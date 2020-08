Labor on Site Debuta en Inc. 5000 del 2020 con un crecimiento en ingresos del 86% en los 3 últimos años

Amiel Vargas, Presidente Ramon Quezada, Director Desarrollo Comercial Amiel Vargas con Maria A. Vargas y Ramon Quezada

La Revista Inc. reveló que Labor On Site debutó en la clasificación del Inc 5000, la más prestigiosa lista de las empresas de mayor crecimiento en el país

Estamos más que felices con nuestro debut y comprometidos a continuar perfeccionando nuestros servicios para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes del sector público y privado.” — Amiel Vargas, Presidente

NEW YORK, NY, USA, August 13, 2020 / EINPresswire.com / -- La Revista Inc. reveló hoy que Labor On Site hizo su debut con el puesto 4.051 en su lista anual Inc. 5000 , la clasificación más prestigiosa de las empresas privadas de mayor crecimiento en el país. La lista representa una mirada única a las empresas con más éxito dentro del segmento más dinámico de la economía estadounidense: las pequeñas empresas independientes. Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Patagonia y muchos otros nombres conocidos obtuvieron su primera exposición nacional como homenajeados en el Inc. 5000.“Obtener este premio es una verdadera demostración del trabajo y el valor que nuestro equipo ha logrado en estos últimos tres años”, dijo Amiel Vargas, presidente y director ejecutivo de Labor On Site. “Como es nuestro año inaugural en la lista Inc. 5000, estamos más que felices y comprometidos a continuar perfeccionando nuestros servicios para satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes del sector público y privado”.“Un agradecimiento muy especial al consultor líder del país en el crecimiento de pequeñas empresas propiedad de minorías, Dr. Rafael Marrero . Él y su equipo de expertos nos han ayudado a llevar a nuestra empresa a este nivel”, dijo Ramón Quezada, Director de Desarrollo Comercial.Las empresas del 2020 Inc. 5000 no solo han sido muy competitivas dentro de sus mercados, sino que la lista también muestra un crecimiento asombroso en comparación con listas anteriores. El Inc. 5000 de 2020 logró un increíble crecimiento promedio de tres años de más del 500 por ciento y una tasa media del 165 por ciento. Los ingresos totales de Inc. 5000 fueron de $ 209 mil millones en 2019, lo que representa más de un millón de empleos en los últimos tres años.Los resultados completos de Inc. 5000, incluidos los perfiles de la empresa y una base de datos interactiva que se puede clasificar por industria, región y otros criterios, se pueden encontrar en www.inc.com/inc5000 . Las 500 principales empresas también aparecen en la edición de septiembre de Inc., disponible en los quioscos el 12 de agosto."Las empresas de Inc. 5000 de este año provienen de casi todos los ámbitos de los negocios", dijo el editor en jefe de Inc., Scott Omelianuk. "Desde la salud y el software hasta los medios y la hospitalidad, la lista de 2020 demuestra que, sin importar el sector, el crecimiento increíble se basa en los cimientos de la tenacidad y la oportunidad".El evento anual Inc. 5000 en honor a las empresas de la lista se llevará a cabo virtualmente del 23 al 27 de octubre de 2020. Como siempre, los oradores incluirán algunos de los más grandes innovadores y líderes empresariales de nuestra generación.Acerca de Labor On SiteLabor On Site es un proveedor hispano de mano de obra temporal con 500 empleados con licencia y totalmente asegurado que opera desde la oficina principal en Lawrence, MA y Miami, Florida. Proporciona personal de limpieza, construcción, servicios de desinfección COVID-19 y personal de remediación ambiental a nivel nacional para las Fuerzas Armadas de EE.UU. y el sector privado. Para obtener más información, visite: www.laboronsite.com Acerca de Rafael Marrero & CompanyRafael Marrero & Company ayuda a otras empresas propiedad de veteranos, minorías, mujeres y pequeños negocios a ingresar al mercado federal de $ 500 mil millones. La firma provee servicios completos de registro de contratistas federales, certificaciones federales de la SBA, préstamos de la SBA, inteligencia de mercado, capacitación en preparación para adquisiciones, mercadeo, redacción de propuestas y servicios negociación para obtener contratos con la GSA. La empresa cuenta con la acreditación A+ del Better Business Bureau (BBB). Rafael Marrero & Company, principal consultora de gestión de empresa a gobierno (B2G), está clasificada como una de las empresas privadas de más rápido crecimiento en Estados Unidos y una de las principales proveedoras de servicios gubernamentales. También se ubica entre los mejores 50 lugares de trabajo en el país y ha sido homenajeada dos veces por la Inc. 500. Para más información, visite: www.rafaelmarrero.com

