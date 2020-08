Ricardo De La Cerda Personalidad De Radio, Media, y Television Ricardo De La Cerda Lamborghini Ricardo De La Cerda, As seen in the news

WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, UNITED STATES, August 24, 2020 / EINPresswire.com / -- Ricardo De La Cerda - El Experto En Publicidad Multimillonaria ¿Saben cuál es el mayor error que cometen los dueños de negocios y emprendedores cuando abren su negocio y no tienen la menor idea como darle publicidad a su negocio y intentan aparecer en google o facebook o periódicos y revistas y en programas de radio y televisión?Si ha dicho NO ... entonces está en muy buena compañía porque casi ningún propietario de negocios lo sabe.Es el error más grande que he visto a los dueños de negocios cometer una y otra vez durante los últimos 25 años que he estado recibiendo publicidad ...… ¡Y es algo que me han dicho muchos periodistas que les da ganas de GRITAR y arrancarse los pelos!Entonces, ¿quieres saber qué es?Sobre : Ricardo De La Cerda, resides in the Washington, DC metropolitan area and is the founder of Chirp Social Network™, Metro Taxi App™, House 2 Home Advisor™, WDC News 6™, El Millonario Secreto™ Zillion Lending™ and Food Near Me Online™OK ... te lo diré ...Es que intentan obtener cobertura mediática para sus productos y servicios y quieren que un periodista escriba sobre ellos y diga lo maravilloso que es su negocio.¿Eso te ha sorprendido o sorprendido?Puede que estés pensando ...Espera un minuto Ricardo, por supuesto que quiero que hagan eso, es por eso que quiero tener publicidad en primer lugar ... para poder promocionar mis productos y servicios.Aquí te dire la verdad...Los periodistas no están interesados ​​en ti, tu negocio o tus logros y no es su trabajo promover tu negocio (de hecho, podrían meterse en muchos problemas por hacerlo), están interesados ​​en grandes historias que sean inspiradoras, educativas o entretenido para su audiencia y, con suerte, una mezcla de los 3.Los periodistas NO están interesados ​​en tu producto (ni en ayudarlo a vender ninguno de ellos) a menos que beneficie a su audiencia ...... tu producto le ahorra tiempo o dinero a la gente ... tiene un elemento peculiar ... es una nueva forma de hacer algo ... ¿acaba con un mito?Así es como obtienes publicidad.Sí, la función no suele ser sobre tu producto, pero le brinda una oportunidad increíble para compartir su experiencia e impresionar a su audiencia (que podría ser miles o incluso millones de personas).... que luego vienen a trabajar con usted o comprar sus productos porque se ha posicionado como el experto en IR en su nicho.¿Ves como funciona?Debe presentar la idea de su historia de una manera que beneficie al periodista y eduque o entretenga a su audiencia.Su mantra para obtener una publicidad ENORME y continua es ..."¿Qué puedo hacer por ellos?"NO…"¿Qué pueden hacer por mí?"Si ya posee o desea abrir un negocio de:Restaurantes, landscaping, construcción, Limpieza, Cursos online, Sitios de membresía, Programas de coaching grupal, Programas de alto precio, 1-1 Servicios hechos para usted, Tu libro, Eventos en vivo, etc... Y necesitas más clientes ...... Y quisiera ayuda para aclarar cómo puede obtener publicidad continua para su negocio, para que tenga un mas flujo constante de los clientes de sus sueños que vengan a buscarlo, entonces simplemente comuníquese aquí. Los periodistas están buscando dueños de negocios como usted AHORA MISMO para comentar y presentar en sus medios de comunicación ... su trabajo depende de ello ...Es sencillo...Sin entrevistas ni colaboradores = sin publicación o programa.Los dueños de negocios que saben cómo jugar al juego de los medios se convierten en "los favoritos de los medios" y son recompensados ​​con mas ganancias.¡Y eso es una felicidad!Saber cómo aparecer regularmente en los medios de comunicación puede TRANSFORMAR completamente una empresa en un tiempo récord.Si desea realizar una llamada con nosotros para que podamos ayudarlo a obtener claridad sobre cómo obtener publicidad para su empresa, reserve un espacio con nosotros aqui Ricardo De La Cerdawdcnews6@gmail.com301-332-0058