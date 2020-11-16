追蹤郵件技術亮眼 棒棒達PunkPanda將推安郵加密電子郵件服務
端對端加密電子郵件服務：安郵(PandaPost) 延續了其平臺的高度加密特性，承諾為企業乃至個人帶來最安全的網絡隱私，更為社會中掌握敏感資訊的某些職業，如記者或吹哨人提供重要的保護。LONDON, UNITED KINGDOM, November 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- 根據Statista網站統計，2020年全球每日來往的電子郵件已達到3,000億的驚人數量，並且每年都呈上升趨勢。在龐大的電子郵件當中約有1/3屬於商業來往郵件，其文字內容與附帶文件都涉及商業機密，或公司賬目資料，因此一旦郵件遭駭客或不法分子盜取，後果堪憂。它可能有損公司形象，或者直接使公司遭受財政上的損失。
盡管經過調查顯示，有高達81%公司機構了解電子郵件保安的重要性，但礙於對軟件功能欠缺認識，或者不具備此類安全功能，造成僅有40%公司職員與管理層，在發送商務電子郵件時使用加密功能。這意味著全球有超過半數以上的商務郵件仍處於風險中，並急需網絡安全的協助，以免成為每日駭客手中其中一位受害者。
傳統安全技術效率有限
雖然目前大部分電子郵件軟件都具備基本保安技術，但網絡專家認為那點技術依然漏洞處處，而無法防範有心入侵者。例如常見的傳輸層安全技術(TLS)，它僅止於阻止我們的電子郵件在傳送過程中不被“中間人”攻擊和盜取，一旦郵件到達對方的伺服器或電腦裏，而對方的伺服器並不具備TLS，我們的郵件便立即失去保護，猶如風中之燭。目前已知谷歌與微軟都使用著TLS作為電子郵件的基本保安，而Gmail與Outlook兩者的全球使用者已高達51%。
在駭客行為日益猖狂的情況下，商務來往的電子郵件和短訊內容，已成為不法分子的眼中有利可圖的肥肉，某些駭客成功竊取商業機密後，便向不幸的公司勒索大筆金錢，嚴重影響了公司發展和正常運作。
采用端對端加密電郵的安郵
針對網絡安全，近年不少科技公司已紛紛推出更為先進的端對端加密電郵，一家來自歐洲的初創科技公司棒棒達(PunkPanda)隨發布他們的加密聊天app之後，也公開宣布即將推出獨家的端對端加密電子郵件服務：安郵(PandaPost)，該服務延續了其平臺的高度加密特性，承諾為企業乃至個人帶來最安全的網絡隱私，更為社會中掌握敏感資訊的某些職業，如記者或吹哨人提供重要的保護。
有別於一般的加密郵件，安郵除了能夠保障電子郵件在發送過程中的安全，他們還透過獨家技術及去中心化特性為用戶提供雷達追蹤功能，以便用戶追蹤所發送的郵件是否被轉發，並知悉接收者的電郵地址。如此特殊的功能讓用戶掌握了郵件的去向，消除了疑慮，因此無論在具體的隱私上和心理上，可說都獲得保障。未來高級功能方面，如果用戶不想自己的郵件被轉發，也可為選擇“上鎖”禁止轉發。
突破“已發不回”的局限
我們都知道電子郵件一旦發出便如覆水難收，就算錯誤發送也無法挽回。安郵其中一項源自棒棒達加密聊天的功能，便是讓用戶避免遺憾，而能夠輕松一鍵銷毀已發送的郵件，從此消失在對方郵箱裏，而定時的郵件自動銷毀功能，也在他們計劃之內。
目前大部分提供加密郵件服務的軟件皆有收費，收費從每月10美元至100美元不等，即將於2020年末推出的安郵則計劃免費向用戶開放服務，並能夠跨平臺於手機、平板電腦及桌面電腦中使用，支援語言將包括中、英、韓、日等，讓眾多地區的用戶平等擁有網絡隱私權。
Afshin Rifat
ContrlX Europe Ltd
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PunkPanda 棒棒達平臺如何提升網絡安全