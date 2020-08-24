Forestville Barrack
3500 Forestville Road
Forestville, Maryland 20747
301-568-8101
msp.forestville@maryland.gov
FOR IMMEDIATE RELEASE: 08/24/20
DUI Arrests for the Forestville Barrack from 8/18/20 -8/23/20
|NAME
|DATE & TIME OF ARREST
|TROOPER
|AGE
|CITY & STATE OF RESIDENCE
|MENDEZ DIAZ, VIRGILIO MISAEL
|8/18/2020@0057
|NOLF
|26
|BELTSVILLE, MD
|CRONIN, ROBERT
|8/18/2020@1747
|Frye
|48
|DAVIDSONVILLE, MD
|GRAVES, BRIANA DAY
|8/19/2020@0507
|RECKEWEG
|37
|SEVERN, MD
|WRIGHT, DWAYNE
|8/19/20202328
|REPA
|50
|OWINGS MILLS, MD
|TASKER, CHASE
|8/20/2020@0857
|HANDY
|36
|CHESAPEAKE BEACH
|TILLERSON, DWAYNE
|8/20/2020@1721
|MUHAMMAD
|59
|CAMP SPRINGS, MD
|BROWN, DERRICKA
|8/21/2020@0122
|CAMBRA
|31
|WASHINGTON, DC
|WILLIAMS JR, LEE
|8/21/2020@0131
|MURRAY
|46
|WASHINGTON, DC
|DAVIS, TAMELA MYCHELLE
|8/21/2020@0254
|DE LA CRUZ
|38
|WALDORF, MD
|MUNEZ SALGUERO, OTONIEL
|8/21/2020@2318
|REPA
|29
|MARYLAND
|CRUZ-HERAZ, JULIAN
|8/21/2020@2336
|Frye
|36
|LANHAM, MD
|MARTINEZ, ANDRES C.
|8/21/2020@2345
|KHAN
|39
|ANNAPOLIS, MD
|WILLIAMS, ANGEL ELISE
|8/22/2020@0354
|CAMBRA
|40
|BOWIE, MD
|MORTON, GERALD MONTEL
|8/23/2020@0035
|MURRAY
|27
|WASHINGTON, DC
|NWABUISI, CHARLES KELECHI
|8/23/2020@2122
|KUMADOR
|40
|WASHINGTON, DC
Barrack Media Contact Name: LT John Revel
Phone Number: 301-568-8101