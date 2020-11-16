Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 115 press releases posted in the last 24 hours and 191,688 in the last 365 days.

追蹤郵件技術亮眼 棒棒達PunkPanda將推安郵加密電子郵件服務

PunkPanda Encrypted Email

棒棒達平臺提供高度安全的網絡通訊。

棒棒達: 安郵加密電子郵件提升企業之間的通訊安全。

棒棒達: 安郵加密電子郵件提升企業之間的通訊安全。

端對端加密電子郵件服務：安郵(PandaPost) 延續了其平臺的高度加密特性，承諾為企業乃至個人帶來最安全的網絡隱私，更為社會中掌握敏感資訊的某些職業，如記者或吹哨人提供重要的保護。

LONDON, UNITED KINGDOM, November 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- 根據Statista網站統計，2020年全球每日來往的電子郵件已達到3,000億的驚人數量，並且每年都呈上升趨勢。在龐大的電子郵件當中約有1/3屬於商業來往郵件，其文字內容與附帶文件都涉及商業機密，或公司賬目資料，因此一旦郵件遭駭客或不法分子盜取，後果堪憂。它可能有損公司形象，或者直接使公司遭受財政上的損失。

盡管經過調查顯示，有高達81%公司機構了解電子郵件保安的重要性，但礙於對軟件功能欠缺認識，或者不具備此類安全功能，造成僅有40%公司職員與管理層，在發送商務電子郵件時使用加密功能。這意味著全球有超過半數以上的商務郵件仍處於風險中，並急需網絡安全的協助，以免成為每日駭客手中其中一位受害者。

傳統安全技術效率有限

雖然目前大部分電子郵件軟件都具備基本保安技術，但網絡專家認為那點技術依然漏洞處處，而無法防範有心入侵者。例如常見的傳輸層安全技術(TLS)，它僅止於阻止我們的電子郵件在傳送過程中不被“中間人”攻擊和盜取，一旦郵件到達對方的伺服器或電腦裏，而對方的伺服器並不具備TLS，我們的郵件便立即失去保護，猶如風中之燭。目前已知谷歌與微軟都使用著TLS作為電子郵件的基本保安，而Gmail與Outlook兩者的全球使用者已高達51%。

在駭客行為日益猖狂的情況下，商務來往的電子郵件和短訊內容，已成為不法分子的眼中有利可圖的肥肉，某些駭客成功竊取商業機密後，便向不幸的公司勒索大筆金錢，嚴重影響了公司發展和正常運作。

采用端對端加密電郵的安郵

針對網絡安全，近年不少科技公司已紛紛推出更為先進的端對端加密電郵，一家來自歐洲的初創科技公司棒棒達(PunkPanda)隨發布他們的加密聊天app之後，也公開宣布即將推出獨家的端對端加密電子郵件服務：安郵(PandaPost)，該服務延續了其平臺的高度加密特性，承諾為企業乃至個人帶來最安全的網絡隱私，更為社會中掌握敏感資訊的某些職業，如記者或吹哨人提供重要的保護。

有別於一般的加密郵件，安郵除了能夠保障電子郵件在發送過程中的安全，他們還透過獨家技術及去中心化特性為用戶提供雷達追蹤功能，以便用戶追蹤所發送的郵件是否被轉發，並知悉接收者的電郵地址。如此特殊的功能讓用戶掌握了郵件的去向，消除了疑慮，因此無論在具體的隱私上和心理上，可說都獲得保障。未來高級功能方面，如果用戶不想自己的郵件被轉發，也可為選擇“上鎖”禁止轉發。

突破“已發不回”的局限

我們都知道電子郵件一旦發出便如覆水難收，就算錯誤發送也無法挽回。安郵其中一項源自棒棒達加密聊天的功能，便是讓用戶避免遺憾，而能夠輕松一鍵銷毀已發送的郵件，從此消失在對方郵箱裏，而定時的郵件自動銷毀功能，也在他們計劃之內。

目前大部分提供加密郵件服務的軟件皆有收費，收費從每月10美元至100美元不等，即將於2020年末推出的安郵則計劃免費向用戶開放服務，並能夠跨平臺於手機、平板電腦及桌面電腦中使用，支援語言將包括中、英、韓、日等，讓眾多地區的用戶平等擁有網絡隱私權。

Afshin Rifat
ContrlX Europe Ltd
+34 605 92 06 33
support@punkpanda.io
Visit us on social media:
Facebook
Twitter

PunkPanda 棒棒達平臺如何提升網絡安全

You just read:

追蹤郵件技術亮眼 棒棒達PunkPanda將推安郵加密電子郵件服務

Distribution channels: IT Industry, Social Media, Technology, Telecommunications


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.