工具制造商KTC与Xerafy-Onvisio签署合作协议 —— 使用RFID实施工具运维工作管理

CHINA, November 5, 2020 /EINPresswire.com/ -- 京都机械工具有限公司（KTC）（总部：京都府久世郡久御山町：田中滋/证券代码5966，以下简称“ KTC”）已于2020年9月与领先的工业RFID标签制造商Xerafy Singapore Pte Ltd.（总部：新加坡，首席执行官：Alfred Wong ，以下简称“ Xerafy”）签署了战略合作伙伴协议。

该合作关系是KTC积累的专业知识（是日本最受信任的工具制造商）与Xerafy的专利IoT技术之间协同作用的结晶。Xerafy受专利保护的RFID标签与各种资产相关联，以创建数字身份。专用硬件（例如智能工具箱和工具柜）也已实现数字化，以促进工作流程的可视化/优化/效率，基于数据的决策制定和法规遵从性文档。这样可以防止FOD（异物碎片），大大减少库存时间，实时数据采集和分析以及许多其他好处。

KTC一直致力于优化作业工具并实现智能化，例如使用配备IoT技术的测量设备对工作数据进行准确，高效的记录，管理和分析支持。通过与Xerafy的这一新的战略合作伙伴关系，KTC将推行Xerafy专为航空，汽车，铁路，建筑，发电厂，石油和天然气，制造业和其他行业而创立的ONVISIO品牌MRO解决方案。

随着维护操作从传统的预防性维护演变为以数据为驱动的预测性维护，对确保工作安全与效率以及数字文档合规性的需求日益增长。基于此，KTC在工具上配备了RFID标签，并与专用的读写器和软件配合使用，将单个信息数字化，以防止丢失和找寻，实时管理工作状态以及检查工作历史记录等，使创建能够满足各种需求的管理系统成为可能。这样，使用RFID技术的全数字化将极大地促进法规合规系统的增强，例如工作流程，工作结果，管理系统公司要求的实时数据收集和分析以及基于数据的决策。

Xerafy由一群RFID专家于2010年成立，专门研发工业RFID标签，例如米粒大小的工具金属标签，嵌入式标签，首款无天线标签和高温标签。 Xerafy的产品广泛用于航空，发电，制造和铁路等各种行业，在这些行业中，FOD可能会导致严重事故。Xerafy将ONVISIO设计为解决方案，以应对MRO的独特运营挑战，并为这些行业实现数字化转型。

凭借其行业专长，KTC将为制造创新带来市场突破。着眼于新一代工作流程管理的进步，KTC将提供Onvisio MRO解决方案，该解决方案由世界一流的软件，智能工具和支持IoT的智能设备组成。

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