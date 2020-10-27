الإمارات وأوزبكستان تعززان التعاون الاقتصادي وفرص ائتمان الصادرات المشتركة
DUBAI, UAE, October 27, 2020 /EINPresswire.com/ -- اتفقت وكالتا ائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان على دعم وتعزيز التحالف التجاري والاقتصادي بين البلدين من خلال بحث وتعزيز الفرص المشتركة في مجال تصدير السلع والخدمات.
Massimo Falcioni (3rd from left), CEO of ECI along with ECI team, and Rustam Khalikov (On screen, 3rd from left), First Deputy Director General on Pre-Export and Export Insurance of UZBEKINVEST along with UZBEKINVEST team, during the MoU signing
يأتي ذلك في أعقاب إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان الشهر الماضي عن توسيع شراكتهما لتشمل حاضنات الاقتصاد والتصنيع والأعمال من خلال تنفيذ 147 مبادرة طورتها حكومة دولة الإمارات في أوزبكستان.
وستفتح مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية (UZBEKINVEST)، وكالة ائتمان الصادرات في أوزبكستان، آفاقًا لمشاريع استراتيجية مشتركة بين وكالتي ائتمان الصادرات، بالإضافة إلى مجالات أخرى للتعاون مثل المساعدة الفنية والتدريب وتعزيز القدرات.
وقع مذكرة التفاهم كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ورستم عظيموڤ، المدير العام لشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين دولة الإمارات وأوزبكستان، وتوفير منصة لاستكشاف فرص عمل جديدة وتطوير علاقات تعاون جديدة في دولة الإمارات. ومع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من منتجات ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمار، فإن الشركات المصدرة العاملة في كلا البلدين ستستفيد بشكل كبير من هذه الشراكة.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، استكشاف الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لتصدير البضائع والاستثمارات والخدمات لمساعدة ودعم المصدرين المؤمن عليهم؛ دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ تبادل أفضل الممارسات؛ تنظيم فعاليات مشتركة؛ وتخصيص حلول مبتكرة في مجال حماية الصادرات، بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى.
وتعليقا على أهمية هذا التحالف الاستراتيجي، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تساهم الموارد المتنوعة في أوزبكستان والتطويرات المستمرة في أسواقها في الازدهار والنمو الاقتصادي للبلاد. ولطالما كان هناك علاقات تجارية متينة بين أوزبكستان ودولة الإمارات على مر السنين، وهذا التحالف يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين. ونحن سعيدون بهذه الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة للتعاون المشترك وتبادل حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل التي ستدعم مجتمع الأعمال والتصدير في دولة الإمارات العربية المتحدة."
من جانبه، قال رستم عظيموڤ، المدير العام لشركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، حيث يشير ذلك إلى مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التعاون الثنائي الناجح بين قيادتيهما. لطالما حرصت أوزبكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز تبادل المعارف والخبرات في مختلف المجالات من خلال المشاريع المشتركة التي تم إنجازها في العام الماضي. وهذا التحالف الجديد يمثل نموذجًا عالميًا للتحالفات التي ستفيد الأفراد والشركات على المدى الطويل."
ووفقًا لتقرير العلاقات التجارية الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان والصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، فقد بلغ حجم الصادرات غير النفطية والمنتجات المعاد تصديرها بين البلدين في عام 2019 أكثر من 234.9 مليون درهم إماراتي لدولة الإمارات وما يزيد عن 962 مليون درهم إماراتي لأوزبكستان.
Vince Ang
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