2020-11-09 16:27:47.657 More Than $91.6 Million In Prizes Won In October

Million-Dollar Winners $6.9 million Lotto winner: *Linda Barker, Wentzville $5 million Scratchers winner: *Manuel Montori, Hallandale, Fla. $4 million Scratchers winner: *Nancy Ham, Pacific Promotion Winners St. Louis Working Women’s Show “Ultimate Girls Getaway” winner: Barbara Epstein, St. Louis (63146) Draw Games Winners Powerball winners: *Alexander Evri, Maryland Heights, $50,000 *Leighton Gray Jr., Waynesville, $150,000 Mega Millions winners: James Gauthier, Chesterfield, $2,000 Marvin Dawson, Florissant, $1,000 Casondra Adamson, Neosho, $1,500 Theresa Green, St. Charles, $2,500 Leno Holmes, St. Louis (63121), $1,500 Loretta Wolf, St. Louis (63130), $2,000 Aaron Applehans, Springfield, $1,500 Lucky for Life winners: Glenn Poppler, Bolivar, $5,000 *Deanna Fite, Ozark, $25,000 A Year For Life Kristina Borden, St. Louis (63118), $5,003 Lotto winners: Silvestre Castro, Aurora, $1,493 Teddy Collins, Bridgeton, $1,070 Michael Owens, Ellisville, $1,070 Scott Sojka, Hillsboro, $1,560 Elizabeth Whitehead, Independence, $1,296 Joyce Gragg, Kansas City (64128), $1,070 Carol Roderick, Lee’s Summit, $1,146 Kevin Hartman, Maryville, $1,480 Veronica Baker, St. Louis (63135), $1,493 Lawrence Banks, St. Louis (63123), $1,070 Abdul Amir Hussain, Willard, $1,560 Show Me Cash winners: *Susan Herndon, Wentzville, $755,000 Pick 3 winners: Mere Meregne Bien Aime, Ballwin, $1,400 Barry Boyce, Charleston, $1,750 Andra Ruff, Kansas City, Kan., $2,800 Antonio Sanchez, Kearney, $1,200 Harambee Porter, St. Charles, $1,800 Larry Byndon, St. Louis (63136), $1,200 Andrae Cotton, St. Louis (63115), $1,100 Deanne Jones, St. Louis (63138), $1,400 Morrissa Lagrand, St. Louis (63116 6311), $4,700 Curtis Norfort, St. Louis (63134), $1,800 Victor Oladapo, St. Louis (63146), $1,100 Shannon Parks, St. Louis (63115), $1,000 Pick 4 winners: Lisa Barbeau, Arnold, $3,125 Bonnie Leonard, Arnold, $12,000 Dana Leonard, Arnold, $12,000 Dennis Swanson, Auxvasse, $3,250 Mark Belpulsi, Ballwin, $3,003 Christopher Hooker, Belleville, Ill., $3,125 Robert Hicks, Belton, $3,125 Tiffany Brooks, Berkeley, $1,000 George Udo, Black Jack, $5,500 Rico Williams, Black Jack, $3,000 Morris Stewart, Black Jack, $6,500 Guy Elder, Blytheville, Ark., $3,125 Jane Rosener, Bonne Terre, $1,500 Robert Wright, Bonne Terre, $3,250 Dmarco Richie, Bridgeton, $3,250 Artavia Farley, Cahokia, Ill., $6,500 Bridgette Vaughn, Cahokia, Ill., $3,000 Debra Umfress, Campbell, $3,125 Matthew Obasanjo, Cape Girardeau, $6,250 Stacy Votaw, Center, $1,625 Richard Behnke, Chillicothe, $3,125 Jekheisia Coe, Columbia, $3,125 Richard Whaley, De Soto, $3,125 Gene Barnes, Dexter, $3,125 Ricky Singque, Dixon, $3,250 Nicole Hamilton, East Saint Louis, Ill., $3,500 Angela Ross, East Saint Louis, Ill., $3,250 Robin Vosika, Excelsior Springs, $3,250 Rajinder Singh, Fairview Heights, Ill., $3,250 Shermenia Ward, Fairview Heights, Ill., $12,500 Gerry Moore, Fenton, $3,125 Deborah Christy Allen, Ferguson, $3,250 Carla Mitchell, Ferguson, $21,125 William Bonner, Florissant, $6,000 Richard Boyd, Florissant, $9,250 Dennisha Caver, Florissant, $9,000 Lacreshia Edwards, Florissant, $6,000 Dennis Epps, Florissant, $3,125 Margaret Gorka, Florissant, $1,625 Henry Green, Florissant, $3,125 Aleatha Harper-Smith, Florissant, $3,000 Jesse Jones Jr., Florissant, $1,000 Lisa Lacy, Florissant, $6,250 Lynette Logrono, Florissant, $3,125 Nellie Major, Florissant, $3,250 Gary Mason, Florissant, $3,250 Darban Morris, Florissant, $15,750 Salim Muhammad, Florissant, $1,500 Isis Parker, Florissant, $3,250 Delphine Spearman, Florissant, $2,250 Juanita Times, Florissant, $3,250 Dorothy Wise, Florissant, $3,000 Alec Harris, Foristell, $6,250 David Parsons, Fredericktown, $3,250 Sierra Barbour, Godfrey, Ill., $3,250 Joseph Rucinski, Grain Valley, $3,000 Karina Hinton, Grandview, $3,000 Stacey Jackson, Grandview, $3,250 Antony Brown, Hazelwood, $21,375 Gary McKee, Hazelwood, $31,500 Georgia Pappas, Independence, $3,125 Willie McDonald Sr., Jackson, Tenn., $3,125 David Stewart, Jackson, $3,125 Bonnie Anderson, Kansas City (64130), $3,125 Junior Boxly, Kansas City (64151), $3,250 Cameron Brasson, Kansas City (64132), $3,125 Fredrick Brim, Kansas City (64127), $6,000 Doris Evans, Kansas City (64130), $3,500 Alfred Griffith, Kansas City (64137), $3,125 Coy Jones, Kansas City (64130), $3,375 Robert Madden, Kansas City (64118), $3,125 Arlene Martin, Kansas City (64134), $3,250 Donna McCarty, Kansas City (64138), $6,000 Ramon Moore, Kansas City (64129), $3,750 Tim Perry, Kansas City (64152), $3,125 Mary Rayford, Kansas City (64134), $1,000 Rhonda Rice, Kansas City (64130), $3,125 Tonique Sauls, Kansas City (64110), $3,125 Arthur Thompson, Kansas City (64118), $1,500 Markayla Tucker, Kansas City (64130), $18,250 Barbara Walker, Kansas City (64134), $6,375 Saiom Fnu, Kansas City, Kan., $12,000 Kanu Sharma, Kansas City, Kan., $6,000 Carol Thomas, Kansas City, Kan., $3,250 Tiffany Jones, Kennett, $3,250 Ricky Jackson, Kirkwood, $4,500 Cartus Rodgers, Lee’s Summit, $3,125 James Evans, Malden, $6,625 Belinda Kaid, Maryland Heights, $3,250 Craig Allen, McKinney, Texas, $3,125 David Beckley, Memphis, $1,000 Robert Pasley, Mexico, $3,125 Lee Collins, Moscow Mills, $1,250 Kent Wells, New London, $6,000 Margorie Brady, O’Fallon, $9,250 Theresa Hall, O’Fallon, $3,250 Russell Riley, O’Fallon, $3,750 Ahmed Khawaja, Overland Park, Kan., $22,750 Issa Salama, Pacific, $9,500 Thaer Salameh, Pacific, $3,000 Larry Newton, Philadelphia, $3,250 Teresa White, Poplar Bluff, $3,250 Paula Williams, Poplar Bluff, $3,125 Cedric Bobo, Raymore, $3,250 Charles Harvey, Raytown, $3,500 Penny Woods, Raytown, $3,000 Jack Kirkland, St. Ann, $3,250 Rebecca King, St. Charles, $12,625 Riley Keys, St. Clair, $6,500 John Alexander Jr., St. Louis (63121), $5,000 Coretta Bailey, St. Louis (63120), $3,125 Chris Barnes, St. Louis (63123), $3,000 Rhonda Barnes, St. Louis (63137), $3,125 Lawrence Barton, St. Louis (63146), $3,125 Tonyrome Billings, St. Louis (63136), $1,000 Sarah Billingsley, St. Louis (63130), $3,250 Patricia Binion, St. Louis (63114), $3,000 Carey Bowling, St. Louis (63130), $1,000 James Bracy, St. Louis (63136), $6,250 Alanda Burley, St. Louis (63108), $3,125 Otis Butler, St. Louis (63133), $6,000 Mary Byrd, St. Louis (63121), $12,500 Gloria Carpenter, St. Louis (63107), $3,000 Denise Carter, St. Louis (63136), $3,250 Erwin Clark, St. Louis (63121), $3,250 Yvonne Collins, St. Louis (63106), $3,000 Kelvin Daigle, St. Louis (63146), $3,000 Katie Darris, St. Louis (63136), $3,250 Galen Douglas, St. Louis (63112), $6,500 Claud Feathers, St. Louis (63111), $3,125 Marshelle Franklin, St. Louis (63106), $3,125 Michael Gibson, St. Louis (63132), $3,250 Luthresa Hall, St. Louis (63137), $4,500 Arlene Harris, St. Louis (63120), $3,250 Michael Harris, St. Louis (63137), $3,250 Singleton Harris Jr., St. Louis (63121), $5,000 Bridgett Henderson, St. Louis (63130), $6,250 Frederick Henderson, St. Louis (63114), $3,250 Donia Hickerson, St. Louis (63130), $3,250 William Hose, St. Louis (63123), $3,000 Monica Jefferson, St. Louis (63121), $3,250 Patricia Johnson, St. Louis (63115), $2,000 Toni Jones, St. Louis (63113), $3,125 Mamon Keys, St. Louis (63104), $6,500 Cheryl Kyles, St. Louis (63136), $3,125 Derek Lambert, St. Louis (63132), $1,000 Dorothy Leonard, St. Louis (63114), $3,000 Jessica Lewis, St. Louis (63111), $3,125 Len Lieng, St. Louis (63114), $3,500 Darryl Lorance, St. Louis (63123), $3,125 Robert Marbley, St. Louis (63117), $3,250 Pamela Marshall, St. Louis (63138), $3,250 Tracy Mauldin, St. Louis (63134), $3,250 Marsha Mayhall, St. Louis (63134), $3,000 Maurice McAllister, St. Louis (63112), $3,500 David McCall, St. Louis (63135), $3,125 Ausey McComb, St. Louis (63121), $3,250 Regina McCurry, St. Louis (63103), $3,250 Tamara McKinney, St. Louis (63118), $3,125 Willie Metcalfe, St. Louis (63108), $3,125 Joice Miller, St. Louis (63137), $3,250 Patricia Milner, St. Louis (63101), $3,250 Marie Ming, St. Louis (63114), $3,125 Mark Moore, St. Louis (63147), $3,125 Terrence Moses, St. Louis (63119), $3,000 Anthony Murphy, St. Louis (63135), $3,250 Hisham Mutan, St. Louis (63120), $3,250 Quiana Nixon-Tyson, St. Louis (63108), $3,250 Yolanda Noldan, St. Louis (63121), $3,250 Victor Oladapo, St. Louis (63146), $3,250 Noah Parker, St. Louis (63110), $3,000 Tyrone Pearson, St. Louis (63115), $3,125 Barbara Peeples, St. Louis (63136), $9,250 Sheila Perry, St. Louis (63118), $3,250 Diana Pickens, St. Louis (63130), $6,500 Laquite Robinson, St. Louis (63132), $3,125 Carissa Ross, St. Louis (63121), $3,250 Johnny Smallwood, St. Louis (63136), $3,125 Carmen Smith, St. Louis (63114), $8,250 Mary Stevens, St. Louis (63121), $3,375 Emanuel Taylor, St. Louis (63136), $12,000 Samuel Taylor, St. Louis (63121), $3,250 Deja Thomas, St. Louis (63112), $1,250 Michael Thomas, St. Louis (63135), $3,125 Marvin Thomas-Anderson, St. Louis (63120), $3,125 Louise Thomason, St. Louis (63121), $3,125 Rochelle Thurmond, St. Louis (63137), $3,250 Rita Timmons, St. Louis (63135), $3,250 Kathy Tompkins, St. Louis (63147), $3,125 Babu Tun, St. Louis (63116), $3,125 Lavonte Turner, St. Louis (63104), $6,000 Pamela Unger, St. Louis (63135), $3,250 Kathy Vann, St. Louis (63137), $3,125 Gwendolyn Walker, St. Louis (63121), $3,250 Patricia Webb, St. Louis (63115), $3,000 Darryl Welch, St. Louis (63137), $3,125 Maggie Wells, St. Louis (63135), $3,125 Tori White, St. Louis (63138), $3,250 Mary Wilbourn, St. Louis (63114), $3,500 Cassell Williams, St. Louis (63115), $3,250 Elbert Williams, St. Louis (63147), $3,125 Joe Wines, St. Louis (63115), $3,250 Nettie Worthan, St. Louis (63144), $3,125 Michael Young, St. Louis (63117), $6,500 Bruce Blaylock, St. Peters, $3,000 Daniel Declue, St. Peters, $6,250 Gerard Finnern, St. Peters, $3,125 Ronnie Hodge, St. Robert, $3,125 Earl McDowell Jr., Shiloh, Ill., $3,000 Aaron Rainer, Springfield, $3,125 Maria Trammell, St. Louis, $3,000 Geneva Dotson, Washington Park, Ill., $3,250 Johnie Pierpoint, Waynesville, $9,750 Donald Susek, Wentzville, $3,250 Joseph Chadd, Wright City, $3,125 Sylvester Silas, Wright City, $3,250 Club Keno winners: Antonio Contreras, Arnold, $1,808 Timothy Brandenburg, Ballwin, $5,917 John Rinaldi, Belton, $1,500 Michael Kitchen, Bernie, $2,038 Crystal Brown, Bloomfield, Iowa, $3,687 Jeffrey Brugman, Blue Springs, $2,520 Marilyn Walker, Blue Springs, $1,500 Rance Clifton, Cole Camp, $1,267 Caleb Jovanovic, Columbia, $1,800 Mimi Fowler, Ferguson, $3,546 Charles Vollmer, Festus, $1,813 Theresa Hughes, Florissant, $2,325 Sonia Hynes, Florissant, $1,899 Mark Loving, Florissant, $40,787 Cynthia Richards, Florissant, $1,438 Thayer Weaver, Florissant, $2,909 Alice Feltinberger, Garden City, $1,863 Bradley Rickey, Hannibal, $4,800 Linda Etling, Hazelwood, $1,100 Jeffrey Hudson, Jackson, Miss., $1,030 Delores Hagey, Kansas City (64151), $1,106 Robin Parkinson, Kansas City (64133), $1,865 Jeffrey Swanson, Kansas City (64155), $1,515 Arihant Jain, Kearney, $1,807 Ashley Mahan, Lebanon, $26,757 Brett Mahan, Lebanon, $1,002 Ricky Knabe, Lee’s Summit, $1,270 Michael Kostelnick, Lee’s Summit, $2,770 Carol Stayton, Liberty, $1,326 Steven Bartow, Linneus, $2,208 John Burghardt, Manchester, $14,456 Larry Silvey, Moberly, $3,252 Catherine Michael, Monett, $1,252 John Nickason, O’Fallon, $2,641 Quintin Headley, Olathe, Kan., $1,307 Constance Ellis, Pacific, $1,338 Mark Kirk, Pleasant Hill, $2,032 Agnes Canady, Poplar Bluff, $8,617 Halime Hastings, Poplar Bluff, $8,617 Eric Byrne, Portland, $5,278 Vicki Taylor, Riverside, $1,820 Mary Simon, St. Charles, $1,239 James Cira, St. Louis (63129), $3,573 Richard Sell, St. Louis (63128), $26,330 David Gowers, St. Louis (63139), $13,369 Ronald Littrell, St. Louis (63109), $1,270 Kim Redmond, St. Louis (63119), $1,027 Jason Roussin, St. Louis (63125), $3,327 Kelly Wibbenmeyer, St. Louis (63129), $1,810 Paula Zingrich, St. Louis (63116), $7,450 Linda Emory-Stice, Salem, $1,654 Christopher Castro, Sedalia, $2,336 Gary Pickett, Springfield, $2,193 Lacey Sanjuan, St. Joseph, $5,012 Jeannette England, Stilwell, Kan., $2,510 Michelle Wright, Sunrise Beach, $3,555 Barbara Bielby, Troy, $5,002 Richard Caruthers, Tulsa, Okla., $2,811 Hediberto Roman, Versailles, $1,811 Mandy Paluczak, Wentzville, $5,325 Patrick Gabriel, Westwood, Kan., $3,272 Scratchers Winners $100,000 Scratchers winners: *Colby Williams, El Dorado Springs *Steven Snider, Ellington *Megan Hoffecker, Gravois Mills *Stacie Woods, Kansas City (64118) *Loetta Kelley, Lebanon *Karl Rupp, St. Joseph *Mary Anne Gadell, St. Louis (63110) $77,777 Scratchers winner: *Robert Waters, Huntsville $50,000 Scratchers winners: *Todd Campbell, St. Louis (63123) *Fred Ferguson, St. Louis (63111) $30,000 Scratchers winner: Sandra Gates, Jefferson City $25,000 Scratchers winners: Thomas Adams, Blue Springs Debra Halfaker, Bourbon Nathan Young, Marshfield Zoran Jovic, St. Louis (63129) $20,000 Scratchers winners: Joni Harris, Branson Sasha Lewis, Brookline Lequeint June, Cape Girardeau Douglas King, Sedalia Rhoda Phillips, St. Louis (63130) Dalila Ventura, St. Louis (63139) Raymond Wenzelburger, St. Louis (63129) Luis Lara, Tulsa, Okla. $10,000 Scratchers winners: Richard Anderson, Ash Grove Bennett Kent Beck, Cassville Denise Zimny, Hartsburg Kay Johnson, Joplin Laniece Harvey, Kansas City (64132) Orlando Peywa, Los Lunas, N.M. Stephen Taylor, Sedalia Dora Dischner, Springfield Joel Coffey, St. Charles Anthony Green, St. Louis (63136) $7,777 Scratchers winner: Marion Hutchins, Carthage Terry Denney, Shell Knob Brandi Cline, Springfield $5,000 Scratchers winners: Steven Ilg, Arnold Christine Sigwerth, Ballwin Joshua Delaloye, Bonne Terre Ashley Patrick, Camdenton Mamie Anderson, Carthage Robin Frink, Carthage Hobert Conatser, Centerview Shishay Atsbeha, Columbia Christa Denson, Corning, Ark. Roger Hirshey, Diamond Cory Heffron, Edwardsville, Ill. Stephen Thacker, Eminence Nicholas Dewald, Florissant Matthew Lamar, Fort Leonard Wood Donna Lindsey, Fredericktown John Handy, Grandview Kimberly Young, Hannibal Lori Smith, Holts Summit Ci Sun, Jacksonville, Ill. Craig Green, Jefferson City Terri Pearson, Jefferson City Regina Carnahan, Joplin Tomeka Betts, Kansas City (64127) Evelyn Wheeler, Kansas City, Kan. Jerimiah Wright, Laquey Janet Christensen, Malden Darin Weathermon, Monett Sean King, Nixa Betty Willis, Pacific Charles Street, Piedmont Cherie Beattie, Pleasant Hill Virginia Cannon, Potosi Robert Allred, Richmond Ocie Knapp, Springfield Timothy Knapp, Springfield Kathy Spencer, St. Charles Michael Williams, St. Joseph Ryan Boyero, St. Louis (63103) Tyler Brekken, St. Louis (63139) Shane Green, St. Louis (63114) Nancy Mazzola, St. Louis (63109) Erin Keller, St. Peters Adam Carlino, Van Buren Rebecca Wilson, Verona Ralph Glaze, Webb City Esther Cross, Wever, Iowa $4,000 Scratchers winners: Gary Light, Fenton Shane Newby, Joplin Deborah Hubbard, Kansas City (64130) Kevin Schell, O’Fallon Judy Gregg, Paris Beverly Thomason, Republic Tim Shipp, Salem Veronica Baker, St. Louis (63135) Kevin Bean, Steelville David Lucas, Stockton Frank Belt, Trimble $3,000 Scratchers winner: Donya Watford, St. Louis (63104) $2,500 Scratchers winner: Marilyn Waibel, Branson (two-way split) William Waibel, Branson (two-way split) Jalil Saleh, Florissant Eugene Cunningham, Hazelwood Resha Mansfield, Kansas City (64109) Tracy Curtis, Springfield Alaa Alqazaha, St. Charles Brian Jenkins, St. Clair Samuel Rowland, St. Louis (63116) Jose Cervantes Dominguez, St. Peters Kacey Howard, Wentzville $2,000 Scratchers winners: Kenneth Knupp, Anniston Michael Rone, Ballwin Bryan Davis, Battlefield Loretta Eads, Bellflower Derrick Rice, Columbia Timothy Secrease, Crystal City Mark Pryor, Ellington Brad Dawson, Huntsville Alfred Johnson, Jefferson City Shane Schacht, Joplin Del'shaun Higgins, Kansas City (64129) William Fitzgerald, Salisbury Joshua Johnson, Smithville Olga Cano, Springfield Amanda Richie, St. Charles Raymond Christ, St. Louis (63125) Nhan Nguyen, St. Louis (63116) Man Rai, St. Louis (63111) James Spann, St. Louis (63130) Michael Spinner, St. Louis (63123) Lila Patel, Troy, Ill. Bradley Dorrough, Wappapello Pamela Rettew, Wentzville $1,500 Scratchers winners: Earl Camp, Columbia Jed Shields, Glasgow Robert Van Holt, Humansville Stephanie Baugher, Kirksville Roxanna Cooley, Kirksville Robert Milton Jr., Richmond, Va. $1,009 Scratchers winner: Jerald Dahlberg, Kirksville $1,006 Scratchers winners: Deborah Kelley, Jackson Twyla Woods Buford, Kansas City (64133) Jason Ullrich, Saint Cloud, Fla. Robert Ferguson, Warrenton $1,003 Scratchers winners: Wendy Smith, Kansas City (64157) Marsha Martin, Leavenworth, Kan. Heather Nichols, Sedalia $1,000 Scratchers winners: Katrina Frohock, Advance Daniel Bates, Affton Gwendolyn Baker, Altenburg Dustin Haddock, Anderson Peggy Hudson, Arbela Doris Horton, Argyle, Iowa Tammy Conn, Arnold Jack Gulledge, Arnold Clyde Moore, Arnold Ivanka Soldan, Arnold Fred Tossick, Arnold Virgil Berry, Ashland Adam Martin, Ashland Conda McIntosh, Ashville, Ohio Robert Hayes, Aurora Lydia Youngblood, Aurora Raymond Lewis, Auxvasse Lucille Jenkins, Ava Andrew Nash, Ava April Johnson, Ballwin Omid Kazemi, Ballwin Michelle McBride, Ballwin Rhonda Trillo, Barnard Kimberly Willis, Barnett Tara Shaw, Beaufort Tawana Mason, Belleville, Ill. Robert Robertson, Belleville, Ill. William Johnson, Belton Janet Morgan, Belton Donald Verhaalen, Belton Matthew Clark, Benton Jayson Deloach, Bentonville, Ark. John Goodpasture, Bentonville, Ark. Gary Wilson, Bertrand Mitchell Booher, Bethany Jerome Saville, Bevier Crystal Brinton, Billings Pete Roberts, Bismarck Guy McPherson, Black Jack Gary Hahn, Bland Kevin Merrell, Bland Elva Moore, Bloomfield Ashley Booth, Blue Springs Fred Fensom, Blue Springs Richard Goring, Blue Springs April Morgan, Blue Springs Kelli Nussbaum, Blue Springs John Olson, Blue Springs Andrea Patton, Blue Springs Katrina Rogers, Blue Springs Rebecca Smith, Blue Springs Rhonda Newcomer, Bolivar Adam Pennington, Bolivar Earline Davis, Bonne Terre Rebecca Eaton, Bonne Terre Lachrisha Miller, Bonne Terre Rachel Warncke, Bonne Terre Tammy Evers, Bonnots Mill Nathaniel Prince, Boonville Tracy Treasure, Boonville Kathy Reinhardt, Bowling Green Ian Gleason, Branson Carlos Hernandez, Branson Latoya Burnett, Bridgeton Nam Chau, Bridgeton Rodney Jones, Bridgeton Deborah Smith, Bridgeton Celesta Ostermann, Brookfield Darrell Phelps, Brookland, Ark. Monica Fainter, Brunswick Heather Powell, Bucklin Linda Duncan, Buffalo Kerry Novak, Buffalo Frankie Phillips, Buffalo Troy Brandes, Bunceton Brandon Crosby, Cabool Michael Fonseca, Cabool James Politte, Cadet Penny Tarleton, Calhoun Dale Ratcliff, California Robert Coe, Camdenton James Wolfe, Cape Fair Breanna Beckner, Cape Girardeau Kyresha Davis-Warfield, Cape Girardeau Roy McMillen, Cape Girardeau Paula Starnes, Cape Girardeau Jimmy White Jr., Cape Girardeau Douglas Meddress, Cardwell Jimmie Broyles, Carl Junction Michelle Leggett, Carl Junction Michael Fraley, Carrollton, Ill. Kenneth Mcnamara, Carterville Billy Foster, Cassville Richard Stone, Catawissa Terri Burbach, Cedar Hill Katlyn Frank, Centertown Willie Carpenter, Charleston Henrietta Moore, Charleston Alexis Owens, Charleston Andrew Elston, Chesterfield Mark Imo, Chesterfield Joyce Hing, Chillicothe Melinda Scott, Chillicothe Gino Mangano, Clark John Bearden, Clayton Lauren Dale, Clever Ricky Tackett Sr., Clever Robert Healey, Cole Camp Michael Harris, Collinsville, Ill. Polly Blomenkamp, Columbia Robert Breedlove, Columbia Samuel Calvert, Columbia Anika Edwards, Columbia Chase Ewing, Columbia Alim Gaydarov, Columbia Kyle Jolley, Columbia James Kinsley, Columbia Dragana Kovacevic, Columbia Nikyla Marteen, Columbia Rachel Martin, Columbia Russell Pinnell, Columbia Jordan Smith, Columbia Beverly Steen, Columbia Rhonda Thurman, Columbia Marina Trumbo, Columbia Sandra Morgan, Columbia, Ill. Caleb Prentzler, Concordia Kimberly Cromer, Conway James Luthy Jr., Conway Wesley Walker, Creve Coeur Emily Werner, Crystal City Edgar Beyer, Cuba Steve Koch, Cuba Earl Schmelz, Cuba Larry Stump, Cuba Sheri Doyle, De Soto Janet Juliette, De Soto Earl Mendenhall, De Soto Eric Reese, De Soto James Stricker, De Soto Donald Westmoreland Jr., De Soto Frederick Wittenberg, Deerfield Mary Meisenheimer, Defiance Almir Kamenjas, Delano, Calif. Judith Buckley, Desloge Lacey Ncnail, Desloge Laura Acord, Dexter Reginald Griffin, Dexter Camilla Richard, Dexter Malissa Wolpers, Dexter Ricky McMullen, Dixon Mary Saunchegrow, Dixon Teresita Bailey, Doniphan Lucinda Hall, Doniphan Leon Hinkle, Doniphan Danny Reynolds, Doniphan Martin Bland Jr., Duenweg Frederick Davenport, Dupo, Ill. Lue Wren, East Saint Louis, Ill. Justina Anderson, Eldon Gary Oglesby, Eldon Tyler Salmons, Eldon Phyllis Turner, Eldon Jesse White, Eldon Georgia Sebeniecher, Eldridge Ruanny Jaime, Elgin, Ill. Tammi Kerley, Ellisville Naser Nakhla, Ellisville Nilam Patel, Ellisville Randy Graham, Eugene Becky Guthrie, Eureka Vicki Kastner, Eureka Justin Kish, Eureka Keith Grayson, Excelsior Springs Austin Harris, Excelsior Springs Skylar Schwab, Excelsior Springs Gwen Fender, Fair Grove Janie Gentry, Fair Grove Dustin Nichols, Fairdealing Anna Ritchie, Fairfax Francisco Perez, Fairmont City, Ill. Roland Clark, Farmington Deanna Greenwood, Farmington Alan Steutermann, Farmington Jeanne Whaley, Farmington Karen White, Farmington Clinton Conway, Fayette David Bohannon, Fayetteville, Ark. Brandi Conant, Fenton Joseph Puszkar, Fenton Timothy Sedlak, Fenton Benjamin Downs, Festus Joshua Slape, Flemington Antoine Bailey, Florissant Bridget Balkenbush, Florissant William Brown, Florissant David Bruck, Florissant Edward Crumer, Florissant Quang Dang, Florissant Juannek Davis, Florissant Timothy Duggan, Florissant Roger Edwards, Florissant John Gerst, Florissant Tim Jackson, Florissant William Liebman, Florissant Franklin Madkins, Florissant Mary Morales, Florissant Rhonda Pena, Florissant Tommy Spraggins, Florissant Terri Spring, Florissant Christopher Steimel, Florissant Nichole Stockamp, Florissant James Taylor, Florissant Tiffany Lim, Foristell Gene Blount, Fort Leonard Wood Nadia Estrada, Fort Worth, Texas Steven Morgan, Frankford David Parsons, Fredericktown Alan Rothlisberger, Freeman Terry Bethmann, Fulton Ronnie Everhart, Fulton James Garrett, Fulton Courteney Grimm, Fulton Brenda Hoover, Fulton John Marty, Fulton Katrina Binkley, Gainesville Agnes Simmons, Gainesville Antonio Fiscal Temich, Galena Randy Skaggs, Garden City Kendra Smith, Gardner, Kan. Alan Kluba, Gerald Connie Wheeler, Gerald Daniel Lehman, Gladstone Charles Polson, Glasgow Carlston Edwards, Godfrey, Ill. Earl Stuck, Grain Valley Rocky Ford, Granby Floyd Boyd, Grandview W.L. Clemons, Grandview Timothy Hille, Grandview Dennis Jackson, Grandview Dneisha Jackson, Grandview Lynetta Vineyard, Grandview Amanda Dennis, Gravois Mills Joshua Janowiak, Gravois Mills Patricia Ray, Gravois Mills Michael Snyder, Gravois Mills Yanci Allen, Greenville Kasey Tolle, Greenwood Dustin March, Hallsville Ian Hatton, Hannibal Gabriel Mata, Hannibal Ali Strong, Hannibal Jason Wade, Hannibal Chiani Knight, Harrisonville Brett Lepo, Harrisonville Richard Stotts, Harrisonville Celustia Barringer, Hayti Abdallah Abdaljalil, Hazelwood Stephanie Brooks, Hazelwood Linda Etling, Hazelwood Patrick Fahey, Hazelwood Megan Italian, Hazelwood Valissa Troupe-Rogers, Hazelwood Willie Woods, Hazelwood Korey Dick, Herculaneum Patricia Burt, Hermann Donna Hackmann, Hermann Ronald Miller, Hermann Marsha Creed, Hermitage Michael Taylor, High Ridge Scott Green, Hilham, Tenn. Dwayne McCabe, Hillsboro Shannon Vessell, Hillsboro Sherri Crust, Holden Amythes Fox, Holden Michelle Guinn, Holden Christopher Sturmer, Holden Terry Tock, Holden James Smith, Hollister Caley Mcclary, Holt Jerry Gates, Holts Summit Sherie Jackson, Holts Summit Michael Jackson, Hope Mills, N.C. Mary Hoekstra, House Springs Blake Gran, Huron, Tenn. Julia Dolan, Imperial Jimmy Oakley, Imperial Gary Alexander, Independence James Black, Independence Daniel Crane, Independence Jessica Curran-Ringer, Independence Levi Davis, Independence Janey Dodson, Independence Larry Gilbert, Independence Michael Gushleff, Independence Christopher Hales, Independence Donna Harris, Independence Kairene Herndon, Independence Samuel Leach, Independence James Looker, Independence Marilynn Preston, Independence Brent Rogan, Independence Grace Sanborn, Independence Christina Sharkey, Independence Doug Limbaugh, Jackson David Lynch, Jackson Eric Williams, Jackson Randy Hartgrove, Jacksonville Lakhwinder Singh, Jefferson, Mass. Collin Douglas, Jefferson City Norman Fowler, Jefferson City Miranda Hallum, Jefferson City Ronda Higgins, Jefferson City Jessica Morgan, Jefferson City Connie Pannell, Jefferson City Donna Patrick, Jefferson City Joaquin Ray, Jefferson City Scott Schnieders, Jefferson City Jennifer Timbers, Jefferson City Curtis Whittle, Jefferson City Mark Wiegand, Jefferson City Cedric Dolton, Jonesboro, Ark. David Atkisson, Joplin Kenric Brown, Joplin Cindy Carter, Joplin Gregory Dempsey, Joplin James Gilliland, Joplin Gregory Johnson, Joplin Patrisca Parrish, Joplin A'terriona Adams-Taylor, Kansas City (64151) Esteban Aguilar, Kansas City (64128) Muhamad Almuhana, Kansas City (64155) Alex Anderson, Kansas City (64123) Anthony Battaglia, Kansas City (64123) Bethany Borton, Kansas City (64133) Wanda Bowman, Kansas City (64127) Craig Brady, Kansas City (64131) India Burnett, Kansas City (64110) Carmen Crabbe, Kansas City (64130) Christopher Cummins, Kansas City (64129) Jurhee Daiprai, Kansas City (64114) Donald Doolen, Kansas City (64163) Linda Gomez, Kansas City (64132) Derek Hampton, Kansas City (64124) Gregory Hill, Kansas City (64134) Chonita Hollins, Kansas City (64130) Leo Kallenberger, Kansas City (64110) Joseph Lopez, Kansas City (64117) James Maleth, Kansas City (64124) Michael Miller, Kansas City (64116) Tammy Montoya, Kansas City (64117) Chad Myers, Kansas City (64119) Henry Rode, Kansas City (64152) Cynthia Rodriguez, Kansas City (64123) Kelly Sapp, Kansas City (64139) Urban Schaefer, Kansas City (64129) Albert Sciara, Kansas City (64118) Thomas Sciortino, Kansas City (64155) Stephen Swayne, Kansas City (64136) David Taylor, Kansas City (64117) Cyrus Wanja, Kansas City (64119) Teteyane Washington, Kansas City (64109) Wendy Whray, Kansas City (64117) Corey Youngclaus, Kansas City (64131) Cheryl Zeno, Kansas City (64134) Nancy Heintzelman, Kansas City, Kan. Erick Mejia, Kansas City, Kan. Brian Orozco, Kansas City, Kan. Erodney Perry, Kansas City, Kan. Ywan Sayles, Kansas City, Kan. Will Buelow, Kearney John Ferguson, Kearney Arihant Jain, Kearney James Laffler, Kearney Aaron Senzee, Kearney Lauren Pobst, Kelso Tiffany Jones, Kennett Robert Potts, Kidder Robby Dewater, Kirbyville Evelyn James, Kirksville Brian Lile, Kirksville Russell Freeman, Kirkwood Eddie Williams, Knob Noster John Matich, Laddonia Stacey Frye, Lake Ozark Deborah Rose, Lake Ozark John Koch III, Lake Saint Louis Felix Rego, Lake Saint Louis Michael Saena, Lake Saint Louis Rachel Sneed, Lake Saint Louis Rodney Schmoranz, Lamar Christopher Mitchell, Laquey Terry Ingerson II, Lathrop Julie Williams, Lathrop Cynthia Cline, Lawson Oscar Withrow, Leadwood John Hollaway Jr., League City, Texas Roger Ransom, Leasburg Maggie Hanks, Lebanon Robert Akert, Lee’s Summit Sarah Bahtishi, Lee’s Summit Guy Banner, Lee’s Summit Braden Blake, Lee’s Summit Carolyn Brown, Lee’s Summit Maria Cruz Mercedes, Lee’s Summit Lance Fockler, Lee’s Summit Mitch Ford, Lee’s Summit Joel Larsen, Lee’s Summit Patrice McGee, Lee’s Summit Derrick Morrow, Lee’s Summit Michael Noland, Lee’s Summit Sharon Williamson, Lee’s Summit Michael Erb, Leslie Thom Easley, Liberty Sandra Pruett, Linn Creek Roy Anderson, Longview, Texas Aaron Muntz, Lucerne Mark Bowden, Macks Creek Larry May, Macon Karen Mcwilliams, Macon Dorothy Smith, Macon Clarence Bennett, Malden Audrey Cato, Malden Raymond Qualls, Mammoth Spring, Ark. Tina Lewis, Marceline Robert Jenkins, Marionville Cody Haneline, Marmaduke, Ark. Tiffany Cloud, Marshall Dolen Hopkins, Marshfield Jill Schermer, Maryland Heights Andrew Fay, Maryville Johnny Price, Maryville Kathleen Nickle, Maryville, Ill. Joseph Closser, Memphis Janice Lewis, Memphis, Tenn. Dale Beasley, Mexico Michelle Bowden, Mexico Kandase Johnston, Mexico Rachael Smith, Mill Spring Michael Gibson, Moberly Larry Silvey, Moberly Cinda Martin, Mokane Laura Tullock, Mokane Gertrude Gaydou, Monett Jeff Graupman, Monroe City Terrence Harvey, Monroe City Duane Baughman, Mora Dana Niederer, Moscow Mills Royline Richter, Moscow Mills Anthony George, Mound City Troy Kantz, Mount Juliet, Tenn. Charles Beerbower, Mount Vernon Christopher Hoffmeister, Naperville, Ill. Deborah Roth, Napoleon Angela Lewis, Neosho Christine Armstrong, Nevada Sharon Hauf, Nevada Michael Decanter, New Albany, Miss. Robbie Brown, New Bloomfield Leo Beckmann, New Haven Dorothy Luecke, New Haven Patricia Maltbia, New Madrid Kenneth Leigh, Nixa Jimmy Settles, Nixa Amanda Woods, Nixa Deborah Brooks, O’Fallon Chrystal Haub, O’Fallon Monir Jarabaa, O’Fallon Khalil Manassra, O’Fallon Donald Millfelt Sr, O’Fallon Amy Minkel, O’Fallon Vincent Nevois, O’Fallon Michael Noecker, O’Fallon James Patrick, O’Fallon Christopher Picquet, O’Fallon Jeannie Raymer, O’Fallon Danny Reid, O’Fallon Peter Ryf, O’Fallon Gina Savisky, O’Fallon Jamie Schneider, O’Fallon Tracey Shaw, O’Fallon Christine Tabora, O’Fallon Micah Zavattieri, O’Fallon Daniel Smith, Oak Grove Nicholas Hulick, Oakdale, La. Jason Weygandt, Odessa Eric Cassinger, Old Monroe Bryon Glasper, Oran James Reed, Oronogo Randall Davis, Orrick Thomas Houdek, Osage Beach Janice Burris, Otterville Dixie Edwards, Otterville Jamie Anderson, Overland Fahim Sheikh, Overland Park, Kan. Phillip Wade, Overland Park, Kan. Georgia Farris, Owensville Jeffery Pierce, Owensville Michael Brady, Ozark Rita Daniels, Ozark Timothy Goss, Ozark Velda Harriss, Ozark Teri Jones, Ozark Brandon Morse, Ozark Wilburn Stutesmun, Ozark Robert Curtis, Pacific Nicholas Smith, Palmyra Donald Box, Paragould, Ark. David Lester Jr., Park Hills Heidi Jordan, Parkville Patricia Ames, Peculiar Ronald Wright, Peculiar Belinda Tribbett, Pekin, Ill. Connie Beckerman, Perryville Chris Eckhoff, Pevely Carol Hanibal, Phenix City, Ala. Scott Speer, Piggott, Ark. Minnie Berringer, Pittsburg Sheila Kelley-Brenner, Platte City Michael Bowman, Pleasant Hill Harold Bunch, Pleasant Hill Jennifer Heady, Pleasant Valley Lisa Shelton, Pleasant Valley Brad Vincent, Pleasant Valley Jessica Sexton, Pollard, Ark. Mark Clayborne, Poplar Bluff Sandy Deering, Poplar Bluff Ruth Gutterman, Poplar Bluff Laura Hodge, Poplar Bluff Mary Still, Poplar Bluff Ronald Townsend, Poplar Bluff Darryl Hayes, Portageville Stacy Young, Portageville Toby Goldacker, Potosi Christopher Storms, Prairie Village, Kan. William Feeney, Purdy Tina Woerman, Quincy, Ill. Leslie Waddell, Qulin Rocky Gilbert, Raymondville Kurt Roberts, Raymore Gaila McGee, Raytown Jeffrey Wolfe, Raytown Donald Robinson, Reddick, Fla. Gordon L Cockrell, Republic Sharon Irwin, Republic Andrew Turner, Republic Margaret Williams, Rich Hill Kimberli Wilson, Richmond Ida Hill, Richmond Heights Mark Bottcher, Ridgeway Bryant Seymore, Riverdale, Ga. Scott Baines, Rogersville Susan M Fairchild, Rogersville Cecil Katunar, Rolla Gwendolyn Parker, Rolla Joseph Proctor, Rolla Diana Cooper, Russellville Melissa Howell, Russellville Trendia Twehus, Saint Elizabeth Diane Dennis, Salem Willard Hurt, Salisbury Cristina Abrigo, San Benito, Texas Kinzie Daniels, Sarcoxie Bill Garner, Sarcoxie Donna Henry, Sarcoxie Victoria Fowler, Savannah Charles Deal, Scott City Brittany Schrum, Scott City Juan Costilla, Sedalia Dallas Duncan, Sedalia Natasha Hicks, Sedalia Robert Kinner, Sedalia Tom Otten, Sedalia Robert Taylor, Sedalia Stephen Taylor, Sedalia Lillian Kennedy, Senath Jerry Sparlin Jr., Seneca Mary Brink Molloy, Seymour Bryan Deal, Shawnee, Kan Karen Love, Shawnee, Kan. Robert Dopson, Shelbyville Terry Denney, Shell Knob Rory Williams, Sherman, Texas Karen Blanchard, Shiloh, Ill. Tammy Gross, Sikeston Dianuh Hill, Sikeston Thomas Weaver, Siloam Springs, Ark. Harold Mutrux, Silva John Mullen, Silver Spring, Md. Lester Caton, Smithton Jeannette Figueroa, Smithton Carolyn Forsyth, Smithville Chuck Kissick, Smithville Deolinda Del Carmen Araoz, Springfield Manuel De Jesus Arita, Springfield Fujayez Azim, Springfield James Blair, Springfield Roger Childress, Springfield Lester Compton, Springfield Michael Curtman, Springfield Tiffany Dill, Springfield Jorge Garcia, Springfield Scott Harris, Springfield Ervin Hawes, Springfield Tommy L Johnson, Springfield Cooper Ledford, Springfield Christopher Miller, Springfield Patricia Scott, Springfield Chris Sharp, Springfield Edward Smith, Springfield Scott Smith, Springfield Katlyn Snow, Springfield John Spitz, Springfield Jeffrey Thielen, Springfield Norma Tummons, Springfield Sherri Webb, Springfield Alexander King, St. Ann Alan Haberkorn, St. Charles Diane Jennings, St. Charles Dennis Keener, St. Charles Holly Kissel, St. Charles Lawrence Lukens, St. Charles Jeff Merry, St. Charles Sunny Patel, St. Charles Harambee Porter, St. Charles Judy Schafer, St. Charles Joe Shipley, St. Charles Michelle Speraneo, St. Charles Bryan Yenigues, St. Charles Michael McWhorter, St. James Robyn Place, St. James James Babcock, St. Joseph Edward Braman III, St. Joseph David Burnstein, St. Joseph Robert Cummings, St. Joseph Randall Huston, St. Joseph Mung Lia, St. Joseph Danielle Mclaughlin, St. Joseph Benjamin Solonycze, St. Joseph Mohammed Swati, St. Joseph Judy Trump, St. Joseph Betty Anderson, St. Louis (63103) Dimitrios Aslan, St. Louis (63129) Anthony Ayers, St. Louis (63116) Lisa Blaha, St. Louis (63146) Morgan Blount, St. Louis (63129) Ibro Bosnjak, St. Louis (63129) Emily Bova, St. Louis (63125) Melissa Boyd, St. Louis (63123) Barbara Brennan, St. Louis (63129) Kenneth Campbell, St. Louis (63103 6310) Randy Carthans, St. Louis (63137) Cheryl Chandler, St. Louis (63137) Lawrence Clardy, St. Louis (63114) Valerie Cole Mitchell, St. Louis (63115) Janese Collins, St. Louis (63104) Keyona Commander, St. Louis (63134) Thelma Cotton, St. Louis (63136) Michael Cox, St. Louis (63129) Arnad Dakic, St. Louis (63123) Dian Davitt, St. Louis (63104) Eric Edelmann, St. Louis (63129) Mark Felts, St. Louis (63123) Tammy Fierro, St. Louis (63114 6311) Lance Flynn, St. Louis (63134) Jaclyn Gomez, St. Louis (63114) John Graves, St. Louis (63116) Shane Green, St. Louis (63114) Quan Ha, St. Louis (63125) Thomas Hartog, St. Louis (63123) Charles Hawkins, St. Louis (63116) Andre Henderson, St. Louis (63115) Jerel Higgins, St. Louis (63116) Lauraia Hill, St. Louis (63113) Harun Hussein, St. Louis (63116) Donald Imhof, St. Louis (63126) Jeffery Irving, St. Louis (63121) Cijo Joseph, St. Louis (63129) Abebe Kajela, St. Louis (63119) Sharron Kelly, St. Louis (63146) Eugene Kimbrough, St. Louis (63136) Robert Kuelker, St. Louis (63123) Awro Kula, St. Louis (63118) Sharon Lairy, St. Louis (63136) Thomas Larkin, St. Louis (63125) Roland Lettner, St. Louis (63109) Edgar Lewis, St. Louis (63130) Cindy Linton, St. Louis (63129) Traven Linzie, St. Louis (63136) Ruslan Lomanov, St. Louis (63125) Susan Lopez, St. Louis (63126) Mary Ann Lysell, St. Louis (63128) Charles Maclin, St. Louis (63121) Kathy Matthes, St. Louis (63129) Steven McAchran, St. Louis (63114) Nora McCabe, St. Louis (63104) Michael McGuire, St. Louis (63119) Marquita McIntyre, St. Louis (63113) Charles Meyers, St. Louis (63128) Richard Minda, St. Louis (63129) Debra Montalbano, St. Louis (63114) Louis Monti, St. Louis (63126) Walter Mueller, St. Louis (63155) Dorothy Murphy, St. Louis (63136) Hisham Mutan, St. Louis (63120) Zulija Mutapcic, St. Louis (63116) Michael Nelson, St. Louis (63138) Patrick Null, St. Louis (63125) Vincent Ohlman, St. Louis (63122) Thomas Oneill, St. Louis (63143) Safet Ovcina, St. Louis (63128) Matthew Page, St. Louis (63123) Jerry Raymer, St. Louis (63177) Jacqueline Reams, St. Louis (63113) Andrew Reiter, St. Louis (63146) James Richardson, St. Louis (63134) Donald Rizzo, St. Louis (63128) Rebecca Romero, St. Louis (63114) Anthony Sanders, St. Louis (63125) Lela Sandretto, St. Louis (63116) Mukhiddin Sardaliyev, St. Louis (63125) Daniel Schomaker, St. Louis (63109) Sarah Smith, St. Louis (63111) Kathleen Souders, St. Louis (63129) Lakiesha Stovall, St. Louis (63136) Ryan Syberg, St. Louis (63129) Latoia Taylor, St. Louis (63137) Charles Tidwell, St. Louis (63123) Danielle Tillis, St. Louis (63121) Luom Tran, St. Louis (63146) June Virgil, St. Louis (63116) Ricky Weeden III, St. Louis (63138) Sarita Williams, St. Louis (63116) Brenda Woods, St. Louis (63113) Tamie Bouck, St. Peters Daniel Declue, St. Peters Lorraine Flanagan, St. Peters Cathleen Lenihan, St. Peters Mitchell Mattingly, St. Peters Derrick Rockett, St. Peters John Vaccaro, St. Peters Tim Vojak, St. Peters Bryan Berentz, St. Robert Jessica L Martin, St. Robert Michael Sampson, St. Robert Michele Cox, Ste. Genevieve Sandra Uding, Ste. Genevieve Katherine Wallis, Ste. Genevieve Wesley Wolk, Ste. Genevieve Colleen Stitt, Stilwell, Kan. Carla Daniel, Stoutland Caitlin Goodin, Strafford Michael Sampson, Sturgis, Ky. Kevin Hess, Sullivan Evelyn Theilen, Sullivan Steven Love, Sweet Springs Renny Pigue, Theodosia Hector Zuniga, Trumann, Ark. Jonathan Taylor, Trussville, Ala. Mary Brenner, Union Paul Guenther, Union Billie Jo Schroeder, Union Edward Shaw III, Union John Diaz, Uvalde, Texas Charline Bagley, Vandalia James McMorris, Vandalia Joey Brown, Verona Johnny Campbell, Versailles Charles Massingill, Versailles Brian Beair, Villa Ridge Tiffany Lansford, Villa Ridge Larry Walden, Villa Ridge Jennifer Gilkey, Walnut Grove Melanie Bancroft, Wappapello William Douglas, Wappapello Steven Shattuck, Warrensburg Robert Turner, Warrensburg Stacey Turner, Warrensburg Jeffrey Minicky, Warrenton James Runk, Warrenton Karen Sharp, Warsaw Shad McCarty, Washington Carretta Potter, Washington Louise Shrader, Washington Sheila Harbin, Watson Rhonda Williams, Waxahachie, Texas Najat Schenkenfelder, Waynesville William Daniel Slawson Jr., Waynesville Glen Nadler, Wellington Lucas Aames, Wentzville Allan Hauser, Wentzville Donald Kettelkamp, Wentzville Frederick Loftis, Wentzville Jason Ruebel, Wentzville Douglas Seifert, Wentzville Jeff Ware, Wentzville James Eggert, West Plains James Jones, West Plains Joseph Rees, West Plains Mary Huhn, Westphalia Joseph Swartz, Wheatland Jennine Brown, Wildwood Michelle Wines, Wildwood Angel Bradley, Willard Donald Keele, Williamsville John Coker, Willow Springs Brendan Gregg, Winchester Velma Jackson, Winfield Iris Mozier, Winfield Ronald Robertson, Winfield Penny Fiedler, Wood River, Ill. Timothy Yates, Wood River, Ill. Frank Brandt, Wright City Tina Rodriguez, Wright City Betty Marquitz, Yukon