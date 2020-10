CANDIDE BERLIN VERSCHICKET DIESE FEIERTAGE BESONDERE BOTSCHAFTEN IN EINEM BESONDEREN SCHOKOLADEN NIKOLAUS

Mach diese Feiertage persönlich Der Candide Nikolaus Candide Schokoladen

In Candides hochwertigem, handgemachten Schokoladen-Nikolaus kann sich jetzt eine persönliche, handgeschriebene Botschaft verstecken

Ich liebe die Schokoladenherstellung, weil man damit etwas ausdrücken und experimentieren und Menschen glücklich machen kann” — Daniel Budde

BERLIN, BERLIN, GERMANY, October 27, 2020 / EINPresswire.com / -- Berlin (22.10.2020)Candide Berlin geben heute einen ganz besonderen Nikolaus aus Schokolade heraus, mit dem man seinen Lieben zu Weihnachten eine persönliche, handgeschriebene Nachricht senden kann. Die Botschaft ist Liebe und Candide möchten Familien und Freunde in dieser schwierigen Zeit einander auf eine ganz besondere Weise näherbringen. Dazu bieten Candide ab sofort bis zum 15. November die Möglichkeit, in ihrem Online-Shop eine persönliche, von Herzen kommende Botschaft zu gestalten, die der Chocolatier für seien Kunden in einem leckeren Schokoladen-Nikolaus versteckt. Vorbestellen kann man den Nikolaus unter https://candide.berlin/nikolaus Schokolade macht glücklich und mit einer persönlichen Botschaft der Liebe noch glücklicher. Candide will Familie und Freunde an diesem Weihnachtsfest mit einem besonderen Moment überraschen – Eine von Hand geschriebe Botschaft in einem Nikolaus aus 150 g feinster Schokolade. "Die von unseren Kunden geliebten müssen dann nur noch mit Genuß zubeißen, um die persönliche Botschaft im Inneren zu enthüllen" sagt Daniel Budde.Der Schokoladen-Nikolaus besteht nur aus ausgewählten und hochwertigen Zutaten und wird von Daniel Budde, einem Meister der Patisserie hergestellt. "Ich liebe die Schokoladenherstellung, weil man damit etwas ausdrücken und experimentieren und Menschen glücklich machen kann". So schafft Daniel mit seiner Liebe zum Detail und seiner Konzentration auf den Geschmack die außergewöhnliche Qualität, die das Markenzeichen aller Produkte von Candide ist. "Wir wollen das echte Erlebnis von Schokolade teilen", sagt Christopher O'Connor, Mitbegründer von Candide Berlin. Die für die Herstellung verwendeten Zutaten werden von Unternehmen gekauft, die faire Löhne an lokale Produzenten zahlen, soziale Projekte unterstützen und Bäume pflanzen. O'Connor glaubt, dass wir Schokolade genießen können, ohne uns selbst oder der Welt zu schaden.-mehr-Über Candide Berlin: Wir sind ein fine-dining Patissier und ein zuckerkranker Opernsänger, die enttäuscht waren, von der schlechten Qualität auf dem SchokoladenmarktUnd weil es nichts gab, was wir essen wollten (und weil Daniel weiß, wie man das macht), beschlossen wir die Kreativität von Berlin mit den feinsten Zutaten der Welt in unserer eigenen Schokolade zu vereinen. . Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website https://candide.berlin/