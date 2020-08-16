الاتصالات المتكاملة تحصد جائزة عالمية في نظم المعلومات الجغرافية

الاتصالات المتكاملة تفوز بجائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية لتميزها في الاستخدام الذكي لتقنية التحليل المكاني لبيانات الألياف الضوئية في المملكة

RIYADH, SAUDI ARABIA, August 16, 2020 / EINPresswire.com / -- الرياض - حصدت شركة الاتصالات المتكاملة (ITC) جائزة الإنجاز المميز في نظم المعلومات الجغرافية (GIS). حيث تُمنح هذه الجائزة للشركات حول العالم تقديراً لتميزها في الاستخدام الذكي لتقنية التحليل المكاني في حل أصعب التحديات العالمية. قُدمت الجائزة من قبل ESRI الرائدة في السوق الدولي لنظم المعلومات الجغرافية وتلقّتها شركة الاتصالات المتكاملة يوم الثلاثاء 13 يوليو 2020 في مؤتمر مستخدمي ESRI السنوي الذي عُقد في الولايات المتحدة الأمريكية.تمكنت شركة الاتصالات المتكاملة من الاستفادة من إمكانات تقنية نظم المعلومات الجغرافية لتحليل بيانات الألياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة، بهدف دعم برنامج التحول الوطني 2020، وذلك عن طريق اختصار الوقت والجهود المبذوله في تنفيذ المشاريع المختلفة للبرنامج.وصرح المهندس أحمد العنقري رئيس القطاع التقني: "بذلت الشركة مجهودات كبيرة لتكون جزءاً فاعلاً في برنامج التحول الوطني 2020، ومنذ عام 2017 وهي تضع جلّ تركيزها على زيادة اتصال النطاق العريض في المناطق الحضرية من 40٪ إلى 80٪ ومن 12٪ إلى 55٪ في المناطق الريفية. حيث تمكنّا خلال فترة قياسية من طرح الألياف في أكثر من 100 منطقة داخل المملكة، نغطّي بذلك أكثر من نصف مليون مستهلك حول المملكة".كما أضاف المهندس أحمد: "مستمرين في تطوير مواردنا لتحقيق الكفاءة في تخطيط الأعمال والأنشطة التشغيلية والذي يعتبر جزء من التزامنا تجاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحسين قطاع الاتصالات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".تتيح منصة ESRI في مجال نظم المعلومات الجغرافية تعاوناً فعلياً من شأنه أن يسهم في طرح الألياف الضوئية بشكل أسرع، اكتساب المزيد من العملاء الجدد، والتعزيز من تجربة المستخدم وتقديمها بشكل أفضل لهم.