرسبكتيف ميديا، جائزة "أفضل رائد أعمال" وذلك خلال حفل جوائز "جلف كابيتال" للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2020، وهي إحدى أكثر الهيئات المرموقة التي تمنح جوائز لرواد وقادة الأعمال في دولة الإمارات.
وتعتبر هذه الجائزة تكريماً لقادة الأعمال الأكثر إلهامًا وديناميكية وشغفاً والقادرون على التغلب على التحديات للقيام بأعمال ناجحة نابعة من روح الشغف والالتزام والابتكار ومعرفة متطلبات السوق والفريق الواحد.
وقد أشاد الحكام بقدرة كارين على دعم فريق عمل الشركة ليساهموا في نجاحها والتغلب على التحديات التي تواجهها.
تم توزيع الجوائز بالأمس 9 ديسمبر خلال حفل الجوائز الذي أقيم في فندق العنوان داون تاون في دبي وذلك تكريماً للشركات والأفراد الأكثر إبداعاً وابتكاراً والذي يعتبرون أساساً متيناً لقطاع اقتصادي متنوع ومزدهر مليء بالعديد من الفرص التي تُقدّم وفق أعلى مستويات الجودة والابتكار.
وتمكنت النسخة التاسعة من الجائزة من مضاعفة عدد المشاركين هذا العام حيث تم تسجيل 300 شركة من دول الخليج، مقارنةً بـ152 العام الماضي. وقد تأهلت 122 شركة للمرحلة الأخيرة في 17 فئة من الجوائز.
وقال د. كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال" - إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط والشريك المؤسس للجائزة: "هذا العام، واجهت الشركات من مختلف الأحجام تحديات وسط الأزمة العالمية التي نمر بها. ومع ذلك، فإننا نرى الشركات الصغيرة والمتوسطة تتنقل في هذه الأزمات من خلال ابتكار نموذج عمل يسمح لها بالبقاء والازدهار في بيئة اليوم. إن المشاركات التي تلقيناها لجوائز هذا العام مثيرة للإعجاب ويعتبر النمو القوي لهذه الشركات دليلاً على مرونتها وابتكارها ".
من جانبه، قال ريتشارد طومسون، مدير التحرير في "ميد": في الوقت الذي واجهت فيه العديد من الشركات صعوبة في المضي قدمًا هذا العام، إلا أن القليل منها واجه تحديات أكبر من تلك التي واجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركات الصغيرة تلعب دوراً حيوياً في نمو أي اقتصاد وجوائز جلف كابيتال احتفلت بجهود رواد الأعمال وهذه الشركات الصغيرة. وهذا العام، أكثر من أي وقت مضى، يسعدنا الاحتفال بأفضل إنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تساهم بشكل كبير في نجاح المنطقة على المدى الطويل."
وتعبيراً عن امتنانها الشديد لتلقيها هذه الجائزة، قالت كارين: "أنا سعيدة جداً بحصولي على هذه الجائزة والتي تؤكد على قدرات وإصرار والعمل المتواصل لفريق نيو بيرسبكتف ميديا لخدمة عملائنا الذين ساهمت ثقتهم بنا في هذا النجاح. كما أتقدم بجزيل الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها الحثيثة والتي تعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي."
تعتبر د. كارين خبيرة في مجال الإعلام والتسويق والاتصال وممثلة لعدد من الحكومات والمؤسسات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية. كما قامت بالمساعدة في تأسيس مجموعة نيو بيرسبكتف ميديا احدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والتسويق في دبي وفي 4 مواقع مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا.
كما نجحت في خلق علاقات بين العديد من المستثمرين والشركاء والزوار بالهيئات الحكومية، وساعدت أكثر من 1000 علامة تجارية في الوصول إلى عملائها المستهدفين من خلال الحملات التسويقية ذات المحتوى المميز. وتعتبر كارين ريمو مدير تحرير مجلة 999؛ المجلة الرسمية لوزارة الداخلية والتي تنشرها نيو بيرسبكتف ميديا نيابة عن الوزارة، كما تعتبر هي المسؤولة عن نشر صحيفة ذا فيليبينو تايمز والتي تتلقى 4 ملايين زائر في الشهر و 20 مليون متفاعل في 236 دولة مختلفة حسب احصائيات جوجل.
كما تعتبر نيو بيرسبكتف ميديا المنظم الرسمي لمعرض الفلبين للعقارات والاستثمار، اكبر معرض لهذا المجال في الشرق الأوسط
تُمنح جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في نمو موظفيها، وتلك التي لديها استراتيجيات عملاء ممتازة، ورجال الأعمال أصحاب الرؤية الثاقبة.
وبحسب وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، يمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94٪ من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ويوفر فرص عمل لأكثر من 86٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص في دبي وحدها. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 95 في المائة من جميع الشركات، وتوظف 42 في المائة من القوى العاملة وتساهم بنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
Vince Ang
New Perspective Media Group
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