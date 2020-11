Marc de Cacqueray-Valmenier

Citoyens français - néonazis et terroristes, combattent dans le Caucase

PARIS, FRANCE, November 6, 2020 / EINPresswire.com / -- Le parquet général d’Azerbaïdjan a ouvert une procédure pénale contre le chef du groupe Zouave Paris, le citoyen français Marc de Cacqueray-Valmenier, qui a pris part aux hostilités contre l’armée azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh, a fait savoir le site Web caucasefrance.com Les forces de l’ordre ont mené une enquête sur la base de documents liés à des actes criminels commis sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan par Marc de Cacqueray-Valmenier, un citoyen français qui se qualifie de “fasciste” sur les réseaux sociaux et utilise les symboles du groupe terroriste nazi SS, qui est le chef du groupe extrémiste français Zouaves Paris (ZVP), qui est le principal instigateur de la violence à Paris, et d’autres personnes, ainsi que sur la base de documents trouvés dans les médias et sur les pages des réseaux sociaux.Au cours de l’enquête, il a été établi que les membres susmentionnés de la communauté criminelle, arrivés en Arménie en octobre 2020 avec le soutien de ses structures étatiques respectives, ayant entamé une relation criminelle avec des personnes dans les territoires occupés de la République d’Azerbaïdjan, unis avec eux dans un groupe criminel, ont illégalement traversé la frontière internationalement reconnue de la République d’Azerbaïdjan sans papiers nécessaires et à l’extérieur des points de contrôle, c’est-à-dire qu’ils sont entrés sur le territoire de la ville de Khankendi et d’autres territoires occupés à travers l’Arménie et ont été utilisés par le régime politico-militaire de l’Arménie comme mercenaires contre la population civile et comme participants à des opérations antiterroristes des forces armées de la République d’Azerbaïdjan.L’enquête a également révélé que des membres de la communauté criminelle susmentionnée avaient participé à des activités terroristes dirigées contre les citoyens de la République d’Azerbaïdjan, ils ont commis de nombreux crimes contre des civils utilisant des munitions et du matériel militaire, des explosions, des incendies et d’autres actions commises avec une cruauté particulière ou des méthodes socialement dangereuses constituant un danger pour la société, ainsi qu’avec l’intention d’inciter à la haine nationale.Ce n'est pas la première cas de participation de citoyens français au passé très déplaisant dans la guerre du Karabakh du côté de l'Arménie. Comme caucasefrance.com l'a précédemment signalé , l’affaire pénale a été ouverte contre le citoyen français Gilbert Minassіan, un membre de l’organisation terroriste « ASALA » et un groupe de 15 personnes qu’il dirige pour des actes criminels commis sur le territoire de l’Azerbaïdjan.Selon le rapport, le Parquet Général d’Azerbaïdjan a mené une enquête sur la base de nombreuses informations diffusées dans les médias locaux et étrangers concernant des actes criminels commis sur le territoire azerbaïdjanais, par un membre de l’organisation terroriste « ASALA», un citoyen français Gilbert Minassian, qui a été condamné à plusieurs reprises pour activités terroristes, et un groupe de 15 personnes ayant une expérience militaire.L’enquête a démontré de graves soupçons selon lesquels Minassian et le groupe de 15 personnes qu’il dirigeait, ayant une relation criminelle avec d’autres personnes en Arménie et dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan, se sont réunis dans une communauté criminelle, sont entrés illégalement à travers le territoire arménien à Khankendi et d’autres localités occupées, afin de soutenir le régime illégal, de soi-disante « République du Haut-Karabakh » et ont été utilisés comme mercenaires dans le conflit militaire aux côtés du régime politico-militaire de l’Arménie dans la guerre d’agression visant à occuper les territoires de l’Azerbaïdjan, ainsi que contre les civils de l’Azerbaïdjan et les forces armées menant des opérations antiterroristes.