Un nouveau site Web dédié au rôle joué par la France dans l'histoire du Caucase est lancé

Caucasefrance.com a été créé par un groupe de personnes originaires du Caucase du Sud.

PARIS, FRANCE, October 12, 2020 / EINPresswire.com / -- Caucasefrance.com a été créé par un groupe de personnes originaires du Caucase du Sud estimant que ce type d’information est particulièrement important dans le contexte d'un rôle aussi notable joué par la France dans la résolution du conflit du Karabakh De plus, la France a une riche histoire de liens avec le Caucase du Sud, qui remonte à environ 200 ans. À leur tour, de nombreuses personnes de cette région, Arméniens, Géorgiens et Azerbaïdjanais, ont laissé une empreinte notable sur l'histoire et la culture de la France.Nous tenterons de couvrir la participation actuelle de la France à la politique du Caucase du Sud, des pages de l'histoire des relations franco-caucasiennes et des personnalités marquantes qui ont eu un rapport avec cela.Nous tâchons de montrer ces sujets sous différents angles et découvrir comment cela se reflète dans les sources françaises, arméniennes, azerbaïdjanaises, géorgiennes, russes et autres.Nous espérons que les documents publiés créeront une image complète et détaillée de l'activité et de l'histoire de la France dans la région du Caucase du Sud.Nous pensons que tout cela plaira aux Français intéressés par le Caucase, aux personnes de cette région vivant actuellement en France et à tous ceux qui suivent tout simplement la politique étrangère française et à ceux qui s'intéressent à son histoire.