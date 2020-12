Le chanteur de musique country Doug Adkins remporte le tournoi de The Voice of Germany

The Voice of Germany 2020 - Rea Garvey - Doug Adkins - Samu Haber Le chanteur de musique country américain Doug Adkins chante ''Achy Breaky Heart'' chez The Voice of Germany Doug Adkins et Claudia Pahl interprètent la chanson de Billy Eilish ''Ocean Eyes'' chez The Voice of Germany

'Cela avait un petit air de Johnny Cash et sa fille'', a conclu le moderateur Thore Schölermann” — Thore Schölermann

SIDNEY, MONTANA, UNITED STATES, December 2, 2020 / EINPresswire.com / -- Le chanteur country américain Doug Adkins gratifie the Voice of Germany 2020 de son talent! Doug Adkins jouit d'une bonne réputation chez les fans de musique en tous genres en Allemagne, en Suisse et en Autriche, car il est régulièrement présent dans les festivals, les clubs et les événements professionnels à travers l'Europe depuis de nombreuses années !Lorqu'on l'a questionné sur les raisons pour lesquelles il a opté pour The Voice of Germany, Adkins a déclaré : ''Après l'interruption de ma tournée d'été en raison de la pandémie de corona, j'ai disposé de beaucoup de temps libre et j'ai donc pris la décision de relever le défi pour The Voice of Germany. Je suis très content de l'avoir fait !''Au cours des auditions aveugles, Adkins a interprété le méga-hit country ''Achy Breaky Heart'' de Billy Ray Cyrus. Les entraîneurs Mark Foster (Allemagne) et les équipes Samu Haber (Finlande) et Rea Garvey ont fait pivoter leur chaises pour Adkins. Adkins a finalement pris la décision de se joindre à l'équipe finno-irlandaise Samu-Rea.Suspense dramatique....et réussite éclatante !Durant les batailles musicales, Adkins et sa partenaire de combat Claudia Pahl étaient censés interpréter une des chansons favorites du coach Rea Garvey, A l'issue de cette interprétation, les entraineurs devaient décider qui participerait au prochain tour. Lorsque Doug Adkins déclara: ''Cette chanson n'est pas à 100% dans ma zone de confort '' et que Claudia a affirmé: ''Cette chanson me dépasse, je ne peux pas l'interpréter'', les coaches se sont demandés si les deux chanteurs allaient y arriver. Le coach Rea Garvey avait exprimé le souhait d'une ''performance magique''. Son v?u fut exaucé. Adkins et Pahl ont remanié la chanson afin de lui conférer une note de fraicheur country. Par leur propre version d' ''Ocean Eyes'', Douglas Adkins et Claudia Pahl ont convaincu coaches et spectateurs avec beaucoup de sentiments et d'émotions.Au final, Stefanie Kloß de l'équipe Stefanie Kloß et Yvonne Catterfeld avaient les larmes aux yeux et ont demandé à emprunter un kleenex à Max Foster. ''Cela avait un petit air de Johnny Cash et sa fille'', selon le résumé du présentateur Thore Schölermann. Comme aucun des autres entraîneurs ne voulait donner sa voix à l'un ou à l'autre des talents, Samu Haber et Rea Garvey ont finalement tranché pour ''3, 2, 1-Douglas.''La prochaine étape seront les concours de chant pour Doug Adkins. Le spectacle sera retransmis le dimanche 6 décembre 2020 sur SAT.1 et le samedi 12.12.2020 sur ProSieben.

