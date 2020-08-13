مع تنامي الطلب للحصول على جواز سفرها، ھل ستصبح سانت كيتس ونيفيس من أقوى 10 جوازات سفر في العالم بعد مرحلة فیروس كورونا؟

توفر شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة خدمات قانونية ذات ثقة وتساعد عملائها على تحقيق العديد من فوائد الحصول على الجنسية والإقامة الدائمة عن طريق الاستثمار

BAGHDAD, IRAQ, August 13, 2020 / EINPresswire.com / -- بغداد - العراق 13/8/2020: - مع مرور الوقت، أصبح فيروس كورونا المستجد COVID-19 خطرًا على العالم أجمع وليس من ناحية تفشي المرض فقط وسرعة انتشاره بين القارات، بل أصبح خطراً على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة. ومن ناحية أخرى، كان لفيروس كورونا دور كبير في تغيير خارطة أقوى جوازات السفر في العالم، حيث أثّر الفيروس بشكل كبير على امكانية تنقل معظم أصحاب جوازات سفر الدول الكبرى التي يعتبر جواز سفرها من أقوى جوازات السفر في العالم، وهذه المعاناة تظهر جانباً سلبياً جديداً للفيروس لم يكن في الحسبان.وعلى سبيل المثال، استثنى الإتحاد الأوروبي حاملي جواز سفر الولايات المتحدة من توصيته الأخيرة للدول الأعضاء بشأن فتح الحدود وذلك ضمن قائمة ضمت 14 دولة، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول في العالم تأثراً بالفيروس وانتشاره وآثاره المدمرّة، كما يعتبر حاملو جواز سفر الولايات المتحدة حاليّاً "غير مرحب بهم" في الكثير من الدول من حول العالم.وفي سعيها لاستثمار آثار الجائحة بشكل إيجابي، عملت بعض الدول التي كان تأثير فيروس كورونا عليها محدوداً وايجابياً، على الاستفادة من جواز سفرها القوي نسبياً والمزايا التي يقدمها، حيث باشرت في تسويق جواز سفرها بشكل أكبر، من خلال تقديم العديد من الخصومات والتنازلات التي تدفع المستثمرين ورجال الأعمال من حول العالم الذين تعطلت أعمالهم وقيّدت حرية سفرهم، للحصول على جواز سفر ثاني عن طريق الاستثمار أو أي برامج أخرى.وتأتي دولة سانت كيتس ونيفيس St. Kitts & Nevis الواقعة في منطقة البحر الكاريبي على رأس قائمة الدول التي عملت على إيجاد طرق مبتكرة لدعم اقتصادها المتأثر بفيروس كورونا المستجد، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي ووضعه على مساره الصحيح، ولترسيخ النمو الذي حققته على مدار السنوات الخمسة الماضية أي قبل بدء الجائحة العالمية، حيث أعلنت عن تخفيض تكلفة قيمة الاستثمار للحصول على جواز سفرها لعائلة مكونة من 4 أفراد من 195 ألف دولار أمريكي الى 150 ألف دولار أمريكي حتى نهاية عام 2020. ويسري قرار التخفيض الذي تبلغ قيمته 45 ألف دولار أمريكي، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020و عند النظر الى حجم الإقبال على برامج سانت كيتس ونيفيس St. Kitts & Nevis خلال الشهور الماضية أي خلال فترة انتشار فيروس كورونا، فلم يختلف الإقبال بشكل كبير. فبحسب شركة بلومينا؛ فإن الإقبال على برامج سانت كيتس ونيفيس شهد زيادة كبيرة خلال النصف الأول من عام 2020، على الرغم من الظروف المحيطة التي تسبب بها وباء كورونا، ويعود ذلك الى الميزات التي يوفرها جواز سفر سانت كيتس ونيفيس، والذي يضاهي في قوته وتطوره جواز سفر الدول الكبرى، بالإضافة الى قرار التخفيض الذي ساهم في دعم انتشار سمعة جواز سانت كيتس ونيفيس بصورة أكبر.ومن الفوائد والميزات التي تقدمها جنسية سانت كيتس ونيفيس St. Kitts & Nevis ، فإنها تمنح حامليها إمكانية السفر إلى أكثر من 160 دولة حول العالم دون الحاجة للحصول على تأشيرة ومن بينها دول منطقة الشنغن والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ، بالإضافة الى أنها لا تلزم حاملها الإقامة في سانت كيتس ونيفيس، كما أنها تقدم لهم خدمات فتح حسابات بنكية وشركات في دول مختلفة وتسجيل الشركات عبر الحدود والاستفادة من الإعفاء الضريبي وما الى ذلك من أمور تساعد على التوسع أكثر في مجالهم.وعند النظر الى إحصائيات شركة بلومينا للجنسية والإقامة الدائمة Bluemina Citizenship & Residency حول الفوائد التي جناها المستثمرون ورجال الأعمال عند اختيار جواز سفر سانت كيتس ونيفيس، فإن النتائج تبدو رائعة للغاية، وستدفع الكثير من الباحثين عن جنسية ثانية للتفكير بقوة في امتلاك جواز سفر هذه الدولة الرائعة.فقد بينت احصائيات شركة بلوميناBluemina أن 95% من الأشخاص الذين حصلوا على جواز سفر سانت كيتس ونيفيس خلال عام 2019، شَملت معاملتهم العائلة بالكامل ونصفهم أضافوا الوالدين، كما أن 80% من أبنائهم تقدموا للدراسة في دول الاتحاد الاوروبي وعلى وجه الخصوص في دولة بريطانيا وحصلوا على رسوم مخفضة.ومع هذا الانتشار الكبير لجواز سانت كيتس ونيفيسSt. Kitts & Nevis ، وحجم الإقبال على برامجها مع سريان قرار التخفيض، والسمعة الطيبة التي اكتسبتها سانت كيتس ونيفيس على مدار السنوات الماضية، فإن جواز سفرها يسير بخطى ثابتة ليصبح ضمن قائمة أقوى 10 جوازات سفر في العالم، وذلك نظراً للمميزات التي يقدمها والتسهيلات التي تقدمها الدولة للراغبين في الحصول على جنسية ثانية لبلد يتمتع بالأمن والازدهار وجواز سفر قوي تابع للكومنولث البريطاني، والتمتع بالعديد من المزايا التي يقدمه هذا البلد بسعر مخفّض للغاية.الموقع الإلكتروني: https://bluemina.com/ar