الزيودي يشيد بإنجاز الاتحاد لائتمان الصادرات في الحصول على تصنيف ائتماني بدرجة AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من "فيتش"
DUBAI, UAE, November 15, 2020 /EINPresswire.com/ -- أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- (قوي جدا) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الثانية على التوالي.
وقال معاليه إن هذا التصنيف يؤكد التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم نمو الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي، من خلال حمايتها ومنحها الثقة عند العمل في الأسواق الدولية، وبالتالي المساهمة في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالإضافة إلى مكانتها الرائدة في تقديم حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار، يعكس هذا التصنيف أهمية الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، إلى جانب دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية.
وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "أود أن أهنئ شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا الإنجاز حيث أن هذا التصنيف يعد من أقوى التصنيفات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها أي مؤسسة مالية، ليس فقط في دولة الإمارات بل على مستوى المنطقة بأكملها. ويعكس هذا التصنيف حرص الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية، الأمر الذي يساهم في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة. كما يؤكد التصنيف سعي الشركة نحو التطوير والابتكار من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا للتجارة والأعمال."
وقد حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على هذا التصنيف نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تعزيز صادرات الإمارات غير النفطية وتجارتها واستثماراتها وتطوير القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021. كما تعتقد فيتش أن ملكية الاتحاد لائتمان الصادرات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب احتمالية الحصول على دعم إضافي إذا لزم الأمر، يشكلان دعمًا للتصنيفات.
وعلى الرغم من أن الاتحاد لائتمان الصادرات في عامها الثالث فقط من تأسيسها، فإنها نجحت في المساهمة بشكل كبير في معدلات التوظيف وفي دعم الاقتصاد الإماراتي. وقد قدمت الشركة أكثر من 1,700 ضماناً ائتمانياً متجدداً أي ما يعادل تأمين لـ4 مليار درهم صادرات غير نفطية إلى أكثر من 70 دولة في العشرة أشهر الأولى من عام 2020، مساهمةً بذلك في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة.
من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "بالنيابة عن فريق عمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للقيادة الرشيدة بدولة الإمارات ولأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على دعمهم اللامحدود، والذي ساهم بشكل كبير في حصولنا على هذا التصنيف. ونحن سعيدون بكوننا شريك للمصدرين والمستثمرين في مسيرتهم نحو النمو والوصول إلى الأسواق الدولية، وفي تعزيز سيولتهم النقدية وتسهيل حصولهم على التمويل."
ووفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع في الاتحاد لائتمان الصادرات 250 مليون درهم، مع التزام إضافي بقيمة 750 مليون درهم من قبل المساهمين في الشركة. كما أشارت فيتش أن استثمارات الشركة تعد "عالية السيولة" و"مخصصة بشكل حصيف"، حيث تم تخصيص أصولها المستثمرة في ودائع ثابتة لخمسة بنوك مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي سندات مصنفة في فئة "AA" و "AAA".
Vince Ang
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