L’associé de Marine Le Pen: Macron à l’aide de son activité sur la scène internationale dissimule ses échecs en France

PARIS, FRANCE, November 9, 2020 / EINPresswire.com / -- “L’Azerbaïdjan est un partenaire nécessaire et doit le rester. C’est un pays d’avenir, un acteur majeur d’une zone appelée à devenir de plus en plus stratégique, et notre relation est mutuellement bénéfique. Nous ne désirons pas nous couper de l’Azerbaïdjan…», a déclaré l’associé de Marine Le Pen – députée européen et membre du parti Rassemblement National, Nicolas Bay dans une interview exclusive accordée à Caucase De France “La France tient à sa relation avec l’Azerbaïdjan... Il est certain que les Français, dans leur grande majorité, ont de l’amitié pour les Arméniens et sont exaspérés par l’attitude belliqueuse de la Turquie. Si nos compatriotes d’origine arménienne ou les Arméniens vivant en France, qui forment une communauté particulièrement bien assimilée et respectée ici, continuaient de subir des agressions, il faudrait réagir avec sévérité et exemplarité. L’importation sur notre sol de conflits qui ne sont pas les nôtres n’est pas tant liée aux positions défendues par le gouvernement français que la conséquence de l’immigration de masse, incontrôlée depuis longtemps, qui ne permet plus l’assimilation. Il est normal que les Français d’origine immigrée gardent une certaine affinité pour leur pays ou leur culture d’origine ; le problème est que beaucoup d’entre eux, aujourd’hui, se revendiquent plus souvent de ces pays que de la France" , affirme Nicolas Bay.Selon lui, “ Emmanuel Macron a tendance à s’agiter sur la scène internationale pour dissimuler ses échecs en France… La France doit avant tout se libérer de la double tutelle de Washington et de Bruxelles, sous laquelle nos dirigeants successifs nous ont placés, afin de faire entendre sa voix qui a toujours été singulière dans le concert des nations”.