Set Up FREE Account Submit Release
News Search

There were 138 press releases posted in the last 24 hours and 179,771 in the last 365 days.

الاتصالات المتكاملة تحصد جائزة عالمية في نظم المعلومات الجغرافية

الاتصالات المتكاملة تفوز بجائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية لتميزها في الاستخدام الذكي لتقنية التحليل المكاني لبيانات الألياف الضوئية في المملكة

RIYADH, SAUDI ARABIA, August 16, 2020 /EINPresswire.com/ -- الرياض - حصدت شركة الاتصالات المتكاملة (ITC) جائزة الإنجاز المميز في نظم المعلومات الجغرافية (GIS). حيث تُمنح هذه الجائزة للشركات حول العالم تقديراً لتميزها في الاستخدام الذكي لتقنية التحليل المكاني في حل أصعب التحديات العالمية. قُدمت الجائزة من قبل ESRI الرائدة في السوق الدولي لنظم المعلومات الجغرافية وتلقّتها شركة الاتصالات المتكاملة يوم الثلاثاء 13 يوليو 2020 في مؤتمر مستخدمي ESRI السنوي الذي عُقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكنت شركة الاتصالات المتكاملة من الاستفادة من إمكانات تقنية نظم المعلومات الجغرافية لتحليل بيانات الألياف الضوئية في جميع أنحاء المملكة، بهدف دعم برنامج التحول الوطني 2020، وذلك عن طريق اختصار الوقت والجهود المبذوله في تنفيذ المشاريع المختلفة للبرنامج.

وصرح المهندس أحمد العنقري رئيس القطاع التقني: "بذلت الشركة مجهودات كبيرة لتكون جزءاً فاعلاً في برنامج التحول الوطني 2020، ومنذ عام 2017 وهي تضع جلّ تركيزها على زيادة اتصال النطاق العريض في المناطق الحضرية من 40٪ إلى 80٪ ومن 12٪ إلى 55٪ في المناطق الريفية. حيث تمكنّا خلال فترة قياسية من طرح الألياف في أكثر من 100 منطقة داخل المملكة، نغطّي بذلك أكثر من نصف مليون مستهلك حول المملكة".

كما أضاف المهندس أحمد: "مستمرين في تطوير مواردنا لتحقيق الكفاءة في تخطيط الأعمال والأنشطة التشغيلية والذي يعتبر جزء من التزامنا تجاه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحسين قطاع الاتصالات وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".

تتيح منصة ESRI في مجال نظم المعلومات الجغرافية تعاوناً فعلياً من شأنه أن يسهم في طرح الألياف الضوئية بشكل أسرع، اكتساب المزيد من العملاء الجدد، والتعزيز من تجربة المستخدم وتقديمها بشكل أفضل لهم.

Integrated Telecom Company
Integrated Telecom Company
+966 11 406 2222
email us here

You just read:

الاتصالات المتكاملة تحصد جائزة عالمية في نظم المعلومات الجغرافية

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.