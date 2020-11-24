الإمارات وبريطانيا تعززان العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات المشتركة
DUBAI, UAE, November 24, 2020 /EINPresswire.com/ -- وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية إعادة تأمين مع وكالة تمويل الصادرات البريطانية، وهي وكالة ائتمان الصادرات التابعة للحكومة البريطانية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية صادرات البلدين وتوسيع نطاقها من خلال هذا التعاون والشراكة الاستراتيجية.
(in the middle) Massimo Falcioni, CEO of ECI, along with ECI’s team, and (on the screen) Louis Taylor, CEO of UKEF
وقّع الاتفاقية كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ولويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية. ومن شأن هذا الاتفاقية أن توفر منصة مهمة يمكن لدولة الإمارات وبريطانيا الاستفادة منها لخلق فرص تجارية جديدة وتحديد مجالات التعاون المستقبلي، وذلك لتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتهدف هذه الشراكة إلى استمرار التعاون الاستراتيجي في مجالات تشمل استكشاف الفرص المشتركة للتأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لتصدير السلع إلى بلد ثالث؛ الاستثمارات والخدمات لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم؛ تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل؛ تبادل أفضل الممارسات؛ تنظيم فعاليات مشتركة؛ تخصيص حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى.
ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "لطالما كان هناك علاقات تجارية متينة بين دولة الإمارات وبريطانيا على مر السنين، وإن هذا التحالف يؤكد حرص البلدين على تعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية. نحن سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم نمو الشركات الإماراتية. كما أن الفرص التجارية التي سيخلقها هذا التحالف ستساهم في تسريع التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بالدولة."
وقال غراهام ستيوارت، وزير الصادرات البريطاني: "تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية من شأنها تعزيز العلاقات التجارية ودعم نمو الشركات في كلا البلدين. وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تنويع صادراتها بعيداً عن النفط إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يتماشى مع توجهات بلادنا."
وأضاف: "نظراً إلى أن أننا خامس أكبر دولة مصدرة في العالم، فإننا حريصون على دعم الشركات في جميع أنحاء بريطانيا في الوصول إلى التمويل الذي يحتاجون إليه للاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها لهم وكالة تمويل الصادرات البريطانية في مختلف دول العالم."
من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تؤكد هذه الاتفاقية التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في السعي نحو التطوير المستمر وعقد شراكات استراتيجية لتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية. ومن شأن هذا النوع من الشراكات أن يسهل وصول المصدرين الإماراتيين للأسواق الدولية، ويعزز سيولتهم النقدية، ويقدم ضمانات للمؤسسات المالية التي تمنح المصدرين قروضاً، الأمر الذي يعزز تنافسيتهم على الصعيد العالمي ويساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة."
وقال لويس تايلور، الرئيس التنفيذي لوكالة تمويل الصادرات البريطانية: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التي تمكّنت من تعزيز التجارة وحماية العديد من المصدرين في فترة زمنية قصيرة. ونحن نؤمن أن هذه الشراكة ستعزز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وبريطانيا، وستعمل على دعم المصدرين في كلا البلدين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها وكالة تمويل الصادرات البريطانية وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات."
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر سوق للصادرات البريطانية في المنطقة، والرابع عالمياً خارج الاتحاد الأوروبي، كما أنها تستحوذ على 40% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا.
وتشير بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وبريطانيا في عام 2019 بلغت 36.6 مليار درهم، 27 في المائة صادرات ومنتجات معاد تصديرها، حيث بلغ حجم التصدير 2.1 مليار درهم بينما بلغ حجم إعادة التصدير 7.7 مليار درهم.
Vince Ang
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