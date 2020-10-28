لوتاه لتطوير العقارات تطلق "إيوان ريتيل"، أحدث وجهة للبيع بالتجزئة في مجمع دبي للاستثمار
DUBAI, UAE, October 28, 2020 /EINPresswire.com/ -- • إيوان ريتيل الذي تبلغ مساحته 1400 متر مربع سيضم محال تجارية ومطاعم متنوعة
• تتعهد شركة لوتاه لتطوير العقارات أن هذه الوجهة ستعزز أسلوب الحياة المريح الذي تتمتع به "إيوان ريزيدنسز" ومجمع دبي للاستثمار
• من المتوقع استكمال هذا المشروع وافتتاحه في الربع الأول من 2021
أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات، وهي إحدى أبرز مطوري العقارات في المنطقة، اليوم عن إطلاق "إيوان ريتيل"، وهو أحدث وجهة للبيع بالتجزئة في "إيوان أڤينيو" بمجمع دبي للاستثمار.
حضر مراسم الإطلاق كبار مسؤولي شركة لوتاه لتطوير العقارات، بما في ذلك صالح عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة، وراسل أووين مدير عمليات الشركة، وعدد من الشركاء وأصحاب العلاقة الرئيسيين. ومن المقرر افتتاح المشروع في الربع الأول من عام 2021.
وبعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في مختلف قطاعات دولة الإمارات نظراً لنجاحها في التصدي لتداعيات أزمة كورونا، باشر المقيمون السعي وراء احتياجاتهم اليومية وأخذوا يذهبون إلى المحال التجارية والمطاعم مراعين الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.
وقد أعرب عدد من المقيمين عن ثقتهم بنجاح اللقاح الذي تعمل حكومة دولة الإمارات على تطويره. ونظرا لهذه الثقة الكبيرة بدولة الإمارات وحكومتها، حرصت شركة لوتاه لتطوير العقارات على إطلاق هذا المشروع من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين، حيث يضم هذا المشروع محال تجارية، وصالة لياقة بدنية، وخيارات متنوعة من المطاعم التي تقدم مأكولات عربية وآسيوية وعالمية تناسب جميع الأذواق. ونظرا لموقعه الاستراتيجي، سيتمكن جميع المقيمين في مجمع دبي للاستثمار من الوصول إلى المركز بسهولة.
وبهذا الصدد، قال صالح عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: "لقد اخترنا مجمع دبي للاستثمار موقعاً لمشروعنا الجديد نظرًا للفرص الواسعة وأسلوب الحياة عالي الجودة الذي يوفره للمقيمين والمستثمرين. ونحن نتعهد بأن يلبي هذا المشروع احتياجات وتطلعات المقيمين الذين يسعون إلى الارتقاء لأسلوب حياة حديث. كما أننا متحمسون بشأن هذا المشروع ونحن على ثقة من أنه سيعكس التزامنا بتقديم عقاراتنا مميزة توفر مختلف وسائل الترفيه والراحة للمستأجرين."
وأضاف: "تساهم هذه الوجهة الجديدة في الحفاظ على سلامة المقيمين ذلك أن لم يعودوا بحاجة لقطع مسافات طويلة للذهاب إلى مراكز بعيدة للتسوق وشراء حاجاتهم اليومية. وفي حين أن المركز يقع على بعد خطوات من منازل "إيوان ريزيدينسز"، يمكن للمقيمين التسوق وتناول مأكولاتهم المفضلة ودفع الفواتير وتلبية مختلف احتياجاتهم من خلال المرافق والمحال المتوفرة في المركز.
من جانبه، قال راسل أوين، مدير العمليات في شركة لوتاه لتطوير العقارات: "يضمن هذا المشروع الجديد تلبية احتياجات المقيمين في "إيوان ريزيدينسز" وجميع الأحياء السكنية الأخرى في مجمع دبي للاستثمار. ونظراً لأن هذه المنطقة تشهد طلباً متزايداً على محال البيع التجزئة، تؤكد شركة لوتاه لتطوير العقارات التزامها بتقديم أقصى وسائل الراحة للمقيمين في عقاراتها من خلال إطلاق هذه الوجهة الفريدة."
يجدر بالذكر أن مجمع دبي للاستثمار الذي تبلغ مساحته 2300 هكتارًا يعد مركزًا حيويًا لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والبناء والضيافة والمدارس والفنادق والمستشفيات ومحال البيع بالتجزئة. كما أن وجوده بالقرب من مدينة دبي للإنتاج، مطار مكتوم الدولي، والمنطقة الحرة بجبل علي، يمثل فرصة كبيرة تحفز رواد الأعمال
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