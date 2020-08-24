Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 560 press releases posted in the last 24 hours and 181,284 in the last 365 days.

DUI Arrests for the Forestville Barrack from 8/18/20 -8/23/20

Maryland State Police News Release

Forestville Barrack

3500 Forestville Road

Forestville, Maryland 20747

301-568-8101

msp.forestville@maryland.gov

                                                                   FOR IMMEDIATE RELEASE: 08/24/20

DUI Arrests for the Forestville Barrack from 8/18/20 -8/23/20

 

NAME DATE & TIME OF ARREST TROOPER AGE CITY & STATE OF RESIDENCE
MENDEZ DIAZ, VIRGILIO MISAEL 8/18/2020@0057 NOLF 26 BELTSVILLE, MD
CRONIN, ROBERT 8/18/2020@1747 Frye 48 DAVIDSONVILLE, MD
GRAVES, BRIANA DAY 8/19/2020@0507 RECKEWEG 37 SEVERN, MD
WRIGHT, DWAYNE 8/19/20202328 REPA 50 OWINGS MILLS, MD
TASKER, CHASE 8/20/2020@0857 HANDY 36 CHESAPEAKE BEACH
TILLERSON, DWAYNE 8/20/2020@1721 MUHAMMAD 59 CAMP SPRINGS, MD
BROWN, DERRICKA 8/21/2020@0122 CAMBRA 31 WASHINGTON, DC
WILLIAMS JR, LEE 8/21/2020@0131 MURRAY 46 WASHINGTON, DC
DAVIS, TAMELA MYCHELLE 8/21/2020@0254 DE LA CRUZ 38 WALDORF, MD
MUNEZ SALGUERO, OTONIEL 8/21/2020@2318 REPA 29 MARYLAND
CRUZ-HERAZ, JULIAN 8/21/2020@2336 Frye 36 LANHAM, MD
MARTINEZ, ANDRES C. 8/21/2020@2345 KHAN 39 ANNAPOLIS, MD
WILLIAMS, ANGEL ELISE 8/22/2020@0354 CAMBRA 40 BOWIE, MD
MORTON, GERALD MONTEL 8/23/2020@0035 MURRAY 27 WASHINGTON, DC
NWABUISI, CHARLES KELECHI 8/23/2020@2122 KUMADOR 40 WASHINGTON, DC

Barrack Media Contact Name:  LT John Revel

Phone Number: 301-568-8101

You just read:

DUI Arrests for the Forestville Barrack from 8/18/20 -8/23/20

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.