المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال يطلق موقعاً وتطبيقاً إلكترونيا لتسهيل التنسيق الدولي بين الأعضاء وتعزيز صناعة الحلال
EINPresswire.com/ -- كجزء من التزامه بتوسيع الاعتراف متعدد الأطراف بين هيئات اعتماد الحلال في جميع أنحاء العالم وتوحيد ممارسات ومتطلبات الحلال دولياً، معززاً الجودة والموثوقية في منتجات الحلال المعتمدة على الصعيد العالمي، أطلق المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني، والتي تتضمن تحديثات وبوابات جديدة تفاعلية تساعد بشكل فعال على تطبيق معايير الجودة لدى المنتدى وتسهل تحقيق اهدافه الاستراتجية كونه المنصة الاولى والمرجعية العالميه المعنية بتوحيد ممارسات الاعتماد لجهات وهيئات تقييم المطابقة الحلال.
وتتضمن البنية التحتية الرقمية الجديدة للمنتدى موقعاً إلكترونياً ديناميكياً، ونظام إدارة الأعضاء الآلي وتطبيقاً ذكياً يمكن لأعضاء المنتدى الوصول إليه من خلال www.ihaforum.ae، مما يتيح استمرار التفاعل والتواصل بين جميع أعضاء المنتدى في وقت واحد. كما يمكن للأعضاء إجراء جميع متطلباتهم رقميًا بكفاءة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الذي يتيح أيضاً للجهات المعنية التقدم للحصول على عضوية المنتدى عبر الإنترنت بكل سهولة.
وبالنظر إلى ضرورة ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الدعم الدائم، سيتم تلبية احتياجات جميع الجهات المعنية من خلال اتباع إجراءات رقمية حديثة، حيث سيشمل التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني نظام تصويت آلي يوافق على جميع الطلبات، مما يساعد على تسريع عملية قبول العضويات الجديدة وإجراء متطلبات الأعضاء الحاليين.
وتعليقاً على دور الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي في تعزيز كفاءة خدمات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، قالت سعادة د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى: تعكس المرحلة الأولى من إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية للارتقاء بقطاع الحلال وتوحيد معايير وممارسات اعتماده على الصعيد العالمي. ومن خلال هذه المبادرة، فإننا نؤكد التزامنا ببذل كافة الجهود لتوحيد معايير وممارسات الحلال، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي مع هيئات الاعتماد والجهات المعنية."
وخلال عام 2020، شدد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال على أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على أهمية مواكبة التحول الرقمي في إجراء تقييم المطابقة واعتماد الحلال، حيث أكد على ضرورة سرعة توحيد معايير وممارسات اعتماد الحلال في ظل التحديات التي تفرضها قيود الحركة على إجراءات تقييمات المطابقة.
ومواكبةً للوضع الطبيعي الجديد، لقد تحولت طرق إجراء تقييمات المطابقة مؤخراً إلى رقمية يتم إجراؤها عن بُعد، حيث سلط الدول الأعضاء في المنتدى خلال الاجتماع الثامن للجنة الاعتراف متعدد الأطراف، الضوء على دور التحول الرقمي في توسيع مدى الاعتراف، وإيجاد مخططات اعتماد أكثر، وكذلك توفير الوقت.
وقد أدت ضرورة مواكبة التحول الرقمي إلى إطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الجديدين للمنتدى، وذلك لتسهيل الإجراءات على أعضاء المنتدى وتدريب المعنيين في قطاع الحلال على تبني الابتكار، مما يساهم في تسريع وتيرة توحيد معاير اعتماد الحلال. ويهدف المنتدى إلى مواصلة مسيرته نحو تبسيط الإجراءات وتوظيف الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تدعم صناعة الحلال على نطاق واسع.
Vince Ang
وتتضمن البنية التحتية الرقمية الجديدة للمنتدى موقعاً إلكترونياً ديناميكياً، ونظام إدارة الأعضاء الآلي وتطبيقاً ذكياً يمكن لأعضاء المنتدى الوصول إليه من خلال www.ihaforum.ae، مما يتيح استمرار التفاعل والتواصل بين جميع أعضاء المنتدى في وقت واحد. كما يمكن للأعضاء إجراء جميع متطلباتهم رقميًا بكفاءة من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الذي يتيح أيضاً للجهات المعنية التقدم للحصول على عضوية المنتدى عبر الإنترنت بكل سهولة.
وبالنظر إلى ضرورة ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الدعم الدائم، سيتم تلبية احتياجات جميع الجهات المعنية من خلال اتباع إجراءات رقمية حديثة، حيث سيشمل التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني نظام تصويت آلي يوافق على جميع الطلبات، مما يساعد على تسريع عملية قبول العضويات الجديدة وإجراء متطلبات الأعضاء الحاليين.
وتعليقاً على دور الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي في تعزيز كفاءة خدمات المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، قالت سعادة د. رحاب فرج العامري، الأمين العام للمنتدى: تعكس المرحلة الأولى من إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية للارتقاء بقطاع الحلال وتوحيد معايير وممارسات اعتماده على الصعيد العالمي. ومن خلال هذه المبادرة، فإننا نؤكد التزامنا ببذل كافة الجهود لتوحيد معايير وممارسات الحلال، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي مع هيئات الاعتماد والجهات المعنية."
وخلال عام 2020، شدد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال على أن جائحة كورونا قد سلطت الضوء على أهمية مواكبة التحول الرقمي في إجراء تقييم المطابقة واعتماد الحلال، حيث أكد على ضرورة سرعة توحيد معايير وممارسات اعتماد الحلال في ظل التحديات التي تفرضها قيود الحركة على إجراءات تقييمات المطابقة.
ومواكبةً للوضع الطبيعي الجديد، لقد تحولت طرق إجراء تقييمات المطابقة مؤخراً إلى رقمية يتم إجراؤها عن بُعد، حيث سلط الدول الأعضاء في المنتدى خلال الاجتماع الثامن للجنة الاعتراف متعدد الأطراف، الضوء على دور التحول الرقمي في توسيع مدى الاعتراف، وإيجاد مخططات اعتماد أكثر، وكذلك توفير الوقت.
وقد أدت ضرورة مواكبة التحول الرقمي إلى إطلاق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الجديدين للمنتدى، وذلك لتسهيل الإجراءات على أعضاء المنتدى وتدريب المعنيين في قطاع الحلال على تبني الابتكار، مما يساهم في تسريع وتيرة توحيد معاير اعتماد الحلال. ويهدف المنتدى إلى مواصلة مسيرته نحو تبسيط الإجراءات وتوظيف الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تدعم صناعة الحلال على نطاق واسع.
Vince Ang
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