Le skater professionnel Tony Hawk sera à Esports BAR+ Americas

L'expérience de Tony, ses réalisations sportives et la contribution qu'il a apportée à l'industrie sont inégalées. Ses réflexions s'avéreront à la fois fascinantes et inspirantes pour nos participants" — Arnaud Verlhac, Director, Esports BAR

PARIS, FRANCE, September 7, 2020 / EINPresswire.com / -- Esports BAR , l’événement mondial de l’Esports dédié aux professionnels, annonce aujourd’hui que le skater professionnel Tony Hawk interviendra lors d’une session à l’édition digitale d’ Esports BAR+ Americas , du 22 au 25 septembre.Réunissant les leaders internationaux de l'esports et des entreprises mondiales, l’évènement digital, Esports BAR+ Americas, mettra en vedette Tony Hawk. Champion du monde de skateboard depuis douze années consécutives, la figure sportive la plus reconnue de la planète, la marque de Tony inclut la franchise Pro SkaterMC d’un milliard de dollars.A l’occasion d’une session, Esports - A driving force, Tony discutera de sa vie et de l’esports, comment il a commencé et comment il voit l’avenir. Racontant sa carrière incroyable et inégalée, il explorera également comment les esports peuvent aider les jeunes à se développer et à devenir des athlètes professionnels. Le soutien et l’éducation de la prochaine génération de talents sont impératifs pour Tony; en tant que modèle pour les fans de tous âges, sa Fondation Tony Hawk a donné près de 8 millions de dollars à plus de 600 projets de skatepark dans le monde entier. Tony déclaire, “ J’attends avec impatience de participer à Esports BAR+ Americas. Je serai heureux de partager mes expériences et mes idées, surtout si cela peut aider à inspirer les jeunes à s’efforcer d’être meilleur et des athlètes professionnels ultimes. C’est tellement important pour l’industrie qu’ils intègrent de les soutenir de la meilleure façon possible.”Le directeur d’Esports BAR, Arnaud Verlhac, confie, « Nous sommes vraiment ravis d’accueillir Tony à Esports BAR+ Americas. Son expérience, ses réalisations sportives et la contribution qu’il a apportée à l’industrie sont inégalées. Nous nous sentons privilégiés d’avoir l’occasion d’écouter ses réflexions, qui s’avéreront à la fois fascinantes et inspirantes pour nos participants. Nous sommes impatients! »Dans le cadre de cet événement digital de 4 jours, Esports BAR+ Americas explorera également les thèmes de la monétisation, de l’innovation, des investissements et des audiences. Il se penchera sur les liens croissants entre le sport et l’esports, et abordera l’importance de l’éducation dans le secteur en croissance de l’industrie du divertissement. Plus important encore, à un moment aussi incertain pour le monde commercial de nos délégués internationaux, l’évènement sera doté d’une plate-forme de networking ciblée, permettant des réunions d’affaires virtuelles en tête à tête.Esports BAR+ Americas sera entièrement digital, du 22 au 25 septembre. Le programme, la liste des intervenants et les informations pour s'inscrire peuvent être trouvés ici Notes aux éditeursA propos de Reed MIDEM – Fondée en 1963, Reed MIDEM organise des marchés professionnels et internationaux qui se sont imposés comme des plateformes incontournables pour les acteurs-clés des secteurs concernés. Ce sont les MIPTV, MIPDOC, MIPCOM, MIPJUNIOR à Cannes, MIP China à Hangzhou et MIP Cancun au Mexique pour la télévision et les contenus audiovisuels et numériques ; MIDEM à Cannes pour les professionnels de la musique ; Esports BAR à Cannes et à Miami pour l’industrie du Esports ; MIPIM à Cannes, MIPIM Asia Summit à Hong Kong SAR, Propel by MIPIM – Cannes, Propel by MIPIM – Paris, Propel by MIPIM NYC en partenariat avec Metaprop, Propel by MIPIM – Hong Kong ; MAPIC et LeisurUp à Cannes, MAPIC Russia à Moscou, MAPIC Italy et The Happetite à Milan, et MAPIC India à Bombay pour le secteur de l’implantation commerciale. www.reedmidem.com A propos de Tony Hawk - Tony est devenu pro skater à quatorze ans. A seize ans il a été largement considéré comme le meilleur skateboarder sur terre. Champion du monde pendant 12 années consécutives, Tony continue de faire des démonstrations et des expositions internationales, faisant de lui la figure de sport d’action la plus reconnue au monde. En 1999, il s’est associé à Activision pour créer le jeu vidéo Pro Skater de Tony Hawk’s. Aujourd’hui, la marque Tony Hawk comprend une franchise de jeux vidéo d’un milliard de dollars, des entreprises prospères telles que Birdhouse Skateboards, Hawk Clothing, et les articles de sport et jouets de la série Signature Tony Hawk.Les fans de Tony se comptent par millions sur Facebook, Twitter et Instagram. Sa série de jeux vidéo a dépassé les 1,4 milliard de dollars de ventes, et son premier jeu mobile, Tony Hawk’s Skate Jam, a été lancé en décembre 2018. En 2012, en partenariat avec Google Inc., la société de production de films de Tony, 900 Films, a lancé la chaîne RIDE qui est depuis devenue la plus grande destination de skateboard sur YouTube.La Fondation Tony Hawk a donné plus de 7,9 millions de dollars à plus de 600 projets de skatepark à travers le monde. La fondation de Tony aide à financer les skateparks publics dans les zones à faible revenu dans les 50 états et autres parties du monde grâce à son partenariat avec Skateistan, offrant un endroit sûr pour patiner. Les skateparks qui ont reçu une aide financière de la Fondation Tony Hawk servent actuellement plus de 6 millions d’enfants chaque année.